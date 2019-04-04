Обзор TrendVision Tube 2.0. Компактный 2К-видеорегистратор с Wi-Fi

В 2017 году мы проводили тестирование компактного видеорегистратора TrendVision Tube, выполненного в компактном корпусе с поддержкой Wi-Fi подключения к смартфону. В 2019 году выпущено второе поколение этой серии, получившая платформу Hisilicon Hi3516D с матрицей Omnivision OV4689. Предлагается съемка в разрешении 2К.

TrendVision Tube 2.0 обзор

Рекомендованная стоимость составляет 10990 рублей. Список актуальных предложений в российских магазинах представлен в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.

Комплектация

Комплект включает 3М-скотч, сборное быстросъемное крепление, адаптер питания в прикуриватель, USB-кабель, руководство пользователя и гарантийный талон.

Внешний вид

Выполнен TrendVision Tube 2.0 в компактном корпусе в виде тубуса. На стекле он занимает ограниченное пространство и может быть спрятан за салонным зеркалом, не отнимая полезной площади обзора.

После установки он не приметен со стороны улицы. Основным материалом выступает пластик с матовым покрытием. На фронтальную сторону нанесен логотип производителя.

Установлена оптика, собранная из шести стеклянных линз с углом обзора в 140 градусов. Диафрагма F/2.0.

На одной из боковых граней находится съемная крышка, скрывающая отсек под карты памяти формата microSD. Поддерживаются накопители объемом до 128 Гбайт.

С противоположной стороны защитная решетка, скрывающая микрофон. Видеорегистратор оснащен динамиком, используемый для вывода голосовых оповещений.

Основная часть корпуса TrendVision Tube 2.0 зафиксирована на поворотном креплении. Можно поворачивать в пределах примерно 270 градусов, подбирая оптимальный угол съемки.

Ставится и снимается в площадку с двухсторонним скотчем. Появилась декоративная крышка, скрывающая Г-образный кабель.

Для подачи питания используется адаптер с двумя USB разъемами. Один из них может быть использован для одновременной зарядки навигатора, смартфона или планшета.

Длина кабеля позволяет организовать скрытую установку в салоне автомобиля, спрятав под обшивкой.

Вместо аккумулятора используется суперконденсатор, позволяющий завершить сохранение последнего файла. При этом он не подвержен проблемам с возгоранием и разбуханием.

Претензий по качеству сборки и внешнему виду. Видеорегистратор производит впечатление премиального продукта.

Софт

Взаимодействие с регистратором проводится посредством подключения с экрана смартфона. Используется Wi-Fi в паре с приложением TrendVision Tube. Первоначально нужно будет добавить камеру, подключившись к активной сети.

В главном окне выводятся подключенное устройство с выводом потокового изображения с камеры. Список загруженных и отснятых файлов.

Отображаются альбомы с файлами. Выбранные можно просмотреть или загрузить в память смартфона.

В настройках задается пароль от беспроводной сети и её имя. Задается громкость информатора, выключается микрофон и создание превью. Выбирается разрешение съемки и соотношение сторон.

Тесты

Дневная съемка TrendVision Tube 2.0

Построен TrendVision Tube 2.0 на базе высокопроизводительной платформы Hisilicon Hi3516D, работающей в паре с 4Мп матрицей Omnivision OV4689. Максимальное разрешение съемки 2К со скоростью 25 кадров в секунду.

Ночная съемка TrendVision Tube 2.0

Ролики с высокой резкостью и детализацией. Номерные знаки разборчивы в ночное и дневное время. Записанные файлы могут использоваться в качестве доказательной базы.

Итоги по TrendVision Tube 2.0

TrendVision Tube 2.0 можно рекомендовать тем, кто приоритетом ставит неприметность при выборе видеорегистратора. Установлен он может быть как в качестве основного, так и дополнительного на заднее стекло. Суперконденсатор, приложение для смартфона, поддержка емких карт памяти, скрытая установка, оптика со стеклянными линзами, поворотное крепление.