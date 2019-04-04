Обзор TrendVision Tube 2.0. Компактный 2К-видеорегистратор с Wi-Fi

2019-04-04, Автор - Ленар Хайруллин; Продукт - TrendVision Tube 2.0; [355]
В 2017 году мы проводили тестирование компактного видеорегистратора TrendVision Tube, выполненного в компактном корпусе с поддержкой Wi-Fi подключения к смартфону. В 2019 году выпущено второе поколение этой серии, получившая платформу Hisilicon Hi3516D с матрицей Omnivision OV4689. Предлагается съемка в разрешении 2К.

TrendVision Tube 2.0

Рекомендованная стоимость составляет 10990 рублей. Список актуальных предложений в российских магазинах представлен в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.

TrendVision Tube 2.0 обзор

Комплектация

Комплект включает 3М-скотч, сборное быстросъемное крепление, адаптер питания в прикуриватель, USB-кабель, руководство пользователя и гарантийный талон.

TrendVision Tube 2.0

Внешний вид

Выполнен TrendVision Tube 2.0 в компактном корпусе в виде тубуса. На стекле он занимает ограниченное пространство и может быть спрятан за салонным зеркалом, не отнимая полезной площади обзора.

TrendVision Tube 2.0

После установки он не приметен со стороны улицы. Основным материалом выступает пластик с матовым покрытием. На фронтальную сторону нанесен логотип производителя.

TrendVision Tube 2.0

Установлена оптика, собранная из шести стеклянных линз с углом обзора в 140 градусов. Диафрагма F/2.0.

TrendVision Tube 2.0

На одной из боковых граней находится съемная крышка, скрывающая отсек под карты памяти формата microSD. Поддерживаются накопители объемом до 128 Гбайт.

TrendVision Tube 2.0

С противоположной стороны защитная решетка, скрывающая микрофон. Видеорегистратор оснащен динамиком, используемый для вывода голосовых оповещений.

TrendVision Tube 2.0

Основная часть корпуса TrendVision Tube 2.0 зафиксирована на поворотном креплении. Можно поворачивать в пределах примерно 270 градусов, подбирая оптимальный угол съемки.

TrendVision Tube 2.0

Ставится и снимается в площадку с двухсторонним скотчем. Появилась декоративная крышка, скрывающая Г-образный кабель.

TrendVision Tube 2.0

Для подачи питания используется адаптер с двумя USB разъемами. Один из них может быть использован для одновременной зарядки навигатора, смартфона или планшета.

TrendVision Tube 2.0

Длина кабеля позволяет организовать скрытую установку в салоне автомобиля, спрятав под обшивкой.

TrendVision Tube 2.0

Вместо аккумулятора используется суперконденсатор, позволяющий завершить сохранение последнего файла. При этом он не подвержен проблемам с возгоранием и разбуханием.

TrendVision Tube 2.0

Претензий по качеству сборки и внешнему виду. Видеорегистратор производит впечатление премиального продукта.

TrendVision Tube 2.0

Софт

Взаимодействие с регистратором проводится посредством подключения с экрана смартфона. Используется Wi-Fi в паре с приложением TrendVision Tube. Первоначально нужно будет добавить камеру, подключившись к активной сети.

TrendVision Tube 2.0

В главном окне выводятся подключенное устройство с выводом потокового изображения с камеры. Список загруженных и отснятых файлов.

TrendVision Tube 2.0

Отображаются альбомы с файлами. Выбранные можно просмотреть или загрузить в память смартфона.

TrendVision Tube 2.0

В настройках задается пароль от беспроводной сети и её имя. Задается громкость информатора, выключается микрофон и создание превью. Выбирается разрешение съемки и соотношение сторон.

TrendVision Tube 2.0

Тесты

Построен TrendVision Tube 2.0 на базе высокопроизводительной платформы Hisilicon Hi3516D, работающей в паре с 4Мп матрицей Omnivision OV4689. Максимальное разрешение съемки 2К со скоростью 25 кадров в секунду.

Дневная съемка TrendVision Tube 2.0

Ролики с высокой резкостью и детализацией. Номерные знаки разборчивы в ночное и дневное время. Записанные файлы могут использоваться в качестве доказательной базы.

Ночная съемка TrendVision Tube 2.0

Итоги по TrendVision Tube 2.0

TrendVision Tube 2.0 можно рекомендовать тем, кто приоритетом ставит неприметность при выборе видеорегистратора. Установлен он может быть как в качестве основного, так и дополнительного на заднее стекло. Суперконденсатор, приложение для смартфона, поддержка емких карт памяти, скрытая установка, оптика со стеклянными линзами, поворотное крепление.

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