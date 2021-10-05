Обзор TrendVision Winner 2CH. Двухканальный видеорегистратор...

Серия видеорегистраторов Winner вышла в двух версиях компоновки, отличия между которыми заключается в количестве поддерживаемых каналов съемки, мы рассмотрим старший вариант. Это TrendVision Winner 2CH с возможностью записи в два канала Full HD + VGA.

Комплектация

Разница в стоимости составляет 1000 рублей. 4000 за одноканальный и 5000 за двухканальный.Упакован в коробку с подробным описанием характеристик и особенностей работы. Комплект включает два варианта крепления на лобовое стекло, вторую камеру с кабелем подключения, монтажный набор для нее, зарядное устройство в прикуриватель, инструкцию на русском языке и руководство пользователя.

Внешний вид

Владелец получает два варианта крепежа на стекле. Это вакуумная присоска и двухсторонний скотч, оба дают возможность поворота на 360 градусов.

Также есть возможность выбора между способом соединения с корпусом. Традиционный вариант с механическим фиксатором или быстросъемный магнитный блок.

Для себя нашли оптимальное сочетание магнитного соединения и площадки со скотчем. Так при эксплуатации в сильные морозы исключается риск излома и падения с лобового стекла. В целом же такой гибкий подход и внимание к удобству дальнейшей эксплуатации порадовал.

Основной блок видеорегистратора выполнен в традиционном формате. Общие габариты компактные.

На лицевой стороне выведен объектив, собранный из стеклянных линз. Угол обзора 150 градусов. Рядом с ним диодная подсветка.

Справа три механические клавиши управления системой. Процесс взаимодействия подробно описан в комплектной инструкции на русском языке.

Файлы записывает на карту памяти формата microSD. TrendVision Winner 2CH поддерживает емкие накопители до 256 Гбайт.

Оснащен 3-дюймовым дисплеем с разрешением 800х480. Детализированное изображение и хорошо различимое под разными углами наклона. Это IPS-матрица.

На верхнем торце кнопка включения, разъем miniUSB, используемый для подачи питания, а также вход под вторую камеру.

Вторая камера выполнена в защищенном корпусе. В качестве места установки можно использовать заднее стекло или рамку номерного знака.

Длина кабеля подключения второй камеры – 5 метров, питающий кабель – 3 метра. Рекомендуем спрятать кабели под обшивкой.

Настройки

Для второй камеры доступна возможность подключения к линии питания второй камеры, после проведенной манипуляции будет автоматически переводиться на вторую камеру при включении задней передачи. Хорошая помощь во время парковки, а также контроля слепой зоны позади автомобиля.В разделе настроек две вкладки. Доступны пункты управления разрешением съемки, длительностью циклических роликов. Управление WDR, экспозицией и яркостью.

Детектор движения, управление микрофоном и G-сенсором. Изменение штампа на роликах. Парковочный режим.

Общие параметры системы. Автоотключение дисплея.

Тесты

Дневная съемка TrendVision Winner 2CH

Ночная съемкаTrendVision Winner 2CH

Вторая камера TrendVision Winner 2CH

Итоги

Пишет беспрерывные видео в двух каналах. Разрешение Full HD (1920*1080) 30 к/сек + VGA (640*480) 30 к/сек.Диафрагма F/2.2., вторая камера F/2.4. Угол фронтальной камеры – 150 градусов, дополнительной – 90.Установлен процессор Jieli 5601. В основном модуле установлена матрица SC2363P, в дополнительном - V06.TrendVision Winner 2CH – недорогой двухканальный видеорегистратор с высоким качеством съемки. Набор вариантов крепления и фиксации в стартовом комплекте, возможность скрытого монтажа в салонах автомобилей с разным типом кузова, детальные настройки, поддержка емких карт памяти.