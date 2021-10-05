Обзор TrendVision Winner 2CH. Двухканальный видеорегистратор...

Разница в стоимости составляет 1000 рублей. 4000 за одноканальный и 5000 за двухканальный.
Также есть возможность выбора между способом соединения с корпусом. Традиционный вариант с механическим фиксатором или быстросъемный магнитный блок.
Для себя нашли оптимальное сочетание магнитного соединения и площадки со скотчем. Так при эксплуатации в сильные морозы исключается риск излома и падения с лобового стекла. В целом же такой гибкий подход и внимание к удобству дальнейшей эксплуатации порадовал.
Основной блок видеорегистратора выполнен в традиционном формате. Общие габариты компактные.
На лицевой стороне выведен объектив, собранный из стеклянных линз. Угол обзора 150 градусов. Рядом с ним диодная подсветка.
Справа три механические клавиши управления системой. Процесс взаимодействия подробно описан в комплектной инструкции на русском языке.
Файлы записывает на карту памяти формата microSD. TrendVision Winner 2CH поддерживает емкие накопители до 256 Гбайт.
Оснащен 3-дюймовым дисплеем с разрешением 800х480. Детализированное изображение и хорошо различимое под разными углами наклона. Это IPS-матрица.
На верхнем торце кнопка включения, разъем miniUSB, используемый для подачи питания, а также вход под вторую камеру.
Вторая камера выполнена в защищенном корпусе. В качестве места установки можно использовать заднее стекло или рамку номерного знака.
Длина кабеля подключения второй камеры – 5 метров, питающий кабель – 3 метра. Рекомендуем спрятать кабели под обшивкой.
Для второй камеры доступна возможность подключения к линии питания второй камеры, после проведенной манипуляции будет автоматически переводиться на вторую камеру при включении задней передачи. Хорошая помощь во время парковки, а также контроля слепой зоны позади автомобиля.
Детектор движения, управление микрофоном и G-сенсором. Изменение штампа на роликах. Парковочный режим.
Общие параметры системы. Автоотключение дисплея.