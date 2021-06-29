Обзор TrendVision X2. Компактный видеорегистратор с магнитным креплением

Тестируемый сегодня видеорегистратор TrendVision X2 вышел в двух вариантах комплектации, с дополнительной камерой и без нее. Рекомендованная стоимость для них составляет 5 590 и 4 490 рублей соответственно. Построено устройство на базе процессора JL 5601, ведущего обработку изображения с матрицы GC2053.

Комплектация

Он находится в широком доступе в российских магазинах.Упакован в компактную коробку из плотного картона. Комплект включает крепление на лобовое стекло, зарядное устройство в прикуриватель, документацию на русском языке и гарантийный талон.

TrendVision X2 обзор

Внешний вид

Особенностью этой модели стали компактные габариты. По габаритам он немногим больше коробка спичек.

Такая форма исполнения позволяет не отнимать полезную площадь лобового стекла. Он не привлекает внимание со стороны улицы.

Комплектуется устройство креплением с поворотной ножкой. Выбранное положение можно жестко зафиксировать с помощью накатанной гайки.

Между собой они соединяются с помощью магнитов. Съем и установка проходят быстро. Питание для удобства монтажа можно подать в основание ножки.

Адаптер питания у TrendVision X2 с запасом по длине кабеля. Используется microUSB-разъем.

По центру фронтальной стороны выведен объектив, занимающий большую часть площади. Используется стеклянная оптика с углом обзора 170 градусов.

На стороне водителя 1.54-дюймовый цветной IPS-дисплей с разрешением 240х240 пикселей. Широкий угол обзора.

Под экраном выведены три механические кнопки управления. Еще одна клавиша на правой грани.

Настройки

Запись ведется на карту памяти формата microSD. Поддерживаются емкие накопители.Две вкладки с набором настроек. Детальные параметры видеосъемки. HDR и разрешение.

Дополнительные параметры системы. Меню по умолчанию работает на русском языке.

Тесты

Дневная съемка TrendVision X2

Вечерняя съемка TrendVision X2

Итоги

Съемку видеорегистратор ведет в разрешении Full HD со скоростью 30 кадров в секунду. Кодек H.264, расширение MOV.Оценить качество дневной и ночной съемки можно в представленных примерах.Недорогой видеорегистратор с базовым техническим оснащением. К плюсам TrendVision X2 отнесем быстросъемное магнитное крепление, компактные габариты, поддержку емких накопителей и IPS-дисплей.