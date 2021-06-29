Обзор TrendVision X2. Компактный видеорегистратор с магнитным креплением

Тестируемый сегодня видеорегистратор TrendVision X2 вышел в двух вариантах комплектации, с дополнительной камерой и без нее. Рекомендованная стоимость для них составляет 5 590 и 4 490 рублей соответственно. Построено устройство на базе процессора JL 5601, ведущего обработку изображения с матрицы GC2053.

TrendVision X2

Он находится в широком доступе в российских магазинах.

Комплектация

Упакован в компактную коробку из плотного картона. Комплект включает крепление на лобовое стекло, зарядное устройство в прикуриватель, документацию на русском языке и гарантийный талон.

TrendVision X2

TrendVision X2 обзор

Внешний вид

Особенностью этой модели стали компактные габариты. По габаритам он немногим больше коробка спичек.

TrendVision X2

Такая форма исполнения позволяет не отнимать полезную площадь лобового стекла. Он не привлекает внимание со стороны улицы.

TrendVision X2

Комплектуется устройство креплением с поворотной ножкой. Выбранное положение можно жестко зафиксировать с помощью накатанной гайки.

TrendVision X2

Между собой они соединяются с помощью магнитов. Съем и установка проходят быстро. Питание для удобства монтажа можно подать в основание ножки.

TrendVision X2

Адаптер питания у TrendVision X2 с запасом по длине кабеля. Используется microUSB-разъем.

TrendVision X2

По центру фронтальной стороны выведен объектив, занимающий большую часть площади. Используется стеклянная оптика с углом обзора 170 градусов.

TrendVision X2

На стороне водителя 1.54-дюймовый цветной IPS-дисплей с разрешением 240х240 пикселей. Широкий угол обзора.

TrendVision X2

Под экраном выведены три механические кнопки управления. Еще одна клавиша на правой грани.

TrendVision X2

Запись ведется на карту памяти формата microSD. Поддерживаются емкие накопители.

Настройки

Две вкладки с набором настроек. Детальные параметры видеосъемки. HDR и разрешение.

TrendVision X2

Дополнительные параметры системы. Меню по умолчанию работает на русском языке.

TrendVision X2

Тесты

Съемку видеорегистратор ведет в разрешении Full HD со скоростью 30 кадров в секунду. Кодек H.264, расширение MOV.

Дневная съемка TrendVision X2

Оценить качество дневной и ночной съемки можно в представленных примерах.

Вечерняя съемка TrendVision X2

Итоги

Недорогой видеорегистратор с базовым техническим оснащением. К плюсам TrendVision X2 отнесем быстросъемное магнитное крепление, компактные габариты, поддержку емких накопителей и IPS-дисплей.
Комментарии и отзывы TrendVision X2
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