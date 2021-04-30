Обзор TrendVision X3. Быстросъемный видеорегистратор с GPS и Wi-Fi

Тестируемый сегодня видеорегистратор TrendVision X3 построен на базе процессора Nt96672 с матрицей F37. Из особенностей отмечаются Wi-Fi и GPS-модули, поляризационный фильтр, компактные габариты и широкий угол обзора.

TrendVision X3

К моменту публикации продажи устройства стартовали. Рекомендованная стоимость составляет 6 500 рублей.

TrendVision X3 обзор

Комплектация

Упакован в коробку с общей информацией по особенностям работы и сводной таблицей с характеристиками. Комплект включает зарядное устройство в прикуриватель, крепление на лобовое стекло, GPS-антенну, руководство пользователя.

TrendVision X3

Внешний вид

Выполнен в компактном корпусе. Изначально на линзу установлен CPL-фильтр, решающий вопрос бликов и повышающий качество съемки.

TrendVision X3

Собран объектив из группы стеклянных линз. Угол обзора 150 градусов по диагонали. Диафрагма F/2.0.

TrendVision X3

Изображение выводится на 2-дюймовый цветной дисплей. Изображение хорошо читается под разными углами наклона. Контролировать рабочий статус также можно с помощью светодиодного индикатора.

TrendVision X3

Справа от дисплея пара клавиш управления. Они прорезинены. Для нажатия требуется небольшое усилие, так исключаются ложные нажатия при ношении.

TrendVision X3

Запись ведется на карту памяти формата microSD. TrendVision X3 поддерживает емкие накопители. Слот на верхнем торце.

TrendVision X3

Для крепления на стекле используется площадка с магнитным креплением. Снимается и ставится легко.

TrendVision X3

При движении по неровному покрытию не дребезжит. Использование двухстороннего скотча сохраняет надежность фиксации и при эксплуатации зимнее время.

TrendVision X3

GPS-антенна выполнена в виде съемного модуля. Она также идет с магнитным крепежом. Питание можно подавать напрямую к антенне.

TrendVision X3

Общие габариты у видеорегистратора компактные. Не отнимает полезной площади обзора.

TrendVision X3

Рекомендуем организовать скрытый монтаж. Комплектный адаптер с microUSB разъемом позволяет это сделать.

TrendVision X3

Установлен суперконденсатор с широким диапазоном рабочих температур. Он также обладает высоким ресурсом службы и не подвержен вздутию.

TrendVision X3

Устройство поддерживает вывод информации по стационарным камерам и радарам. При приближении к ним выводится предупреждение.

Настройки

С помощью дисплея и кнопок можно проводить детальную настройку TrendVision X3. Два раздела, в основном ведется корректировка параметром видеосъемки.

TrendVision X3

Второй раздел включает дополнительные параметры. Здесь же можно будет включить точку доступа.

Софт

Модуль Wi-Fi используется для возможности дистанционного управления через приложение Roadcam. При активации выводится название сети и пароль.

Потоковое изображение с камеры. С этого экрана доступны кнопки фото и видеосъемки.

Список видеороликов и фото с опциями удаления, просмотра и переноса в память смартфона. Так можно будет сделать резервную копию или удалить лишние участки съемки.

Настройки системы.

Тесты

TrendVision X3 использует высокопроизводительный процессор NT96672. Матрица F37. Номерные знаки читаемы на большом расстоянии.

Дневная съемка TrendVision X3

Высокая резкость. Для просмотра файлов не требуется установка дополнительных кодеков.

Ночная съемка TrendVision X3

Итоги

TrendVision X3 – хорошо сбалансированный видеорегистартор с высоким качеством съемки. Компактные габариты, магнитное крепление, детальные настройки, вывод предупреждений по камерам и радарам, Wi-Fi и дистанционного управление через приложение, комплектный CPL-фильтр.
Комментарии и отзывы TrendVision X3
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