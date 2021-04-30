Обзор TrendVision X3. Быстросъемный видеорегистратор с GPS и Wi-Fi

Тестируемый сегодня видеорегистратор TrendVision X3 построен на базе процессора Nt96672 с матрицей F37. Из особенностей отмечаются Wi-Fi и GPS-модули, поляризационный фильтр, компактные габариты и широкий угол обзора.

TrendVision X3 обзор

К моменту публикации продажи устройства стартовали. Рекомендованная стоимость составляет 6 500 рублей.

Комплектация

Упакован в коробку с общей информацией по особенностям работы и сводной таблицей с характеристиками. Комплект включает зарядное устройство в прикуриватель, крепление на лобовое стекло, GPS-антенну, руководство пользователя.

Внешний вид

Выполнен в компактном корпусе. Изначально на линзу установлен CPL-фильтр, решающий вопрос бликов и повышающий качество съемки.

Собран объектив из группы стеклянных линз. Угол обзора 150 градусов по диагонали. Диафрагма F/2.0.

Изображение выводится на 2-дюймовый цветной дисплей. Изображение хорошо читается под разными углами наклона. Контролировать рабочий статус также можно с помощью светодиодного индикатора.

Справа от дисплея пара клавиш управления. Они прорезинены. Для нажатия требуется небольшое усилие, так исключаются ложные нажатия при ношении.

Запись ведется на карту памяти формата microSD. TrendVision X3 поддерживает емкие накопители. Слот на верхнем торце.

Для крепления на стекле используется площадка с магнитным креплением. Снимается и ставится легко.

При движении по неровному покрытию не дребезжит. Использование двухстороннего скотча сохраняет надежность фиксации и при эксплуатации зимнее время.

GPS-антенна выполнена в виде съемного модуля. Она также идет с магнитным крепежом. Питание можно подавать напрямую к антенне.

Общие габариты у видеорегистратора компактные. Не отнимает полезной площади обзора.

Рекомендуем организовать скрытый монтаж. Комплектный адаптер с microUSB разъемом позволяет это сделать.

Установлен суперконденсатор с широким диапазоном рабочих температур. Он также обладает высоким ресурсом службы и не подвержен вздутию.

Настройки

Устройство поддерживает вывод информации по стационарным камерам и радарам. При приближении к ним выводится предупреждение.С помощью дисплея и кнопок можно проводить детальную настройку TrendVision X3. Два раздела, в основном ведется корректировка параметром видеосъемки.

Софт

Второй раздел включает дополнительные параметры. Здесь же можно будет включить точку доступа.Модуль Wi-Fi используется для возможности дистанционного управления через приложение Roadcam. При активации выводится название сети и пароль.

Потоковое изображение с камеры. С этого экрана доступны кнопки фото и видеосъемки.

Список видеороликов и фото с опциями удаления, просмотра и переноса в память смартфона. Так можно будет сделать резервную копию или удалить лишние участки съемки.

Настройки системы.

Тесты

Дневная съемка TrendVision X3

TrendVision X3 использует высокопроизводительный процессор NT96672. Матрица F37. Номерные знаки читаемы на большом расстоянии.

Ночная съемка TrendVision X3

Высокая резкость. Для просмотра файлов не требуется установка дополнительных кодеков.

Итоги

TrendVision X3 – хорошо сбалансированный видеорегистартор с высоким качеством съемки. Компактные габариты, магнитное крепление, детальные настройки, вывод предупреждений по камерам и радарам, Wi-Fi и дистанционного управление через приложение, комплектный CPL-фильтр.