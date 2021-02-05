Обзор TrendVision aMirror 12 Android. Видеорегистратор зеркало

Не так давно компания TrendVision обновила линейку видеорегистраторов в форм-факторе накладки на салонное зеркало, построенных на базе платформы Android. Эти устройства решают сразу расширенный круг задач, среди которых видеосъемка, оповещение по камерам, навигация, мультимедиа, снижение риска аварий, дистанционный мониторинг, громкая связь. Ключевыми изменениями моделей сезона 2012 года стали увеличенная площадь активного дисплея, увеличенное быстродействие и актуальная версия платформы.

Комплектация

Тестируемый сегодня TrendVision aMirror 12 Android уже доступен за 14 990 рублей.Набор включает крепежные скобы, внешнюю камеру с кабелем подключения, антенну GPS, адаптер питания для прямого монтажа, руководство пользователя и гарантийный талон. Собрано это все в коробке с изображением устройства и данными по ключевым особенностям.

Внешний вид

В качестве основы для монтажа в салоне автомобиля выступает штатное зеркало. К нему устройство прижимается при помощи двух резиновых скоб. Степень прижатия можно будет регулировать.

Так лобовое стекло остается свободным. Сам же видеорегистратор не приметен со стороны улицы. Отсутствует необходимость снятия на время длительной парковки.

Изначально продумали вопрос скрытого монтажа. Вместо адаптера в прикуриватель предлагается блок для прямого монтажа в бортовую сеть автомобиля со встроенным предохранителем и контроллером, предотвращающим разряд аккумулятора.

Все разъемы здесь сосредоточены на верхней грани. Помимо питающего miniUSB, это гнездо для внешней камеры, коннектор для навигационной антенны. Есть слоты для карты памяти и SIM-карты.

Комплектуется TrendVision aMirror 12 Android внешней камерой, выполненной в защищенном корпусе. Ее можно установить в районе номерного знака или на заднем стекле. Длина кабеля 5 метров.

Есть отдельная питающая ветка для активации вывода изображения с внешней камеры. При ее подключении к фонарю заднего хода, во время движения задним ходом будет автоматически выводиться картинка с камеры и разметка.

Здесь эта возможность заметно повысила информативность и контроль происходящего в слепой зоне за счет того, что экран занимает всю площадь лицевой стороны.

Это же положительно сказалось на удобстве работы с интерфейсом. Основное взаимодействие осуществляется с помощью сенсора. На нажатия реагирует корректно.

Антенна выполнена в виде внешнего блока. Так улучшается качество приема в автомобилях с двойным остеклением и подогревом лобового стекла. Место расположения камеры выбирает сам пользователь.

Корпус устройства выполнен из пластика. Сборка проведена качественно. Есть встроенный динамик с регулируемой яркостью. На внутреннюю стенку нанесены уплотнители, предотвращающие появление царапин на салонном зеркале.

Интерфейс и ключевые возможности

Объектив с измененяемой линией горизонта и углом наклона. Собран из стеклянных линз.В сравнении с ранее вышедшими моделями, в TrendVision aMirror 12 Android обновилась не только версия операционной системы, но и интерфейс. Это ряд из шести ключевых разделов с быстрым доступом к часто используемым командам. Также с главного экрана можно контролировать процесс съемки.

«Навигация» - по умолчанию используется Яндекс.Навигатор с голосовым управлением, выводом информации по камерам и событиям на дороге, а также возможностью заправки бесконтактно. В последующем эту программу можно будет заменить. Здесь Android 8 с полным выбором софта.

«Камера» - отображение изображения с одной камеры. Угол съемки можно отрегулировать прямо с экрана. Предлагаются детальные настройки. Поддерживается функция ADAS с контролем полосы и расстояния до впереди идущих автомобилей.

«Музыка» - видеорегистратор вполне заменяет штатную мультимедийную систему. Поддерживаются актуальные форматы файлов аудио и видео. Также можно поставить стриминговые сервисы.«Bluetooth» - функция громкой связи с беспроводным соединением к смартфону.

Тесты

Дневная запись TrendVision aMirror 12 Android

«CarKeeper» - сразу отметим, что есть поддержка приложения CarKeeper. Для корректной работы потребуется установка SIM-карты с доступом к сети. Так владелец сможет дистанционно просматривать местоположения и картинку с камер. «FM» - встроенный FM-тюнер. Опять же как дополнение или замена мультимедиа в автомобиле.«Галерея» - просмотр отснятых файлов. Перенос в память смартфона или удаление.Построен TrendVision aMirror 12 Android на базе процессора Spreadtrum SL8541E, демонстрирующего высокий уровень быстродействия. Четыре ядра с тактовой частотой 1.4 ГГц. Встроенное видеоядро Mali820. Располагает видеорегистратор 2 Гбайт оперативной памяти.

Ночная запись TrendVision aMirror 12 Android

Оснащается видеорегистратор модулями Wi-Fi и LTE. Получать доступ можно двумя способами, но удобнее будет установка отдельной SIM. Так устройство будет предлагать дистанционный мониторинг и появляется возможность открытия точки доступа для подключения других устройств.

Вторая камера TrendVision aMirror 12 Android

Съема идет в Full HD + HD. Файлы с двух каналов пишутся в общую папку с маркировками FRONT и BACK.

Итоги по TrendVision aMirror 12 Android

TrendVision aMirror 12 Android помимо съемки решает сразу спектр задач и предлагает владельцу возможность самостоятельного выбора софта. Активная зона дисплея в новинке занимает всю площадь, реализовано сенсорное управление, заметно повысился уровень быстродействия, актуальная версия платформы. Такой способ исполнения в виде накладки салонного зеркала дает преимущество в виде скрытого монтажа с отсутствием кабелей в видимой части, а также технологии дистанционного мониторинга происходящего вокруг автомобиля на время парковки.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".