Обзор Trendvision aMirror 12 Android FUTURE Pro. Многофункциональный видеорегистратор зеркало

Тестируемый сегодня видеорегистратор работает под управлением операционной системы Android 8.1. Как результат возможности устройства заметно расширены за счет как предустановленного софта и сервисов, так и доступа к Play Market для выбора того софта, который необходим владельцу. Trendvision aMirror 12 Android FUTURE Pro оснащен модулями LTE, Wi-Fi, GPS и Bluetooth.

Trendvision aMirror 12 Android FUTURE

На официальном сайте и в российских магазинах доступен за 18 тысяч рублей.

Комплектация

Trendvision aMirror 12 Android FUTURE

Комплект включает монтажный набор для замены штатного салонного зеркала, крепежные скобы, внешнюю антенну GPS, адаптер питания для прямого монтажа, вторую камеру с кабелем подключения, руководство пользователя и гарантийный талон.

Trendvision aMirror 12 Android FUTURE

Внешний вид

Владелец видеорегистратора сможет выбрать способ монтажа в салоне автомобиля. Это распространённый вариант с парой резиновых скоб и использование в качестве накладки на салонное зеркало.

Trendvision aMirror 12 Android FUTURE

Второй способ заключается в полной замене салонного зеркала. Для этого на обратную сторону ставится специальная крепежная площадка с помощью четырех винтов.

Trendvision aMirror 12 Android FUTURE

Демонтируется штатное салонное зеркало или остается его крепежная часть в зависимости от автомобиля. В наборе есть большое количество переходников и винтов различного диаметра.

Trendvision aMirror 12 Android FUTURE

В отличие от установки в виде накладки он становится частью интерьера салона автомобиля. Такая фиксация жестче и надежнее.

Trendvision aMirror 12 Android FUTURE

В обоих вариантах он не приметен со стороны улицы и как результат не требуется снятие на время длительной парковки. Изначально продумали вопрос подачи питания.

Trendvision aMirror 12 Android FUTURE

Вместо адаптера питания в прикуриватель в комплекте с Trendvision aMirror 12 Android FUTURE Pro идет блок питания с прямым монтажом в бортовую цепь автомобиля.

Trendvision aMirror 12 Android FUTURE

Также для обеспечения высокой точности определения скорости и сокращения скорости на холодный старт антенна GPS тут внешняя. Есть возможность разместить ее на удалении от видеорегистратора.

Trendvision aMirror 12 Android FUTURE

Сопровождается видеорегистратор дополнительной камерой с интерфейсным кабелем. У него есть отдельный кабель, который можно соединить с питанием фонаря заднего хода. Подключив его на экран, будет выводиться парковочная разметка.

Trendvision aMirror 12 Android FUTURE

Все разъемы сосредоточены на верхней грани. Тут помимо разъемов для озвученных выше элементов есть слот для карты памяти формата microSD и SIM-карты.

Trendvision aMirror 12 Android FUTURE

В этой модели экран занимает всю площадь зеркального элемента. Это 11-дюймовый цветной экран. Информативно.

Trendvision aMirror 12 Android FUTURE

Интерфейс

С помощью экрана Trendvision aMirror 12 Android FUTURE Pro можно просмотреть потоковое изображение с двух камер. Во время движения работает технология ADAS с определением движения внутри полосы и расстояния до впередиидущих автомобилей.

Trendvision aMirror 12 Android FUTURE

Эти данные и предупреждения при съезде или во время сближения могут предотвратить столкновение.

Trendvision aMirror 12 Android FUTURE

Есть навигационный софт с сервисом отображения загруженности. Построение маршрутов и вывод данных по стационарным камерам.

Trendvision aMirror 12 Android FUTURE

Главный экран в виде набор плиток для быстрого доступа к разделам.

Trendvision aMirror 12 Android FUTURE

Управление системой. Базовые параметры съемки.

Trendvision aMirror 12 Android FUTURE

Экран с приложениями. Стартовый набор программ можно будет дополнить.

Trendvision aMirror 12 Android FUTURE

Доступ в интернет проходит с помощью LTE или Wi-Fi.

Trendvision aMirror 12 Android FUTURE

При установке SIM устройство может передавать информацию в приложение на смартфоне при срабатывании датчика удара или по запросу.

Тесты

Основной канал пишет в разрешении Full HD, дополнительный с HD.

Дневная съемка Trendvision aMirror 12 Android FUTURE Pro

Ночная съемка Trendvision aMirror 12 Android FUTURE Pro

Вторая камера Trendvision aMirror 12 Android FUTURE Pro

Итоги

Золото. Выбор редакции MegaObzorTrendvision aMirror 12 Android FUTURE Pro – многофункциональный видеорегистратор с двухканальной съемкой, работающий под управлением актуальной Android 8.1. Скрытая установка, набор для замены штатного зеркала, навигационный софт с отображением пробок и камер на дороге, поддержка емких карт памяти, приложение для смартфона с охранными функциями.
Trendvision aMirror 12 Android FUTURE Pro получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".
Комментарии и отзывы Trendvision aMirror 12 Android FUTURE Pro
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