Обзор VIOFO A119 V3. Видеорегистратор с QHD и GPS

Тестируемый сегодня видеорегистратор VIOFO A119 V3 оснащен GPS-модулем и поддерживает съемку в QHD-разрешении. Из интересных особенностей установлен суперконденсатор, высокочувствительная матрица Sony, поддерживается режим парковки с буферизацией. Используется современная платформа Novatek 96670, ранее в рамках «Лаборатории» мы её детально не изучали.

VIOFO A119 V3 обзор

Продажи новинки уже стартовали. Список актуальных предложений собран в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.

Комплектация

Покупатель получает видеорегистратор в коробке из плотного картона с изображением устройства и данными по его техническим характеристикам.

Комплект включает крепление с GPS, крепление без GPS, зарядное устройство в прикуриватель, площадки для фиксации кабеля, USB-кабель.

Дополнительно можно приобрести комплект проводов для прямого подключения к бортовой сети автомобиля, обеспечив бесперебойное питание. В нем есть контроллер, предотвращающий глубокую разрядку аккумулятора автомобиля.

Также с официального сайта можно будет заказать карту памяти VIOFO. Мы провели замеры ее скорости, именно она использовалась во время тестирования, обеспечивая бесперебойную съемку в высоком разрешении.

Внешний вид

Выполнен VIOFO A119 V3 в корпусе трапециевидной формы. Он в отличие от решений с вакуумной присоской, не выступает заметно за пределы плоскости лобового стекла.

Со стороны улицы устройство остается неприметным. Так отпадает необходимость демонтажа на время длительной парковки.

Рекомендуем провести аккуратный монтаж в салоне и спрятать лишнюю длину под обшивку. Тем более сам производитель продумал этот вопрос, оснастив как комплектными клипсами, так и предложив дополнительные аксессуары.

Трехжильный кабель позволяет подключить один из проводов к управляющему состоянием зажигания автомобиля. Таким образом, регистратор автоматически распознает, что зажигание автомобиля выключено и переходит в видео режим парковки.

Обнаружение движения или удара;

Time-Lapse;

Запись с низким битрейтом.

Функция парковки видеорегистратора VIOFO A129 работает в трех режимах на выбор:На стекле устройство фиксируется с помощью плоской площадки. На выбор есть два варианта – с GPS и без нее. По центру паз, снимается сдвигом вверх. Оно быстросъемное.

Двухдюймовый цветной дисплей в VIOFO A119 V3 расположен под углом. С помощью него можно будет проводить настройки и контролировать правильность выбранного направления съемки.

Под блоком дисплея пять механических кнопок с нанесенной маркировкой. Зафиксированы кнопки в корпусе хорошо, не дребезжат. Нажимаются с небольшим усилием, так исключаются ложные нажатия.

На правой грани слот для карты памяти формата microSD. Поддерживаются емкие накопители объемом до 256 Гбайт. Рекомендуется не меньше 10 класса скорости.

Объектив со стеклянными линзами. Диафрагма F/1.6. Угол съемки можно будет изменить, подняв или опустив блок с оптикой. Выбранное положение в последующем смещаться не будет.

На правой грани AV-разъем и miniUSB, используемый для передачи файлов или подачи питания при использовании площадки без GPS-модуля.

Настройки

В настройках можно изменить разрешение съемки. Задать битрейт и длительность роликов. Предлагается выбор расширения.

Активируется детектор движения, парковочный режим. Проводится интервальная съемка. Включается и выключается GPS. Проводятся общие настройки системы.

Тесты

Super HD день VIOFO A119 V3

Full HD 60FPS день VIOFO A119 V3

За обработку данных с матрицы Sony STARVIS IMX335 5MP в VIOFO A119 V3 отвечает процессор Novatek 96670. Максимальное разрешение съемки Quad HD со скоростью 30 кадров в секунду.

Super HD ночь VIOFO A119 V3

Также в настройках доступен режим с увеличенной частотой кадров Full HD 60 FPS. Номерные знаки читаемы на большом расстоянии.

Full HD 60FPS ночь VIOFO A119 V3

Ночные ролики с высокой детализацией по всей площади кадра. Дополнительно фиксируется скорость и маршрут, эти данные могут быть доступны при разборе спорных ситуаций в ГАИ и суде.

Итоги по VIOFO A119 V3

VIOFO A119 V3 станет правильным выбором для тех, кто ставит приоритетом высокое качество съемки и неприметность при монтаже в салоне автомобиля. Современное техническое оснащение, детальные настройки, поддержка емких карт памяти, несколько вариантов разрешения съемки, GPS-модуль и быстросъемное крепление, дополнительные аксессуары.