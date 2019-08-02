Обзор VIOFO A119 V3. Видеорегистратор с QHD и GPS

2019-08-02, Автор - Ленар Хайруллин; Продукт - VIOFO A119 V3; [168]
Тестируемый сегодня видеорегистратор VIOFO A119 V3 оснащен GPS-модулем и поддерживает съемку в QHD-разрешении. Из интересных особенностей установлен суперконденсатор, высокочувствительная матрица Sony, поддерживается режим парковки с буферизацией. Используется современная платформа Novatek 96670, ранее в рамках «Лаборатории» мы её детально не изучали.

VIOFO A119 V3

Продажи новинки уже стартовали. Список актуальных предложений собран в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.

VIOFO A119 V3 обзор

Комплектация

Покупатель получает видеорегистратор в коробке из плотного картона с изображением устройства и данными по его техническим характеристикам.

VIOFO A119 V3

Комплект включает крепление с GPS, крепление без GPS, зарядное устройство в прикуриватель, площадки для фиксации кабеля, USB-кабель.

VIOFO A119 V3

Дополнительно можно приобрести комплект проводов для прямого подключения к бортовой сети автомобиля, обеспечив бесперебойное питание. В нем есть контроллер, предотвращающий глубокую разрядку аккумулятора автомобиля.

VIOFO A119 V3

Также с официального сайта можно будет заказать карту памяти VIOFO. Мы провели замеры ее скорости, именно она использовалась во время тестирования, обеспечивая бесперебойную съемку в высоком разрешении.

VIOFO A119 V3

Внешний вид

Выполнен VIOFO A119 V3 в корпусе трапециевидной формы. Он в отличие от решений с вакуумной присоской, не выступает заметно за пределы плоскости лобового стекла.

VIOFO A119 V3

Со стороны улицы устройство остается неприметным. Так отпадает необходимость демонтажа на время длительной парковки.

VIOFO A119 V3

Рекомендуем провести аккуратный монтаж в салоне и спрятать лишнюю длину под обшивку. Тем более сам производитель продумал этот вопрос, оснастив как комплектными клипсами, так и предложив дополнительные аксессуары.

VIOFO A119 V3

Трехжильный кабель позволяет подключить один из проводов к управляющему состоянием зажигания автомобиля. Таким образом, регистратор автоматически распознает, что зажигание автомобиля выключено и переходит в видео режим парковки.

VIOFO A119 V3

Функция парковки видеорегистратора VIOFO A129 работает в трех режимах на выбор:
  • Обнаружение движения или удара;
  • Time-Lapse;
  • Запись с низким битрейтом.
На стекле устройство фиксируется с помощью плоской площадки. На выбор есть два варианта – с GPS и без нее. По центру паз, снимается сдвигом вверх. Оно быстросъемное.

VIOFO A119 V3

Двухдюймовый цветной дисплей в VIOFO A119 V3 расположен под углом. С помощью него можно будет проводить настройки и контролировать правильность выбранного направления съемки.

VIOFO A119 V3

Под блоком дисплея пять механических кнопок с нанесенной маркировкой. Зафиксированы кнопки в корпусе хорошо, не дребезжат. Нажимаются с небольшим усилием, так исключаются ложные нажатия.

VIOFO A119 V3

На правой грани слот для карты памяти формата microSD. Поддерживаются емкие накопители объемом до 256 Гбайт. Рекомендуется не меньше 10 класса скорости.

VIOFO A119 V3

Объектив со стеклянными линзами. Диафрагма F/1.6. Угол съемки можно будет изменить, подняв или опустив блок с оптикой. Выбранное положение в последующем смещаться не будет.

VIOFO A119 V3

На правой грани AV-разъем и miniUSB, используемый для передачи файлов или подачи питания при использовании площадки без GPS-модуля.

VIOFO A119 V3

Настройки

В настройках можно изменить разрешение съемки. Задать битрейт и длительность роликов. Предлагается выбор расширения.

VIOFO A119 V3

Активируется детектор движения, парковочный режим. Проводится интервальная съемка. Включается и выключается GPS. Проводятся общие настройки системы.

VIOFO A119 V3

Тесты

Super HD день VIOFO A119 V3

За обработку данных с матрицы Sony STARVIS IMX335 5MP в VIOFO A119 V3 отвечает процессор Novatek 96670. Максимальное разрешение съемки Quad HD со скоростью 30 кадров в секунду.

Full HD 60FPS день VIOFO A119 V3

Также в настройках доступен режим с увеличенной частотой кадров Full HD 60 FPS. Номерные знаки читаемы на большом расстоянии.

Super HD ночь VIOFO A119 V3

Ночные ролики с высокой детализацией по всей площади кадра. Дополнительно фиксируется скорость и маршрут, эти данные могут быть доступны при разборе спорных ситуаций в ГАИ и суде.

Full HD 60FPS ночь VIOFO A119 V3

Итоги по VIOFO A119 V3

VIOFO A119 V3 станет правильным выбором для тех, кто ставит приоритетом высокое качество съемки и неприметность при монтаже в салоне автомобиля. Современное техническое оснащение, детальные настройки, поддержка емких карт памяти, несколько вариантов разрешения съемки, GPS-модуль и быстросъемное крепление, дополнительные аксессуары.

Комментарии и отзывы VIOFO A119 V3
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