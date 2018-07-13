Обзор VIOFO A129 Duo GPS. Двухканальный видеорегистратор с матрицами SONY

Наличие видеорегистратора на лобовом стекле автомобиля уже давно перестало быть роскошью. Наличие маленького помощника, беспристрастно фиксирующего все происходящее на дороге, это залог страховки автолюбителя от безосновательных обвинений со стороны сотрудников ГАИ и других участников движения. Большинство из доступных моделей снимает только дорожную обстановку по ходу движения, тыловая часть остается без внимания. В большинстве сценариев этого бывает достаточно, но и круговой обзор бывает полезным, про ряд таких моментов мы предлагаем поговорить во время теста новинки VIOFO A129 Duo GPS.

VIOFO A129 Duo GPS обзор

Видеорегистратор предоставлен для обзора официальным представителем VIOFO в РФ сайтом ( WWW.VIOFO.RU ).К моменту публикации эта модель начала появляться в российских магазинах, список актуальных предложений представлен в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.

Комплектация

Поставляется в коробке из плотного картона с изображением устройства в нескольких ракурсах и подробными данными по техническим характеристикам. Внутри свободное пространство заполнено вспененным материалом, исключающим риск тряски во время транспортировки.

Внешний вид

Комплект включает основной блок, вторую камеру с опорной площадкой, кабель подключения второй камеры, фиксаторы для организации кабель-менеджмента, площадку с GPS-антенной, зарядное устройство в прикуриватель, USB-кабель, лопатку для удаления двухстороннего скотча, несколько полосок 3M-скотча, руководство пользователя и гарантийный талон.Форма основного блока VIOFO A129 Duo GPS и дополнительной камеры оптимизирована для выбора в пользу постоянной установки на лобовом стекле. Они незначительно выступают за пределы плоскости стекла и занимают ограниченное пространство.

После установки он не отнимает полезной площади обзора, не отвлекает от движения и не приметен со стороны улицы. Отпадает необходимость в ежедневной процедуре съема/установки на время длительной парковки.

Также эту возможность можно будет использовать для продолжения съемки во время парковки, обеспечив круглосуточное видеонаблюдение. Выбранный способ крепления с помощью площадок с двухсторонним скотчем решает вопрос надежности фиксации в зимнее время.

В площадке основного блока расположен приемник GPS-антенны. Продуман вопрос аккуратного подвода кабеля питания, разъем miniUSB выведен на верхнем торце.

На крепление оба блока ставятся боковым сдвигом. При необходимости демонтаж с сохранением площадок не станет проблемой.

Слева у VIOFO A129 Duo GPS слот для карты памяти формата microSD. За время тестов мы использовали карту памяти объемом 64 Гбайт, проблем со стабильностью записи не наблюдалось.

На этом же торце скрытая кнопка перезагрузки, microHDMI с возможностью вывода изображения на внешний монитор.

Справа вход для второй камеры, miniUSB с поддержкой синхронизации с ПК, AV-выход.

Со стороны водителя выведен цветной 2-дюймовый дисплей. С помощью него удобно контролировать угол съемки и проводить настройку работы. Он же с учетом размещения на заднем стекле второй камеры будет полезен в качестве помощника во время парковки.

Управление видеорегистратором проводится при помощи группы механических кнопок, расположенных под экраном. Для удобства поиска нужного действия на них нанесена маркировка.

Так, в один клик активируется фотоснимок во время движения, проводится переключение приоритета между камерами, защита роликов от перезаписи, выключение экрана.

Аксессуары

Блоки с оптикой в двух модулях зафиксированы подвижно, что позволяет выбирать оптимальный угол съемки в зависимости от требуемой картинки и угла наклона стекла, на которое производится монтаж. Из выбранного положения в последующем не смещается.Вместе с видеорегистратором были представлены дополнительные аксессуары: CPL-фильтр, Bluetooth пульт и набор для прямого монтажа питания. Оба аксессуара будут полезны в ходе длительной эксплуатации, в частности набор монтажа позволяет упростить включение питания, минуя прикуриватель.

Он идет с дополнительной защитой от скачков напряжения и исключает риск полной разрядки аккумулятора в режиме парковки. Весомым плюсом в пользу его выбора также станет полное отсутствие свисающих проводов в салоне.

CPL-фильтр выполнен в виде съемного блока, установка проводится боковым сдвигом. Для оценки влияния его установки предлагаем ознакомиться с примером съемки в дневное и ночное время.

Настройка

Меню управления представлено в виде списка пунктов. Пользовать VIOFO A129 Duo GPS сможет изменить интервалы и битрейт съемки, активировать штамп записи и парковочный режим, выбрать частоту работы Wi-Fi модуля, подключить Bluetooth пульт.

Wi-Fi и смартфон

Видеорегистратор поддерживает работу Wi-Fi в двух диапазонах: 2.4 и 5 ГГц. Сохранение 2.4 ГГц, вместе с внедрением 5 ГГц, обеспечивает совместимость со смартфонами, оснащенными устаревшими модулями Wi-Fi. Переход на 5 ГГц уменьшает количество помех и ускоряет скорость передачи данных.

Для взаимодействия потребуется загрузка программного обеспечения в память смартфона. Следующим шагом активируем Wi-Fi, после запуска на экран видеорегистратора выводится название сети и пароль к ней.

После успешного сопряжения с экрана смартфона можно будет дистанционно просматривать изображение с двух камер и проводить управление ключевыми видеорегистраторами.

Одной из главных возможностей является перенос нужных роликов с карты памяти в память смартфона. Так будет создана копия важных файлов, перед передачей картой памяти или даже с целью поделиться курьезной ситуацией на дороге в социальных сетях.

Видеосъемка

День без CPL основная камера VIOFO A129 Duo GPS

За обработку изображения в VIOFO A129 Duo GPS отвечает процессор Novatek 96660. В двух камерах установлен сенсор Sony Starvis Image Sensor. Оба канала пишутся в разрешении Full HD со скоростью 30 кадров в секунду. Основная камера без подключения к ней второй пишет в 60 кадрах на 1080.

День CPL основная камера VIOFO A129 Duo GPS

День вторая камера VIOFO A129 Duo GPS

Ночь без CPL основная камера VIOFO A129 Duo GPS

Снимаемые ролики отличаются высокой резкостью по всей площади кадра. Номерные знаки читаемы на большом расстоянии. Шумы и артефакты отсутствуют. В деталях фиксируются разметка, участники дорожного движения, пешеходы и знаки. Вместе с картинкой ведется запись скорости и маршрута движения.

Ночь CPL основная камера VIOFO A129 Duo GPS

Ночь вторая камера VIOFO A129 Duo GPS

Ночь WDR основная камера VIOFO A129 Duo GPS

Ночные ролики сохраняют высокую резкость. Поддерживается WDR.

Ночь WDR вторая камера VIOFO A129 Duo GPS

Итоги по VIOFO A129 Duo GPS

VIOFO A129 Duo GPS можно смело отнести к категории лучшего выбора при поиске видеорегистратора с поддержкой двухканальной съемки. Модель демонстрирует хорошее сочетание стоимости, удобства эксплуатации и управления. Сбоев и проблем за время тестов выявлено не было.