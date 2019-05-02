Обзор Vizant-220. Двухканальный видеорегистратор с Wi-Fi и GPS

Героем нашего обзора будет двухканальный видеорегистратор Vizant-220, оснащенный беспроводным модулем Wi-Fi и GPS-приемником. Удаленное управление со смартфона, фиксация скорости движения, помощь во время парковки, поддержка съемки в разрешении 2160p и вторая камера в комплекте. Средняя стоимость составляет 7110 рублей.
Видеорегистратор уже доступен в российских магазинах. Список актуальных предложений собран в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.
Vizant-220 обзор
КомплектацияПокупатель получает в коробке с подробной информацией по техническим характеристикам и особенностям работы. Комплект включает основной блок, вторую камеру, кабель для подключения камеры, ленту двухстороннего скотча, саморезы, адаптер питания в прикуриватель, USB-кабель, крепление на лобовое стекло, руководство пользователя и гарантийный талон.
Внешний вид
Выполнен Vizant-220 в классическом форм-факторе Основным материалом выступает пластик с матовым покрытием.
Визуально видеорегистратор производит приятное впечатление. Габариты у него компактные, на стекле занимает ограниченное пространство.
На фронтальной стороне расположен объектив со стеклянными линзами. Угол обзора 150 градусов по диагонали, диафрагма F/1.8.
Слева доступен слот под карту памяти формата microSD. Поддерживаются емкие накопители. Рядом механическая кнопка включения.
С противоположной стороны HDMI выход, позволяющий просмотреть записанные видео с экрана монитора или телевизора. Рядом miniUSB для подачи питания.
На верхнем торце разъем для подключения второй камеры. Такое расположение разъемов упрощает аккуратный монтаж в салоне автомобиля. Длина всех проводов позволяет это сделать.
Изображение выводится на 2.4 дюймовый цветной дисплей. С помощью него можно будет контролировать обе камеры выбирая оптимальный вариант отображения.
Под экраном группа из пяти механических кнопок, они хорошо закреплены, ход короткий. Управление интуитивное.
В комплекте идет крепление с вакуумной присоской. Ставится и снимается боковым сдвигом. Есть возможность поворота вокруг оси и изменения угла наклона.
Вторая камера выполнена в защищенном корпусе. Можно установить внутри или вне салона автомобиля.
Настройки
С экрана Vizant-220 доступен полный набор настроек, представленный списком из двух разделов. Меняется разрешение съемки и дополнительные параметры. Выбирается тип штампа, включаются/выключаются модули и датчики. Здесь же включается беспроводной модуль.
Wi-FiЭтот видеорегистратор поддерживает беспроводное управление и передачу файлов с экрана смартфона. Для этого нужно будет загрузить бесплатное приложение Lercenker. После подключения к Wi-Fi точке доступа, выводится потоковое изображение с камер видеорегистратора.
Запускается и останавливается видеосъемки. Активируются фотоснимки. Здесь же выводится список ранее отснятых файлов с выгрузкой, выбранных в память смартфона. Так можно будет сделать резервную копию без съема карты памяти.
Дублируется весь список настроек в виде наглядного списка с быстрым доступом к нужному параметру.