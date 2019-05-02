Обзор Vizant-220. Двухканальный видеорегистратор с Wi-Fi и GPS

Героем нашего обзора будет двухканальный видеорегистратор Vizant-220, оснащенный беспроводным модулем Wi-Fi и GPS-приемником. Удаленное управление со смартфона, фиксация скорости движения, помощь во время парковки, поддержка съемки в разрешении 2160p и вторая камера в комплекте. Средняя стоимость составляет 7110 рублей.

Vizant-220 обзор

Видеорегистратор уже доступен в российских магазинах. Список актуальных предложений собран в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.

Комплектация

Покупатель получает в коробке с подробной информацией по техническим характеристикам и особенностям работы. Комплект включает основной блок, вторую камеру, кабель для подключения камеры, ленту двухстороннего скотча, саморезы, адаптер питания в прикуриватель, USB-кабель, крепление на лобовое стекло, руководство пользователя и гарантийный талон.

Внешний вид

Выполнен Vizant-220 в классическом форм-факторе Основным материалом выступает пластик с матовым покрытием.

Визуально видеорегистратор производит приятное впечатление. Габариты у него компактные, на стекле занимает ограниченное пространство.

На фронтальной стороне расположен объектив со стеклянными линзами. Угол обзора 150 градусов по диагонали, диафрагма F/1.8.

Слева доступен слот под карту памяти формата microSD. Поддерживаются емкие накопители. Рядом механическая кнопка включения.

С противоположной стороны HDMI выход, позволяющий просмотреть записанные видео с экрана монитора или телевизора. Рядом miniUSB для подачи питания.

На верхнем торце разъем для подключения второй камеры. Такое расположение разъемов упрощает аккуратный монтаж в салоне автомобиля. Длина всех проводов позволяет это сделать.

Изображение выводится на 2.4 дюймовый цветной дисплей. С помощью него можно будет контролировать обе камеры выбирая оптимальный вариант отображения.

Под экраном группа из пяти механических кнопок, они хорошо закреплены, ход короткий. Управление интуитивное.

В комплекте идет крепление с вакуумной присоской. Ставится и снимается боковым сдвигом. Есть возможность поворота вокруг оси и изменения угла наклона.

Вторая камера выполнена в защищенном корпусе. Можно установить внутри или вне салона автомобиля.

Настройки

С экрана Vizant-220 доступен полный набор настроек, представленный списком из двух разделов. Меняется разрешение съемки и дополнительные параметры. Выбирается тип штампа, включаются/выключаются модули и датчики. Здесь же включается беспроводной модуль.

Wi-Fi

Этот видеорегистратор поддерживает беспроводное управление и передачу файлов с экрана смартфона. Для этого нужно будет загрузить бесплатное приложение Lercenker. После подключения к Wi-Fi точке доступа, выводится потоковое изображение с камер видеорегистратора.

Запускается и останавливается видеосъемки. Активируются фотоснимки. Здесь же выводится список ранее отснятых файлов с выгрузкой, выбранных в память смартфона. Так можно будет сделать резервную копию без съема карты памяти.

Дублируется весь список настроек в виде наглядного списка с быстрым доступом к нужному параметру.

Тесты

Full HD день Vizant-220

Vizant-220 оснащен GPS-модулем, фиксирующий маршрут и скорость. Эти данные можно будет просмотреть в последующем с помощью плеера. Данные могут пригодиться для разбора спорных ситуаций в ГАИ или суде.

Full HD ночь Vizant-220

Вторая камера день Vizant-220

При подключении второй комплектной камеры максимальное разрешение съемки ограниченно Full HD со скоростью 30 кадров в секунду. Ролики с хорошим уровнем детализации, резкости и читаемости. Номерные знаки можно разобрать на большом расстоянии.

Ночь вторая камера Vizant-220

2К день Vizant-220

Вторая камера пишет с разрешение VGA. Файлы записываются в эту же папку с дополнительной маркировкой.

2K ночь Vizant-220

Итоги по Vizant-220

Выключив вторую камеру, появляются два дополнительных режима съемки 2160P со скоростью 24 кадра и Full HD со скоростью 60 кадров.Vizant-220 – многофункциональный видеорегистратор с поддержкой двухканальной съемки, оснащенный GPS и Wi-Fi модулями. Детальные настройки, приложение для смартфона, скрытая установка, поддержка емких карт памяти, функция мониторинга парковки и обнаружения движения.