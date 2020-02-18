Обзор Vizant 250 Assist. Двухканальный видеорегистратор с парктроником

Тестируемый сегодня видеорегистратор Vizant 250 Assist, выполненный в форм-факторе салонного зеркала, предлагает сразу несколько интересных особенностей, не замеченных в ранее вышедших устройствах. Так он получил подключаемый блок парктроника с четырьмя датчиками, работающими совместно с дополнительной камерой. Как итог, вместе с изображением при движении задним ходом выводится еще и расстояние до препятствий.

Vizant 250 Assist обзор

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Комплектация

Комплект включает дополнительную камеру с кабелем подключения, зарядное устройство в прикуриватель, датчики парковки с блоком управления, сверло, резиновые скобы, USB-кабель, комплект для замены салонного зеркала, инструкцию и гарантийный талон. Собрано все в коробке из плотного картона с подробными данными по техническим характеристикам.

Внешний вид

Владелец устройства сможет выбрать между двумя вариантами установки: накладка на штатное зеркало и замена салонного зеркала. Так обеспечивается максимальная совместимость с разными автомобилями.

Замена позволит повысить надежность крепления и сделать сам монтаж аккуратнее. Все необходимое есть в комплекте.

Мы проводили тесты, зафиксировав его на штатном зеркале с помощью двух резиновых скоб. Связано это с наличием дополнительной электрики в салонном зеркале. Расположенные разъемы на верхней части позволили организовать скрытый монтаж.

В отличие от протестированных ранее моделей, Vizant 250 Assist потребует установку датчиков парковки в бампер. Окрашены они в черный цвет, есть сверло необходимого диаметра.

Блок управления парктроника подключается к дополнительной камере с помощью кабеля. Для его активации необходимо подключение к плюсовому кабелю питания фонаря заднего хода. Это необходимо для автоматического вывода на дисплей информации по расстоянию, изображения и разметки при включении передачи.

Связка из камеры и четырех датчиков дает полный обзор и контроль при движении задним ходом, исключая риск повреждения бампера, столкновения с автомобилями и пешеходами.

Дисплей занимает всю площадь зеркального элемента. Выглядит отлично. Есть несколько режимов вывода изображения с двух камер.

Управление сенсорное. На нажатия экран реагирует точно. Сам интерфейс адаптирован под пальцы.

На нижней грани сохранена механическая кнопка, отвечающая за ручное включение и выключение экрана.

Блок основной камеры выполнен в виде выдвижного элемента. Предусмотрели возможность изменения линии горизонта и наклона.

На верхнем торце у Vizant 250 Assist разъем подключения второй камеры, разъем подключения парктроника, слот для карты памяти формата microSD, гнездо питания.

Дополнительная камера выполнена в защищенном корпусе. Её можно будет установить как в районе номерного знака, так и на заднее стекло.

Настройки

Для начала работы от пользователя не требуются дополнительные настройки. Начать эксплуатацию можно сразу после подключения и подачи питания. Тем не менее, производитель предусмотрел возможность тонкой корректировки. Главный экран в виде плиток с быстрым доступом к фотосъемке и отснятым роликам.

В настройках меняется разрешение и длительность роликов. Проводится корректировка общих параметров системы.

Тесты

Город и трасса день Vizant 250 Assist

Построена система на базе процессора Generalplus 6248 с матрицей GC2053. Основной и дополнительный канал пишут с разрешением Full HD. Использование кодека H.264 позволит просмотреть ролики без установки программного обеспечения.

Город и трасса ночь Vizant 250 Assist

Вторая камера день Vizant 250 Assist

Номерные знаки хорошо читаемы на большом расстоянии. Резкость держится по всей площади кадра.

Вторая камера ночь Vizant 250 Assist

Итоги по Vizant 250 Assist

Vizant 250 Assist – видеорегистратор в формфакторе салонного зеркала с поддержкой двухканальной съемки и оснащенный блоком парктроника с четырьмя датчиками. Как итог, решается сразу ряд задач, среди которых помимо съемки, безопасная и информативная парковка. К плюсам отнесем богатую комплектацию, привлекательный внешний вид, два вида установки в салоне, запас по длине кабелей, детальные настройки, 9.66-дюймовый IPS-дисплей и высокое качество записываемых видео.