Обзор Vizant 250 Assist. Двухканальный видеорегистратор с парктроником

Тестируемый сегодня видеорегистратор Vizant 250 Assist, выполненный в форм-факторе салонного зеркала, предлагает сразу несколько интересных особенностей, не замеченных в ранее вышедших устройствах. Так он получил подключаемый блок парктроника с четырьмя датчиками, работающими совместно с дополнительной камерой. Как итог, вместе с изображением при движении задним ходом выводится еще и расстояние до препятствий.
К моменту публикации его уже можно приобрести в российских магазинах. Мы собрали актуальные предложения в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.
Vizant 250 Assist обзор
КомплектацияКомплект включает дополнительную камеру с кабелем подключения, зарядное устройство в прикуриватель, датчики парковки с блоком управления, сверло, резиновые скобы, USB-кабель, комплект для замены салонного зеркала, инструкцию и гарантийный талон. Собрано все в коробке из плотного картона с подробными данными по техническим характеристикам.
Внешний видВладелец устройства сможет выбрать между двумя вариантами установки: накладка на штатное зеркало и замена салонного зеркала. Так обеспечивается максимальная совместимость с разными автомобилями.
Замена позволит повысить надежность крепления и сделать сам монтаж аккуратнее. Все необходимое есть в комплекте.
Мы проводили тесты, зафиксировав его на штатном зеркале с помощью двух резиновых скоб. Связано это с наличием дополнительной электрики в салонном зеркале. Расположенные разъемы на верхней части позволили организовать скрытый монтаж.
В отличие от протестированных ранее моделей, Vizant 250 Assist потребует установку датчиков парковки в бампер. Окрашены они в черный цвет, есть сверло необходимого диаметра.
Блок управления парктроника подключается к дополнительной камере с помощью кабеля. Для его активации необходимо подключение к плюсовому кабелю питания фонаря заднего хода. Это необходимо для автоматического вывода на дисплей информации по расстоянию, изображения и разметки при включении передачи.
Связка из камеры и четырех датчиков дает полный обзор и контроль при движении задним ходом, исключая риск повреждения бампера, столкновения с автомобилями и пешеходами.
Дисплей занимает всю площадь зеркального элемента. Выглядит отлично. Есть несколько режимов вывода изображения с двух камер.
Управление сенсорное. На нажатия экран реагирует точно. Сам интерфейс адаптирован под пальцы.
На нижней грани сохранена механическая кнопка, отвечающая за ручное включение и выключение экрана.
Блок основной камеры выполнен в виде выдвижного элемента. Предусмотрели возможность изменения линии горизонта и наклона.
На верхнем торце у Vizant 250 Assist разъем подключения второй камеры, разъем подключения парктроника, слот для карты памяти формата microSD, гнездо питания.
Дополнительная камера выполнена в защищенном корпусе. Её можно будет установить как в районе номерного знака, так и на заднее стекло.
Настройки
Для начала работы от пользователя не требуются дополнительные настройки. Начать эксплуатацию можно сразу после подключения и подачи питания. Тем не менее, производитель предусмотрел возможность тонкой корректировки. Главный экран в виде плиток с быстрым доступом к фотосъемке и отснятым роликам.
В настройках меняется разрешение и длительность роликов. Проводится корректировка общих параметров системы.