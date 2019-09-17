Обзор Vizant 955 VENOM. Видеорегистратор зеркало с Android

2019-09-17, Автор - Ленар Хайруллин; Продукт - Vizant 955 VENOM; [79]
Операционная система Android получила повсеместное распространение, и это касается не только смартфонов и планшетов. Преимущества открытой ОС и возможность установки программного обеспечения стали внедряться и в сегмент видеорегистраторов. Тестируемый сегодня Vizant 955 VENOM, выполненный в виде салонного зеркала, дает своему владельцу свободу выбора софта и заменяет сразу целый ряд привычных для автолюбителя электронных устройств.

Vizant 955 VENOM

К моменту публикации продажи уже стартовали. Мы собрали список актуальных предложений в российских магазинах.

Vizant 955 VENOM обзор

Комплектация

В комплекте покупатель получает внешнюю GPS-антенну, зарядное устройство в прикуриватель, вторую камеру с кабелем подключения, набор для крепления под разные автомобили, руководство пользователя и гарантийный талон. Собрано все в коробке с подробной информацией по техническим характеристикам.

Vizant 955 VENOM

Внешний вид

Это не накладка на салонное зеркало, а устройство, полностью заменяющее штатное зеркало в автомобиле. Есть набор из нескольких ножек и посадочных площадок.

Vizant 955 VENOM

Ставится на штатное крепление, мы проверили возможность крепления на нескольких автомобилях. Проблем с установкой не возникло. Но выбирая в пользу Vizant 955 VENOM, стоит брать в расчет, что при наличии встроенных в родное зеркало дополнительных функций, они станут недоступны.

Vizant 955 VENOM

Такое исполнение исключает перекрытие объектива корпусом зеркала. Меньше риска повреждения зеркального элемента и надежней само крепление.

Vizant 955 VENOM

Со стороны водителя ровный зеркальный элемент с антибликовым покрытием. Под экраном скрывается 10-дюймовый цветной дисплей. Площадь используется максимально эффективно.

Vizant 955 VENOM

Это не только улучшает взаимодействие с интерфейсом, но и является весомым подспорьем во время парковки, отображая мертвую зону и все, что происходит позади автомобиля.

Vizant 955 VENOM

Vizant 955 VENOM

На нижем торце единственная механическая кнопка. Она отвечает за включение системы, принудительную перезагрузку и отключение экрана. Остальное управление с помощью сенсора.

Vizant 955 VENOM

На нажатия реагирует точно. Все элементы интерфейса адаптированы под управление пальцами.

Vizant 955 VENOM

Сверху сгруппирован набор разъемов, состоящий из miniUSB, разъема под вторую камеру, коннектор для внешней антенны. Слот под карту памяти формата microSD и SIM-карту.

Vizant 955 VENOM

Корпус видеорегистратора оснащен встроенным динамиком. Он будет полезен для вывода предупреждений или просмотра мультимедиа контента.

Vizant 955 VENOM

В комплекте с устройством идет внешняя камера в защищенном корпусе. Ее можно будет установить в районе номерного знака или на заднем стекле.

Vizant 955 VENOM

Интерфейс

Установлена операционная система Android с адаптированной оболочкой. Главный экран разделен на иконки быстрого доступа, этот список нельзя будет отредактировать в последующем. Справа отображается компас и быстрый доступ к системе мониторинга автомобиля.

Vizant 955 VENOM

Vizant 955 VENOM оснащен Wi-Fi модулем. Также есть свой собственный слот под SIM-карту для самостоятельного доступа в сеть. Ее установка дает еще и возможность дистанционного мониторинга местоположения автомобиля и просмотра того, что происходит вокруг в режиме реального времени. Есть Bluetooth.

Vizant 955 VENOM

Внешняя GPS-антенна обеспечивает качественный прием сигнала. Навигационный софт, состоящий из решений от Google и Яндекс, дополняется в последующем с магазина приложений. Помимо маршрута, выводим информацию по загруженности дорог по пути движения. Рекомендуем поставить программу СТРЕЛКА для вывода предупреждений по стационарным комплексам с частым обновлением базы данных.

Vizant 955 VENOM

Есть мультимедиа плеер с воспроизведением всех популярных форматов. Скоротать время в пробках, развлечь детей во время ожидания или длительной поездке. Также видеорегистратор подойдет в качестве магнитолы.

Vizant 955 VENOM

Это только ряд очевидных сценариев. Полный доступ к магазину приложений не ограничивает владельца в выборе софта.

Vizant 955 VENOM

Тесты

Встроенное приложение видеосъемки в Vizant 955 VENOM дает выбор разрешения съемки и длительности роликов. Кликом по экрану переключаются типы отображения информации. Основной канал с разрешением Full HD.

Дневная съемка Vizant 955 VENOM

Ночная съемка Vizant 955 VENOM

Качество съемки среднее. Фиксируется все происходящее на дороге. Ролики могут использоваться в качестве доказательной базы. Номерные знаки читаемы.

Вторая камера Vizant 955 VENOM

Итоги по Vizant 955 VENOM

Vizant 955 VENOM, четко выполняя свою основную функцию видеозаписи, выступает «умным» головным устройством, заменяя радар-детектор, навигатор, сигнализацию с телематикой, мультимедиа проигрыватель. 10-дюймовый экран, сенсорное управление, SIM-карта для доступа в сеть и удаленного мониторинга, скрытый монтаж, надежное крепление.

Комментарии и отзывы Vizant 955 VENOM
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