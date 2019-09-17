Обзор Vizant 955 VENOM. Видеорегистратор зеркало с Android

Операционная система Android получила повсеместное распространение, и это касается не только смартфонов и планшетов. Преимущества открытой ОС и возможность установки программного обеспечения стали внедряться и в сегмент видеорегистраторов. Тестируемый сегодня Vizant 955 VENOM, выполненный в виде салонного зеркала, дает своему владельцу свободу выбора софта и заменяет сразу целый ряд привычных для автолюбителя электронных устройств.

Vizant 955 VENOM обзор

К моменту публикации продажи уже стартовали. Мы собрали список актуальных предложений в российских магазинах.

Комплектация

В комплекте покупатель получает внешнюю GPS-антенну, зарядное устройство в прикуриватель, вторую камеру с кабелем подключения, набор для крепления под разные автомобили, руководство пользователя и гарантийный талон. Собрано все в коробке с подробной информацией по техническим характеристикам.

Внешний вид

Это не накладка на салонное зеркало, а устройство, полностью заменяющее штатное зеркало в автомобиле. Есть набор из нескольких ножек и посадочных площадок.

Ставится на штатное крепление, мы проверили возможность крепления на нескольких автомобилях. Проблем с установкой не возникло. Но выбирая в пользу Vizant 955 VENOM, стоит брать в расчет, что при наличии встроенных в родное зеркало дополнительных функций, они станут недоступны.

Такое исполнение исключает перекрытие объектива корпусом зеркала. Меньше риска повреждения зеркального элемента и надежней само крепление.

Со стороны водителя ровный зеркальный элемент с антибликовым покрытием. Под экраном скрывается 10-дюймовый цветной дисплей. Площадь используется максимально эффективно.

Это не только улучшает взаимодействие с интерфейсом, но и является весомым подспорьем во время парковки, отображая мертвую зону и все, что происходит позади автомобиля.

На нижем торце единственная механическая кнопка. Она отвечает за включение системы, принудительную перезагрузку и отключение экрана. Остальное управление с помощью сенсора.

На нажатия реагирует точно. Все элементы интерфейса адаптированы под управление пальцами.

Сверху сгруппирован набор разъемов, состоящий из miniUSB, разъема под вторую камеру, коннектор для внешней антенны. Слот под карту памяти формата microSD и SIM-карту.

Корпус видеорегистратора оснащен встроенным динамиком. Он будет полезен для вывода предупреждений или просмотра мультимедиа контента.

В комплекте с устройством идет внешняя камера в защищенном корпусе. Ее можно будет установить в районе номерного знака или на заднем стекле.

Интерфейс

Установлена операционная система Android с адаптированной оболочкой. Главный экран разделен на иконки быстрого доступа, этот список нельзя будет отредактировать в последующем. Справа отображается компас и быстрый доступ к системе мониторинга автомобиля.

Vizant 955 VENOM оснащен Wi-Fi модулем. Также есть свой собственный слот под SIM-карту для самостоятельного доступа в сеть. Ее установка дает еще и возможность дистанционного мониторинга местоположения автомобиля и просмотра того, что происходит вокруг в режиме реального времени. Есть Bluetooth.

Внешняя GPS-антенна обеспечивает качественный прием сигнала. Навигационный софт, состоящий из решений от Google и Яндекс, дополняется в последующем с магазина приложений. Помимо маршрута, выводим информацию по загруженности дорог по пути движения. Рекомендуем поставить программу СТРЕЛКА для вывода предупреждений по стационарным комплексам с частым обновлением базы данных.

Есть мультимедиа плеер с воспроизведением всех популярных форматов. Скоротать время в пробках, развлечь детей во время ожидания или длительной поездке. Также видеорегистратор подойдет в качестве магнитолы.

Это только ряд очевидных сценариев. Полный доступ к магазину приложений не ограничивает владельца в выборе софта.

Тесты

Дневная съемка Vizant 955 VENOM

Встроенное приложение видеосъемки в Vizant 955 VENOM дает выбор разрешения съемки и длительности роликов. Кликом по экрану переключаются типы отображения информации. Основной канал с разрешением Full HD.

Ночная съемка Vizant 955 VENOM

Вторая камера Vizant 955 VENOM

Качество съемки среднее. Фиксируется все происходящее на дороге. Ролики могут использоваться в качестве доказательной базы. Номерные знаки читаемы.

Итоги по Vizant 955 VENOM

Vizant 955 VENOM, четко выполняя свою основную функцию видеозаписи, выступает «умным» головным устройством, заменяя радар-детектор, навигатор, сигнализацию с телематикой, мультимедиа проигрыватель. 10-дюймовый экран, сенсорное управление, SIM-карта для доступа в сеть и удаленного мониторинга, скрытый монтаж, надежное крепление.