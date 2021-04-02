Обзор Vizant 957NKS. Многофункциональный видеорегистартор зеркало

Двумя годами ранее мы изучали видеорегистратор Vizant 957NK, построенный на базе Android и предлагающий расширенный функционал. Не так давно компания обновила эту модель, запустив Vizant 957NKS. Одними из ключевых изменений стали улучшенная платформа с быстрым процессором и увеличенным объемом памяти, поддержка 4G для быстрого и стабильного доступа в сеть.

Комплектация

Рекомендованная стоимость новинки составляет 9 990 рублей. Продажи уже стартовали.Упакован в коробку вытянутой формы с изображением устройства и сводным списком с описанием ключевых особенностей. Комплект включает крепежные скобы, зарядное устройство в прикуриватель, вторую камеру с кабелем подключения, внешнюю GPS-антенну, руководство пользователя, USB-кабель.

Внешний вид

Выполнен в виде накладки на салонное зеркало. Крепление осуществляется с помощью пары резиновых скоб с регулируемой силой прижима.

Такой способ фиксации является универсальным. Подходит для автомобилей с разными типами салонов.

В установленном состоянии он остается неприметным со стороны улицы, его нет необходимости снимать на время парковки. Не провоцирует кражу. Еще одним плюсом является отсутствие свисающих кабелей в видимой части.

Все разъемы у него расположены на верхнем торце. Тут вход для внешней камеры, разъем питания miniUSB, гнездо для внешней GPS-антенны. Последняя выполнена в виде компактного блока, размещаемого на удалении от видеорегистратора, улучшая качество приема.

Запись ведется на карту памяти формата microSD. Мы вели тестирование Vizant 957NKS с накопителем объемом 128 Гбайт. Отдельный слот для SIM-карты, обеспечивающей постоянный доступ в сеть.

Он дает тут сразу ряд возможностей, среди которых охранное приложение с дистанционным получением снимков и видеороликов. Вывод информации по камерам контроля скорости на дорогах, обновление актуальных карт. Также есть функция активации точки доступа с раздачей доступа для других устройств в машине. Качество приема уверенное.

Внешняя камера ставится за заднем стекле или в районе номерного знака. Выполнена в защищенном корпуса. Кабель подключения ее с запасом по длине.

У него есть отдельная линия для автоматического вывода парковочной разметки. Для этого этот кабель с красной оплеткой необходимо подсоединить к питанию фонаря заднего хода.

Опционально можно подключить адаптер OBD-II. Он соединяется с видеорегистратором с помощью Bluetooth.

Большую часть площади лицевой стороны Vizant 957NKS занимает ровный зеркальный элемент с антибликовым покрытием. В нижней части компактная зона со стилизованной решеткой в стилистике BMW.

На нижнем торце три механические кнопки управления. Основное взаимодействие с интерфейсом проводится с помощью сенсорного дисплея.

Установлен 7-дюймовый IPS-дисплей с разрешением 1280*720 (720p). Изображение с него хорошо читается под разными углами. Четкость высокая.

Интерфейс

Вместе с обновлением версии операционной системы качественно изменился и интерфейс. Главный экран представляет собой набор из пяти плиток: навигация, музыка, камера, точка доступа, громкая связь.

Просмотр изображения с двух камер. Переключение между камерами. Просмотр отснятых ранее файлов.

Навигационный софт, по умолчанию, он идет от Яндекса. Изначально предлагает поддержку вывода предупреждений по стационарным камерам и радарам. Актуальные карты.

Здесь доступен Play Market с возможностью установки выбранных приложений. Работает он корректно, без сбоев и ошибок.

Тесты

Дневная съемка Vizant 957NKS

Из дополнительных возможностей есть мультимедийный плеер для считывания музыкальных или видео файлов с карты памяти, громкая связь. Можно поставить стриминговые сервисы, такие как, Яндекс.Музыка.Работает Vizant 957NKS на базе процессора SL5841E. Четыре ядра Cortex A53 с тактовой частотой 1.4 ГГц. Доступны 2 Гбайт оперативной памяти. Встроенная память для приложений и файлов на 16 Гбайт.

Ночная съемка Vizant 957NKS

Съемка на основном канале ведется в разрешении Full HD(1080p) со скоростью 30 кадров в секунду. Качество съемки хорошее.

Вторая камера Vizant 957NKS

Вторая камера пишет в меньшем разрешении (720p). Вместе с видеопотоком записываются данные по местоположению и скорости.

Итоги по Vizant 957NKS

Видеорегистратор поддерживает функции пассивной безопасности.Vizant 957NKS – многофункциональный видеорегистратор в формате накладки на салонное зеркало, работающий на базе операционной системы Android 8.1. Цветной IPS-дисплей с сенсорным управлением, 4G-модуль для постоянного доступа в сеть, Wi-Fi, GPS-модуль для навигации и фиксации местоположения, мультимедийный плеер, навигация с сервисом «пробок» и камер на дороге, PlayMarket со свободным доступом к приложениям, парковочный ассистент.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".