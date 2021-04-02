Обзор Vizant 957NKS. Многофункциональный видеорегистартор зеркало

Двумя годами ранее мы изучали видеорегистратор Vizant 957NK, построенный на базе Android и предлагающий расширенный функционал. Не так давно компания обновила эту модель, запустив Vizant 957NKS. Одними из ключевых изменений стали улучшенная платформа с быстрым процессором и увеличенным объемом памяти, поддержка 4G для быстрого и стабильного доступа в сеть.

Vizant 957NKS

Рекомендованная стоимость новинки составляет 9 990 рублей. Продажи уже стартовали.

Комплектация

Упакован в коробку вытянутой формы с изображением устройства и сводным списком с описанием ключевых особенностей. Комплект включает крепежные скобы, зарядное устройство в прикуриватель, вторую камеру с кабелем подключения, внешнюю GPS-антенну, руководство пользователя, USB-кабель.

Vizant 957NKS

Внешний вид

Выполнен в виде накладки на салонное зеркало. Крепление осуществляется с помощью пары резиновых скоб с регулируемой силой прижима.

Vizant 957NKS

Такой способ фиксации является универсальным. Подходит для автомобилей с разными типами салонов.

Vizant 957NKS

В установленном состоянии он остается неприметным со стороны улицы, его нет необходимости снимать на время парковки. Не провоцирует кражу. Еще одним плюсом является отсутствие свисающих кабелей в видимой части.

Vizant 957NKS

Все разъемы у него расположены на верхнем торце. Тут вход для внешней камеры, разъем питания miniUSB, гнездо для внешней GPS-антенны. Последняя выполнена в виде компактного блока, размещаемого на удалении от видеорегистратора, улучшая качество приема.

Vizant 957NKS

Запись ведется на карту памяти формата microSD. Мы вели тестирование Vizant 957NKS с накопителем объемом 128 Гбайт. Отдельный слот для SIM-карты, обеспечивающей постоянный доступ в сеть.

Vizant 957NKS

Он дает тут сразу ряд возможностей, среди которых охранное приложение с дистанционным получением снимков и видеороликов. Вывод информации по камерам контроля скорости на дорогах, обновление актуальных карт. Также есть функция активации точки доступа с раздачей доступа для других устройств в машине. Качество приема уверенное.

Vizant 957NKS

Внешняя камера ставится за заднем стекле или в районе номерного знака. Выполнена в защищенном корпуса. Кабель подключения ее с запасом по длине.

Vizant 957NKS

У него есть отдельная линия для автоматического вывода парковочной разметки. Для этого этот кабель с красной оплеткой необходимо подсоединить к питанию фонаря заднего хода.

Vizant 957NKS

Опционально можно подключить адаптер OBD-II. Он соединяется с видеорегистратором с помощью Bluetooth.

Vizant 957NKS

Большую часть площади лицевой стороны Vizant 957NKS занимает ровный зеркальный элемент с антибликовым покрытием. В нижней части компактная зона со стилизованной решеткой в стилистике BMW.

Vizant 957NKS

На нижнем торце три механические кнопки управления. Основное взаимодействие с интерфейсом проводится с помощью сенсорного дисплея.

Vizant 957NKS

Установлен 7-дюймовый IPS-дисплей с разрешением 1280*720 (720p). Изображение с него хорошо читается под разными углами. Четкость высокая.

Vizant 957NKS

Интерфейс

Вместе с обновлением версии операционной системы качественно изменился и интерфейс. Главный экран представляет собой набор из пяти плиток: навигация, музыка, камера, точка доступа, громкая связь.

Vizant 957NKS

Просмотр изображения с двух камер. Переключение между камерами. Просмотр отснятых ранее файлов.

Vizant 957NKS

Навигационный софт, по умолчанию, он идет от Яндекса. Изначально предлагает поддержку вывода предупреждений по стационарным камерам и радарам. Актуальные карты.

Vizant 957NKS

Здесь доступен Play Market с возможностью установки выбранных приложений. Работает он корректно, без сбоев и ошибок.

Vizant 957NKS

Из дополнительных возможностей есть мультимедийный плеер для считывания музыкальных или видео файлов с карты памяти, громкая связь. Можно поставить стриминговые сервисы, такие как, Яндекс.Музыка.

Тесты

Работает Vizant 957NKS на базе процессора SL5841E. Четыре ядра Cortex A53 с тактовой частотой 1.4 ГГц. Доступны 2 Гбайт оперативной памяти. Встроенная память для приложений и файлов на 16 Гбайт.

Дневная съемка Vizant 957NKS

Съемка на основном канале ведется в разрешении Full HD(1080p) со скоростью 30 кадров в секунду. Качество съемки хорошее.

Ночная съемка Vizant 957NKS

Вторая камера пишет в меньшем разрешении (720p). Вместе с видеопотоком записываются данные по местоположению и скорости.

Вторая камера Vizant 957NKS

Видеорегистратор поддерживает функции пассивной безопасности.

Итоги по Vizant 957NKS

Золото. Выбор редакции MegaObzorVizant 957NKS – многофункциональный видеорегистратор в формате накладки на салонное зеркало, работающий на базе операционной системы Android 8.1. Цветной IPS-дисплей с сенсорным управлением, 4G-модуль для постоянного доступа в сеть, Wi-Fi, GPS-модуль для навигации и фиксации местоположения, мультимедийный плеер, навигация с сервисом «пробок» и камер на дороге, PlayMarket со свободным доступом к приложениям, парковочный ассистент.
Vizant 957NKS получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".
Комментарии и отзывы Vizant 957NKS
Обзоры:
Лучший фитнес браслет. Samsung Galaxy Fit2Лучший фитнес браслет. Samsung Galaxy Fit2
Обзор Cubot C5. Недорогие умные часы в стиле Apple WatchОбзор Cubot C5. Недорогие умные часы в стиле Apple Watch
Обзор Cubot C3. Умные часы с круглым дисплеемОбзор Cubot C3. Умные часы с круглым дисплеем
Новости:
Amazfit GTS 2 mini получил поддержку Amazon Alexa через обновление OTA

Amazfit запустила GTS 2 mini в Индии еще в декабре 2020 года. На момент запуска у него не было встроенных...
Часы OnePlus Watch поддерживают 100 спортивных режимов

Стоит сразу напомнить, что умные часы OnePlus Watch будут официально представлены уже во вторник, 23 март...
Обзор CUBOT W03. Недорогие умные часы

Фитнес трекеры получили довольно широкое распространение, позволив при небольших финансовых затратах полу...
Обзор Corsair iCUE H100i ELITE CAPELLIX. Тесты водяного охлаждения Intel Core i5-11600K и Intel Core i7-11700KFОбзор Corsair iCUE H100i ELITE CAPELLIX. Тесты водяного охлаждения Intel Core i5-11600K и Intel Core i7-11700KF
Обзор GIGABYTE AORUS RGB 16GB 3600MHz (GP-AR36C18S8K2HU416R). Тесты с 11 поколением IntelОбзор GIGABYTE AORUS RGB 16GB 3600MHz (GP-AR36C18S8K2HU416R). Тесты с 11 поколением Intel
Обзор Philips 558M1RY. Лучший монитор для некстген консолейОбзор Philips 558M1RY. Лучший монитор для некстген консолей
Обзор Razer Basilisk Ultimate (RZ01-03170100-R3G1). Лучшая беспроводная мышка для игрОбзор Razer Basilisk Ultimate (RZ01-03170100-R3G1). Лучшая беспроводная мышка для игр
Обзор ASUS ROG STRIX Z590-E GAMING WIFI. Материнская плата для игровой системыОбзор ASUS ROG STRIX Z590-E GAMING WIFI. Материнская плата для игровой системы
Смартфон OnePlus 9 засветился в бенчмарк...
Смартфон OnePlus 9 засветился в бенчмаркВ базе данных теста AIDA64 обнаружились сведения о смартфоне OnePlus 9, официальный релиз которого ожидае...
Samsung Galaxy M51 - первое устройство п...
Samsung Galaxy M51 - первое устройство пКомпания Samsung выпустила обновление One UI 3.1 на базе Android 11 для бюджетного смартфона Galaxy М51. ...
Realme Narzo 30A с АКБ на 6000 мАч оцене...
Realme Narzo 30A с АКБ на 6000 мАч оценеКомпания Realme представила доступный смартфон Narzo 30A, одной из главных особенностей которого стал акк...
Sharkoon анонсировала игровую клавиатуру...
Sharkoon анонсировала игровую клавиатуруSharkoon анонсировала механическую игровую клавиатуру SKILLER SGK30. Ее размеры: 430 (Д) х 144 (Ш) х 35 (...
Бен Гескин раскрыл дизайн флагмана OnePl...
Бен Гескин раскрыл дизайн флагмана OnePlПопулярный дизайнер Бенджамин Гескин поделился качественным изображением флагманского смартфона OnePlus 9...
NZXT представила материнскую плату N7 на...
NZXT представила материнскую плату N7 наМатеринская плата NZXT N7 B550 выполнена в фирменном стиле линейки N7. На выбор доступно два цвета: черны...
Смартфон Redmi K40 Pro будет стоить $500...
Смартфон Redmi K40 Pro будет стоить $500Один из популярных китайских инсайдеров раскрыл цены на смартфоны серии Redmi K40, которые будут официаль...
Новый Vivo Y31 оценен в 17 тысяч рублей ...
Новый Vivo Y31 оценен в 17 тысяч рублей Компания Vivo дала старт российским продажам смартфона Vivo Y31, который был представлен в прошлом месяце...
Бренд eufy выходит на российский рынок с...
Бренд eufy выходит на российский рынок сБренд eufy, производитель устройств для умного дома, объявила о выходе нового подразделения Security на р...
Смартфон Realme V13 появится 31 марта...
Смартфон Realme V13 появится 31 мартаКомпания Realme планирует анонсировать новую модель смартфона под названием Realme V13. ...
Опубликован первый тизер Redmi Note 10...
Опубликован первый тизер Redmi Note 10Компания Xiaomi выложила первый тизер, посвященный смартфону RedmI Note 10. Ранее смартфоны серии Redmi N...
Официальная презентация серии Redmi K40 ...
Официальная презентация серии Redmi K40 Подтвердилась официальная дата презентации смартфонов серии Redmi K40. Информации о предстоящей серии оче...
Обзор BBK 39LEX-7268/TS2C. Умный телевизор с Яндекс.ТВОбзор BBK 39LEX-7268/TS2C. Умный телевизор с Яндекс.ТВ
Обзор JBL Bar 9.1. Практичный саундбар на 820 Вт с Dolby AtmosОбзор JBL Bar 9.1. Практичный саундбар на 820 Вт с Dolby Atmos
Обзор TESORO Alphaeon S3. Премиальное игровое кресло с регулируемой длиной сиденьяОбзор TESORO Alphaeon S3. Премиальное игровое кресло с регулируемой длиной сиденья
Обзор Slimtec Neo L1. Недорогой видеорегистратор с системой стабилизацииОбзор Slimtec Neo L1. Недорогой видеорегистратор с системой стабилизации
Обзор ASUS ROG STRIX Z590-E GAMING WIFI. Материнская плата для игровой системыОбзор ASUS ROG STRIX Z590-E GAMING WIFI. Материнская плата для игровой системы
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2021 © MegaObzor