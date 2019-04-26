Обзор Vizant Elect HD. Недорогой видеорегистратор видеорегистратор зеркало

2019-04-26, Автор - Ленар Хайруллин; Продукт - Vizant Elect HD; [271]
Сегодня героем нашего обзора будет двухканальный видеорегистратор Vizant Elect HD, выполненный в форм-факторе салонного зеркала. Несмотря на невысокую стоимость, предлагается съемка в Full HD разрешении, возможность скрытого монтажа в салоне автомобиля и вывода изображения в режиме движения задним ходом.

Vizant Elect HD

Рекомендованная стоимость составляет 3490 рублей. Список актуальных предложений в российских магазинах собран в сводной таблице.

Vizant Elect HD обзор

Комплектация

Поставляется в коробке из плотного картона с подробной информацией по техническим характеристикам и особенностям работы. Комплект включает пару скоб крепления, кабель подключения второй камеры, внешнюю камеру, зарядное устройство в прикуриватель, USB-кабель, руководство пользователя и гарантийный талон.

Vizant Elect HD

Внешний вид

Выполнен Vizant Elect HD в виде накладки на салонное зеркало. Крепится при помощи двух резиновых скоб.

Vizant Elect HD

На стороне водителя ровный зеркальный элемент с антибликовым покрытием. Площадь обзора в сравнении со штатным увеличивается.

Vizant Elect HD

Правее скрывается 4.3-дюймовый TFT-дисплей. По умолчанию на него выводится изображение с двух камер в режиме «картинка-в-картинке».

Vizant Elect HD

Нажатием на кнопку можно будет переключать приоритет между камерами. Как пример, можно вывести изображение только с дополнительной камеры, отобразив все, что происходит в слепой зоне.

Vizant Elect HD

На верхнем торце сгруппирован набор разъемов. Тут miniUSB, используемый для подачи питания, вход для дополнительной камеры и слот для карты памяти.

Vizant Elect HD

Объектив с шарнирным креплением. Есть возможность изменения угла наклона и линии горизонта. Выбранное положение в последующем не смещается.

Vizant Elect HD

Управление Vizant Elect HD осуществляется при помощи группы кнопок под экраном с нанесенной маркировкой. Управление интуитивное.

Vizant Elect HD

Вторая камера выполнена в защищенном корпусе. Устанавливаем или внутри салона, или в районе номерного знака. Длины кабеля достаточно для организации скрытого монтажа в автомобилях с разным типом кузова.

Vizant Elect HD

Настройка

Список настроек выводится общим списком. Меняется разрешение съемки, длительность роликов, разрешение фотосъемки, датчик движения, тип баланса белого, контрастность, экспозиция, загрузка видео, автоматическое выключение экрана, микрофон, обнаружение движения, датчик удара, задержка выключения, дата и язык интерфейса.

Vizant Elect HD

Тесты

Vizant Elect HD пишет видео в разрешении Full HD для основного канала и 480p для второй камеры. Расширение AVI с кодеком H.264. Для просмотра не требуется установка дополнительного программного обеспечения.

День основная камера Vizant Elect HD

Ночь основная камера Vizant Elect HD

Ролики с достаточным уровнем детализации. Номерные знаки читаются при движении на высокой скорости. Резкость по всей площади кадра. Записанные файлы могут использоваться в качестве доказательной базы при разборе спорных ситуаций.

День вторая камера Vizant Elect HD

Ночь вторая камера Vizant Elect HD

Итоги по Vizant Elect HD

Vizant Elect HD с учетом невысокой стоимости, станет удачным вариантом в качестве штатного видеорегистратора с поддержкой двухканальной съемки. Скрытый монтаж и отсутствие необходимости съема на время длительной парковки, детальные ручные настройки, качественное исполнение.

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