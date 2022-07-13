Обзор АРГУТ А-11. Компактная рация с беспроводной гарнитурой

Ситуаций, когда может пригодиться рация, много. Это организация рабочих процессов и связи между сотрудниками, стройка, рыбалка и охота, а сейчас еще и автомобильные путешествия по России. В этом году мы уже рассматривали несколько раций, тестируемая же сегодня АРГУТ А-11 дает преимущество скрытого ношения и возможность эксплуатации с комплектной Bluetooth гарнитурой.

Обзор АРГУТ А-11

Сопровождается 3-летней гарантией. Уже можно приобрести за 4950 рублей.

Комплектация

Поставляется в коробке, в оформлении которой делается акцент на поддержке беспроводной гарнитуры. Внутри помимо самой рации есть блок питания, USB-кабель, гарнитура, руководство пользователя на русском языке.

Комплектация АРГУТ А-11

АРГУТ А-11 обзор

Внешний вид

Рация по габаритам сопоставима с кнопочными телефонами. Свободно помещается во внутреннем кармане куртки или шорт.

Внешний вид АРГУТ А-11

Матовый пластик черного цвета, приятный тактильно и не собирающий следы пальцев. Отметим высокую жесткость конструкции, при сильном сдавливании в руках не люфтит и не скрипит.

Внешний вид АРГУТ А-11

На верхнем торце компактная антенна, переключатель канала связи и Bluetooth переключатель. Подключать можно не только комплектную гарнитуру, но и любую беспроводную, например, Apple AirPods.

Внешний вид АРГУТ А-11

Динамик и микрофон располагаются на лицевой панели. АРГУТ А-11 можно будет использовать полноценно и без гарнитуры.

Внешний вид АРГУТ А-11

На фронтальной стороне также выведены кнопки PTT, изменения громкости, а также включения/выключения питания.

Внешний вид АРГУТ А-11

Для зарядки не требуется отдельная станция, достаточно кабеля USB-C и блока питания (они есть и в комплекте). Актуально с учетом распространения этого типа разъема в смартфонах, планшетах и ноутбуках.

Внешний вид АРГУТ А-11

Этот же разъем и у комплектной беспроводной гарнитуры. Казалось бы, мелочь, но значительно упрощающая повседневную эксплуатацию.

Внешний вид АРГУТ А-11

На обратной стороне пластиковая клипса, позволяющая зафиксировать рацию на ремне или одежде.

Внешний вид АРГУТ А-11

Выполнена она из черного пластика. Вес легкий. Качество сборки и исполнения не вызывает нареканий.

Внешний вид АРГУТ А-11

Динамик в основании ножки. Она не перекрывает ушной канал, не мешается и можно слышать все что происходит вокруг.

Внешний вид АРГУТ А-11

На боковой грани корпуса гарнитуры выведены механические кнопки управления, позволяющие активировать VOX, не извлекая гарнитуру из кармана.

Внешний вид АРГУТ А-11

Также поддерживается разговор без нажатия на кнопки. Передача голоса активируется автоматически без использования рук, степень чувствительности выставляется в настройках.

Тесты

Рация и гарнитура были изначально заряжены, готовы к работе сразу после распаковки. Управление интуитивное. Как и отмечали выше, использовать можно как с гарнитурой, так и без нее. Диапазон громкости динамика достаточен для общения на улице, в автомобиле с работающим двигателем и на стройке.

Тесты АРГУТ А-11

Доступно 16 каналов в диапазоне от 400 до 470 МГц с шагом 12.5/25 кГц. Переключение между ними проходит поворотом регулятора на верхней грани. При приеме сигнала на выбранном канале выдается звуковой сигнал.

Тесты АРГУТ А-11

АРГУТ А-11 поддерживает регулировку шумоподавления. Пять уровней, позволяющих снизить количество помех или повысить расстояние связи. Справляется с удалением шума эффективно.

Тесты АРГУТ А-11

Тестировали ее в мегаполисе и пригороде. Устойчивая связь в условиях застройки достигается на расстоянии 700-800 метров. За пределами города на расстоянии 2 километров. Голос хорошо разборчив. В целом, как и с любой рацией, будет зависеть от загруженности эфира, погоды и ландшафта. С учетом же компактных габаритов самой рации, это отличный результат.

Тесты АРГУТ А-11

Беспроводная гарнитура стала хорошим подспорьем, с ней рацию можно размещать удаленно на расстоянии до 10 метров. На нее не нужно отвлекаться и она не мешает работе. Например, в машине не отвлекались от дороги и не теряли управление.

Тесты АРГУТ А-11

Отдельно приведем пример работы встроенного динамика. Вторая рация находилась на расстоянии 500 метров.

Тест динамика АРГУТ А-11

Итоги

Золото. Выбор редакции MegaObzorАРГУТ А-11 – компактная рация с поддержкой беспроводной гарнитуры с хорошим радиусом приема, 16 каналами, регулируемым уровнем шумоподавления и функцией VOX без нажатия кнопок, 3-летней гарантией производителя. К плюсам отнесем простой способ зарядки с помощью USB-C кабеля. Подойдет для организации работы на складе или небольшом торговом центре, связи на природе, рыбалке, охоте и во время автомобильных путешествий. Проблем и сбоев в ходе эксплуатации выявлено не было.
АРГУТ А-11 получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".
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