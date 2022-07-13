Обзор АРГУТ А-11. Компактная рация с беспроводной гарнитурой…

Ситуаций, когда может пригодиться рация, много. Это организация рабочих процессов и связи между сотрудниками, стройка, рыбалка и охота, а сейчас еще и автомобильные путешествия по России. В этом году мы уже рассматривали несколько раций, тестируемая же сегодня АРГУТ А-11 дает преимущество скрытого ношения и возможность эксплуатации с комплектной Bluetooth гарнитурой.

Комплектация

Сопровождается 3-летней гарантией. Уже можно приобрести за 4950 рублей.Поставляется в коробке, в оформлении которой делается акцент на поддержке беспроводной гарнитуры. Внутри помимо самой рации есть блок питания, USB-кабель, гарнитура, руководство пользователя на русском языке.

АРГУТ А-11 обзор

Внешний вид

Рация по габаритам сопоставима с кнопочными телефонами. Свободно помещается во внутреннем кармане куртки или шорт.

Матовый пластик черного цвета, приятный тактильно и не собирающий следы пальцев. Отметим высокую жесткость конструкции, при сильном сдавливании в руках не люфтит и не скрипит.

На верхнем торце компактная антенна, переключатель канала связи и Bluetooth переключатель. Подключать можно не только комплектную гарнитуру, но и любую беспроводную, например, Apple AirPods.

Динамик и микрофон располагаются на лицевой панели. АРГУТ А-11 можно будет использовать полноценно и без гарнитуры.

На фронтальной стороне также выведены кнопки PTT, изменения громкости, а также включения/выключения питания.

Для зарядки не требуется отдельная станция, достаточно кабеля USB-C и блока питания (они есть и в комплекте). Актуально с учетом распространения этого типа разъема в смартфонах, планшетах и ноутбуках.

Этот же разъем и у комплектной беспроводной гарнитуры. Казалось бы, мелочь, но значительно упрощающая повседневную эксплуатацию.

На обратной стороне пластиковая клипса, позволяющая зафиксировать рацию на ремне или одежде.

Выполнена она из черного пластика. Вес легкий. Качество сборки и исполнения не вызывает нареканий.

Динамик в основании ножки. Она не перекрывает ушной канал, не мешается и можно слышать все что происходит вокруг.

На боковой грани корпуса гарнитуры выведены механические кнопки управления, позволяющие активировать VOX, не извлекая гарнитуру из кармана.

Тесты

Также поддерживается разговор без нажатия на кнопки. Передача голоса активируется автоматически без использования рук, степень чувствительности выставляется в настройках.Рация и гарнитура были изначально заряжены, готовы к работе сразу после распаковки. Управление интуитивное. Как и отмечали выше, использовать можно как с гарнитурой, так и без нее. Диапазон громкости динамика достаточен для общения на улице, в автомобиле с работающим двигателем и на стройке.

Доступно 16 каналов в диапазоне от 400 до 470 МГц с шагом 12.5/25 кГц. Переключение между ними проходит поворотом регулятора на верхней грани. При приеме сигнала на выбранном канале выдается звуковой сигнал.

АРГУТ А-11 поддерживает регулировку шумоподавления. Пять уровней, позволяющих снизить количество помех или повысить расстояние связи. Справляется с удалением шума эффективно.

Тестировали ее в мегаполисе и пригороде. Устойчивая связь в условиях застройки достигается на расстоянии 700-800 метров. За пределами города на расстоянии 2 километров. Голос хорошо разборчив. В целом, как и с любой рацией, будет зависеть от загруженности эфира, погоды и ландшафта. С учетом же компактных габаритов самой рации, это отличный результат.

Беспроводная гарнитура стала хорошим подспорьем, с ней рацию можно размещать удаленно на расстоянии до 10 метров. На нее не нужно отвлекаться и она не мешает работе. Например, в машине не отвлекались от дороги и не теряли управление.

Тест динамика АРГУТ А-11

Итоги

Отдельно приведем пример работы встроенного динамика. Вторая рация находилась на расстоянии 500 метров.АРГУТ А-11 – компактная рация с поддержкой беспроводной гарнитуры с хорошим радиусом приема, 16 каналами, регулируемым уровнем шумоподавления и функцией VOX без нажатия кнопок, 3-летней гарантией производителя. К плюсам отнесем простой способ зарядки с помощью USB-C кабеля. Подойдет для организации работы на складе или небольшом торговом центре, связи на природе, рыбалке, охоте и во время автомобильных путешествий. Проблем и сбоев в ходе эксплуатации выявлено не было.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".