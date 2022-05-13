Обзор АРГУТ А-56. Портативная рация с активным шумоподавлением

Рации используются и помогают в самых разных областях. В рамках «Лаборатории» мы уже тестировали несколько моделей и сегодня продолжая рассмотрение актуальной линейки, в центре внимания будет АРГУТ А-56 с системой активного шумоподавления. Она оптимизирована для эксплуатации в производственных цехах, торговых центрах, транспортных узлах и строительных площадках.

Комплектация

Комплект ее включает съемную антенну, клипсу фиксатор, зарядную станцию, блок питания и руководство пользователя на русском языке.

АРГУТ А-56 обзор

Внешний вид

Она имеет классическую компоновку. В основе используется ударопрочный пластик черного цвета.

Корпус защищен от попадания влаги и пыли соответствуя требованиям класса IPX4. Для эксплуатации на улице и на производстве не потребуется установка дополнительного защитного чехла.

Габариты компактные. У нее карманный вариант исполнения. Отдельная съемная антенна и клипса для ремня.

Используемый у нее разъем (SMA) для подключения позволит владельцу заменить на более мощный или стационарный вариант.

Аккумулятор съемный. В комплекте с одной АРГУТ А-56 идут две батареи с емкостью 2200 мАч. Зарядка проводится с помощью зарядной станции, выполненной по типу подставки («стакана»).

На правой грани под защитной заглушкой скрываются разъемы для подключения внешней гарнитуры.

С противоположной стороны прорезиненные механические кнопки управления. Случайное нажатие во время ношения исключено.

На верхней грани два поворотных регулятора с помощью которых можно менять громкость динамика и уровня шумоподавления.

Тесты

В рации используются система активного шумоподавления при передаче данных (ANC). Система обеспечивает чистый звук без использования дополнительных гарнитур и микрофонов в условиях обстановки повышенных шумовых эффектов – на промышленных предприятиях и стройках, при проведении массовых праздников, в клубах и на дискотеках.Для ношения на ремне необходимо будет самостоятельно с помощью отвертки зафиксировать клипсу. Далее провели сеанс зарядки аккумулятора и после этого она готова к работе. Сделано все интуитивно, в комплектной инструкции подробно описаны особенности настройки и управления.

Заводские частоты 16 каналов записаны в память с учетом разрешенных в России. Отдельная корректировка не требуется. Рабочий диапазон от 400 до 480 МГц. Шаг сетки 12.5 и 25 кГц.

Рации АРГУТ А-56 использовали активно в течение месяца во время групповых прогулок по пересеченной местности, поездок на автомобилях и велосипедах. Мощность установленного тут передатчика достаточно для уверенного приема на большом расстоянии.

В пригороде в идеальных условиях расстояние до 6 километров, в городе до 4 километров и на открытой местности до 16 километров. На практике это около 2 километров в городе с застройкой и 4 километра загородом. В поле стабильная связь была на расстоянии 9 километров.

Голос принимала без шума и срывов. Помех замечено не было. При этом уровень активного шумоподавления можно будет отрегулировать самостоятельно. Особенно актуально при эксплуатации в закрытых помещениях, например производстве и складах.

Итоги

Хорошие показатели автономной работы. Это около 22 часов работы, весомая часть времени которого будет с приемом и передачей сигнала.АРГУТ А-56 отлично подходит для эксплуатации в качестве рабочей рации для связи между сотрудниками, а также для экстремальных условий, отдыха, поездок и экспедиций. Высокая дальность передачи, активное шумоподавление, разъемы для подключения внешней гарнитуры, качественное исполнение и защищенный от воды корпус, четкий и громкий динамик.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".