Обзор АРГУТ А-43. Портативные рации для отдыха, спорта, охраны и работы

Средняя стоимость – 6545 рублей.
Общие габариты у нее компактные. Вес с установленным аккумулятором – 250 граммов.
Оптимальная форма для беспроблемного размещения в кармане куртки, пиджака или рабочих штанов. Мы ее, в частности, размещали свободно в куртке для катания на горнолыжном склоне.
Также в комплекте производитель предусмотрел подпружиненную клипсу. Фиксируется она с помощью двух винтов.
Корпус рации защищен от попадания воды. Эксплуатация с попаданием на нее капель дождя или снега не приведет к поломке.
На лицевой стороне зона с динамиком и островок с логотипом бренда. По боковым сторонам распределены механические кнопки управления.
Они у АРГУТ А-43 скрываются по резиновой накладке. Нажимаются с небольшим усилием, исключая случайное нажатие при ношении в кармане.
На верхнем торце два поворотных регулятора. Один из них меняет громкость, второй переключает каналы.
Для большей информативности включение и смена каналов сопровождается внятным произношением активного в данный момент канала.
Аккумулятор у рации съемный. По необходимости можно будет заменить батарею в дальнейшем или приобрести дополнительную.
Количество каналов позволяло даже в условиях города и близкого расположения промышленной зоны подобрать свободную частоту. Переключение между каналами проходит простым поворотом, между собой рации перенастраивать не требуется. Принцип работы также прост, зажатие клавиши передачи голоса и его прием с выбранным уровнем громкости.
За время тестирования использовали их во время монтажа видеонаблюдения и настройки компонентов умного дома на складе. Брали во время похода за грибами, а также поездки на квадроциклах по пересеченной местности. Во всех сценариях продемонстрировали бесперебойную работу и стабильное соединение.
В течение двух недель разрядить нам их не удалось. Может сделать выводы, что заявленная автономность соответствует действительности. Оснащаются они литиевой батарей с емкостью 1800 мАч и напряжением 7.4В.