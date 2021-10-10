Обзор АРГУТ А-43. Портативные рации для отдыха, спорта, охраны и работы

Изучаемая сегодня портативная рация АРГУТ А-43 работает в UHF диапазоне от 400 до 470 МГц. Предустановлены 16 каналов с удобным и быстрым переключением между ними. Из особенностей отмечаются высокая дальность работы рации и длительное время автономной работы. Сам производитель позиционирует ее как решение для связи при активном отдыхе, при осуществлении охранной деятельности или работы на складах, а также проведения различных мероприятий.

Комплектация

Средняя стоимость – 6545 рублей.Упакована в коробку с изображением возможных сфер ее применения. Комплект включает сетевой адаптер с евровилкой, аккумулятор, зарядное устройство, клипсу с винтами, антенну, руководство пользователя на русском языке.

Внешний вид

Выполнена рация в корпусе из черного пластика с практичным матовым покрытием. Она не маркая.

Общие габариты у нее компактные. Вес с установленным аккумулятором – 250 граммов.

Оптимальная форма для беспроблемного размещения в кармане куртки, пиджака или рабочих штанов. Мы ее, в частности, размещали свободно в куртке для катания на горнолыжном склоне.

Также в комплекте производитель предусмотрел подпружиненную клипсу. Фиксируется она с помощью двух винтов.

Корпус рации защищен от попадания воды. Эксплуатация с попаданием на нее капель дождя или снега не приведет к поломке.

На лицевой стороне зона с динамиком и островок с логотипом бренда. По боковым сторонам распределены механические кнопки управления.

Они у АРГУТ А-43 скрываются по резиновой накладке. Нажимаются с небольшим усилием, исключая случайное нажатие при ношении в кармане.

На верхнем торце два поворотных регулятора. Один из них меняет громкость, второй переключает каналы.

Для большей информативности включение и смена каналов сопровождается внятным произношением активного в данный момент канала.

Тесты

Аккумулятор у рации съемный. По необходимости можно будет заменить батарею в дальнейшем или приобрести дополнительную.Для изучения работы мы взяли две такие рации и использовали их в течение пары недель в условиях мегаполиса и пригорода. Отметим отсутствие необходимости предварительной настройки. Достаточно предварительно выбрать канал и выставить его на рациях, с этого момента уже можно общаться на расстоянии.

Количество каналов позволяло даже в условиях города и близкого расположения промышленной зоны подобрать свободную частоту. Переключение между каналами проходит простым поворотом, между собой рации перенастраивать не требуется. Принцип работы также прост, зажатие клавиши передачи голоса и его прием с выбранным уровнем громкости.

За время тестирования использовали их во время монтажа видеонаблюдения и настройки компонентов умного дома на складе. Брали во время похода за грибами, а также поездки на квадроциклах по пересеченной местности. Во всех сценариях продемонстрировали бесперебойную работу и стабильное соединение.

Итоги

В течение двух недель разрядить нам их не удалось. Может сделать выводы, что заявленная автономность соответствует действительности. Оснащаются они литиевой батарей с емкостью 1800 мАч и напряжением 7.4В.АРГУТ А-43 – отличный вариант для организации связи на расстоянии 5км прямо «из коробки» без наличия опыта по настройке радиостанций и приобретения дополнительного оборудования на объект. Между собой может соединяться неограниченное количество раций, поддерживающих диапазон UHF. Подходят для эксплуатации в условиях влажности и грязи.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".