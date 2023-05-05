Сравнительный обзор LT L16-360B, LT L16-360S, LT L16-360Z и LT L16-360A. Выбор лазерного нивелира

Новинка, примерная стоимость 9450 рублей (актуальна на момент публикации), включает следующий комплект:
Примерная стоимость 9950 рублей. Его владелец получает следующий комплект: две аккумуляторные батареи с зарядным кабелем USB-C и адаптером, пульт управления, переходники на различные типы винтов и для работы под углом,, магнитный крепеж и стальную пластину, подставку с подъемным механизмом, мишень зеленого цвета, защитные очки. Вместо компактной треноги тут поворотное основание ( 360 градусов).
Можно приобрести за 8950 рублей. Лазерный нивелир был обновлен, сейчас в комплекте у него идет металлический микролифт, два аккумулятора, мини тринога, пульт управления, два аккумулятора, зарядка и кабель,мишень, переходники на различные типы винтов и для работы под углом
Наиболее доступный в этой линейке лазерный нивелир, который можно приобрести в среднем за 6950 рублей. У него компактный кейс. В комплекте идет только один аккумулятор, магнитный крепеж, несколько переходников под различный винт и для работы под углом, пластиковый микролифт, вместо металлического у старших версий.
Все модели выполнены в общей стилистике с сочетанием черного и зеленого цвета. Все они выполнены со строгим заводским контролем , проходят дополнительный, предпродажный контроль передо отгрузкой конечному потребителю и не требуют перед работой проведения предварительной юстировки.
LT L16-360A поддерживает вывод 16 линий на 360 градусов. Окошки, выполненные из пластика у него размещены на четырех гранях устройства, позволяя выставлять 4 плоскости в круговую. Управляется при помощи механических кнопок.
Платформа выполнена из металла, она с жесткой фиксацией, без возможности поворота. Эта модель поддерживает регулировку уровня яркости с многоступенчатой системой.
У LT L16-360Z есть несколько заметных отличий, среди которых исполнение окошек в которых расположены лазерные диоды, они противоударные.
Комплектный аккумулятор идет со встроенным цифровым дисплеем, отображающим текущий уровень заряда, его также можно будет заряжать не прерывая проведение работ. Отметим аксессуары с исполнением профессионального уровня, это микролифт и компактная тренога из металла В идут комплекте две АКБ. Пульт ,в свою очередь ,позволит менять яркость, количество горизонтальный и вертикальных линий в отдельности
У LT L16-360S окошки выполнены из металла. Как и во всех моделях используются высококачественные диоды SHARP с высокой яркостью. Нижняя платформа у него поворотная с фиксацией.
Аккумулятор и комплектный кабель с USB-C разъемом. Его можно будет заряжать как не прерывая работ, так и от внешней батарейки. Общее время работы от одной батарейки до 8 часов. Модель укомплектована актуальным набором аксессуаров, включая мишень с магнитом и ножкой.Корпус устройства прорезинен
LT L16-360B – новинка с нижней поворотной платформой, болтами на которой меняется усилие зажатия платформы. Сенсорные кнопки для диммируемой регулировки яркости и изменения количества лучей. Также максимально дает 16 лучей в круговую.
Много аксессуаров в комплекте, пульт, два аккумулятора. В отличии от других моделей в линейке, экран с индикацией заряда АКБ здесь расположен на корпусе самого нивелира.
Поддерживается работа с ресивером-приемником, для этого необходимо нажать на центральную кнопку переведя в специальный режим. Луч лазера станет тускнее, что говорит о переходе в режим работы с приёмником
Помимо вывода вертикальных и горизонтальных линий, также можно работать изменив угол.