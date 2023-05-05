Сравнительный обзор LT L16-360B, LT L16-360S, LT L16-360Z и LT L16-360A. Выбор лазерного нивелира

В рамках «Лаборатории» мы детально рассматривали и изучали различный тип инструмента, включая лазерные нивелиры о которых сегодня пойдет речь. Ведь правильно подобранный инструмент позволяет не только обеспечить необходимую точность и качество выполняемых работ, но и оптимально распределить бюджет, учитывая потребности и спектр задач. Сегодня будут рассмотрены сразу четыре лазерных нивелира: LT L16-360B, LT L16-360S, LT L16-360Z и LT L16-360A.

Выбор лазерного нивелира

Комплектация

Модели LT L16-360Z ,LT L16-360 S, LT L16-360 B поставляются в ударопрочном кейсе, позволяющий безопасно перевозить само устройство и все комплектные аксессуары для которых внутри есть вырезки. Толщина верхней подложки кейса всех моделей увеличена, что обеспечивает более плотное прилегание всех аксессуаров , самого нивелира и исключает их болтанку во время транспортировки. LT L16-360A поставляется в переносной сумке

Выбор лазерного нивелира

LT L16-360B

LT L16-360B

Новинка, примерная стоимость 9450 рублей (актуальна на момент публикации), включает следующий комплект:
  • две аккумуляторные батареи с зарядным кабелем и адаптером,
  • пульт управления,
  • переходники на различные типы винтов и для работы под углом,
  • магнитный крепеж и стальную пластину,
  • мини треногу,
  • подставку с подъемным механизмом,
  • защитные очки,
  • мишень зеленого цвета.

LT L16-360S

LT L16-360S

Примерная стоимость 9950 рублей. Его владелец получает следующий комплект: две аккумуляторные батареи с зарядным кабелем USB-C и адаптером, пульт управления, переходники на различные типы винтов и для работы под углом,, магнитный крепеж и стальную пластину, подставку с подъемным механизмом, мишень зеленого цвета, защитные очки. Вместо компактной треноги тут поворотное основание ( 360 градусов).

LT L16-360Z

LT L16-360Z

Можно приобрести за 8950 рублей. Лазерный нивелир был обновлен, сейчас в комплекте у него идет металлический микролифт, два аккумулятора, мини тринога, пульт управления, два аккумулятора, зарядка и кабель,мишень, переходники на различные типы винтов и для работы под углом

LT L16-360A

LT L16-360A

Наиболее доступный в этой линейке лазерный нивелир, который можно приобрести в среднем за 6950 рублей. У него компактный кейс. В комплекте идет только один аккумулятор, магнитный крепеж, несколько переходников под различный винт и для работы под углом, пластиковый микролифт, вместо металлического у старших версий.

Внешний вид

Выбор лазерного нивелира

Все модели выполнены в общей стилистике с сочетанием черного и зеленого цвета. Все они выполнены со строгим заводским контролем , проходят дополнительный, предпродажный контроль передо отгрузкой конечному потребителю и не требуют перед работой проведения предварительной юстировки.

Выбор лазерного нивелира

LT L16-360A поддерживает вывод 16 линий на 360 градусов. Окошки, выполненные из пластика у него размещены на четырех гранях устройства, позволяя выставлять 4 плоскости в круговую. Управляется при помощи механических кнопок.

LT L16-360A

Платформа выполнена из металла, она с жесткой фиксацией, без возможности поворота. Эта модель поддерживает регулировку уровня яркости с многоступенчатой системой.

LT L16-360A

У LT L16-360Z есть несколько заметных отличий, среди которых исполнение окошек в которых расположены лазерные диоды, они противоударные.

LT L16-360Z

Комплектный аккумулятор идет со встроенным цифровым дисплеем, отображающим текущий уровень заряда, его также можно будет заряжать не прерывая проведение работ. Отметим аксессуары с исполнением профессионального уровня, это микролифт и компактная тренога из металла В идут комплекте две АКБ. Пульт ,в свою очередь ,позволит менять яркость, количество горизонтальный и вертикальных линий в отдельности

LT L16-360Z

У LT L16-360S окошки выполнены из металла. Как и во всех моделях используются высококачественные диоды SHARP с высокой яркостью. Нижняя платформа у него поворотная с фиксацией.

LT L16-360S

Аккумулятор и комплектный кабель с USB-C разъемом. Его можно будет заряжать как не прерывая работ, так и от внешней батарейки. Общее время работы от одной батарейки до 8 часов. Модель укомплектована актуальным набором аксессуаров, включая мишень с магнитом и ножкой.Корпус устройства прорезинен

LT L16-360S

LT L16-360B – новинка с нижней поворотной платформой, болтами на которой меняется усилие зажатия платформы. Сенсорные кнопки для диммируемой регулировки яркости и изменения количества лучей. Также максимально дает 16 лучей в круговую.

LT L16-360B

Много аксессуаров в комплекте, пульт, два аккумулятора. В отличии от других моделей в линейке, экран с индикацией заряда АКБ здесь расположен на корпусе самого нивелира.

В работе

Все четыре модели выводят лучи зеленого цвета, который хорошо воспринимается глазами и не приводит к повышенной утомляемости. Дальность вывода лучей до 50 метров в зависимости от условий, при этом погрешность не превышает 1-2 мм на 10 метров.

Выбор лазерного нивелира

Поддерживается работа с ресивером-приемником, для этого необходимо нажать на центральную кнопку переведя в специальный режим. Луч лазера станет тускнее, что говорит о переходе в режим работы с приёмником

Выбор лазерного нивелира

Помимо вывода вертикальных и горизонтальных линий, также можно работать изменив угол.

Что выбрать?

LT L16-360A – оптимальный вариант для домашней эксплуатации, когда работы по ремонту и отделке проводятся не часто. При меньшей стоимости, тут такое же высокое качество исполнения и сервисной поддержки, но нет переплаты за дополнительные аксессуары, которые можно приобрести отдельно.
LT L16-360Z – эту модель можно рассматривать уже и для профессионального использования, решая с помощью комплектного набора целый спектр задач. Два аккумулятора с цифровым дисплеем и возможность зарядки не прерывая работ, окошки с защитой, предотвращая поломки в условиях стройки.
LT L16-360S – лазерный нивелир для домашних и профессиональных работ. Металлические окошки, богатая комплектация, USB-C разъем для зарядки аккумуляторов.
LT L16-360B – новинка, который станет отличным выбором для тех кто выполняет ремонтные и отделочные работы. Сенсорные кнопки, поворотная платформа, богатая комплектация, ударопрочный кейс, два аккумулятора с зарядкой USB-кабелем.
Каждый из представленных нивелиров можно приобрести как отдельно, так и в наборе со штативами различных типов исходя из задач которые пользователь определит для себя.
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