Обзор КАРКАМ R1. Ультракомпактный видеорегистратор

В наше распоряжение попал новый видеорегистратор КАРКАМ R1, ключевой особенностью которого стали ультракомпактные габариты. Благодаря им он не мешает обзору и не занимает много места на лобовом стекле. При этом поддерживает запись в Full HD разрешении и может работать автономно в течении длительного времени.
К моменту публикации он уже появился в российских магазинах, список предложений представлен в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.
КАРКАМ R1 обзор
КомплектацияПоставляется в компактной коробке со светлым оформлением. На обратную сторону нанесена наклейка с данными по производителю и серийный номер видеорегистратора.
Комплектация включает крепление на лобовое стекло, USB-кабель, картридер, зарядное устройство в прикуриватель, инструкцию и гарантийный талон.
Внешний видПо габаритам КАРКАМ R1 сопоставим со спичечным коробком. Легкий и компактный корпус производит приятное впечатление.
На стекло устанавливается при помощи присоски с прижимной ножкой. Поддерживается поворот вокруг оси и изменение угла наклона.
С учетом поддержки скрытного размещения, разъем питания microUSB выведен на верхнем торце. Комплектный адаптер питания идет с запасом по длине кабеля.
Для удобства эксплуатации в автомобиле, на верхней крышке адаптера питания выведен сквозной USB, с которого можно провести зарядку своего смартфона. В условиях, когда количество розеток даже в дорогих автомобилях ограничено, опция полезная.
Изображение с камеры выводится на 1.5-дюймовый цветной дисплей. Его площади вполне достаточно для контроля угла съемки и просмотра отснятых ранее роликов.
Справа от дисплея у КАРКАМ R1 выведены шесть механических кнопок управления. Четыре на тыльной стороне и еще две на правом торце. С управлением разобраться несложно, каждая из кнопок промаркирована.
Слева слот для карты памяти. Поддерживаются накопители объемом до 32 Гбайт. На нижней рамке скрытая кнопка перезагрузки.
С фронтальной стороны выведен объектив, собранный из группы стеклянных линз. Угол обзора 110 градусов.
НастройкаНесмотря на изначальные выверенные заводские настройки, данная модель предлагает и детальные ручные настройки. Выставляются разрешение съемки, длительность роликов, штамп записи. Проводится ручная корректировка параметров экспозиции и яркости. Отдельная категория выделена под выбор общих параметров работы системы.