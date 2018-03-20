Обзор КАРКАМ R1. Ультракомпактный видеорегистратор

В наше распоряжение попал новый видеорегистратор КАРКАМ R1, ключевой особенностью которого стали ультракомпактные габариты. Благодаря им он не мешает обзору и не занимает много места на лобовом стекле. При этом поддерживает запись в Full HD разрешении и может работать автономно в течении длительного времени.

КАРКАМ R1 обзор

К моменту публикации он уже появился в российских магазинах, список предложений представлен в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.

Комплектация

Поставляется в компактной коробке со светлым оформлением. На обратную сторону нанесена наклейка с данными по производителю и серийный номер видеорегистратора.

Комплектация включает крепление на лобовое стекло, USB-кабель, картридер, зарядное устройство в прикуриватель, инструкцию и гарантийный талон.

Внешний вид

По габаритам КАРКАМ R1 сопоставим со спичечным коробком. Легкий и компактный корпус производит приятное впечатление.

На стекло устанавливается при помощи присоски с прижимной ножкой. Поддерживается поворот вокруг оси и изменение угла наклона.

С учетом поддержки скрытного размещения, разъем питания microUSB выведен на верхнем торце. Комплектный адаптер питания идет с запасом по длине кабеля.

Для удобства эксплуатации в автомобиле, на верхней крышке адаптера питания выведен сквозной USB, с которого можно провести зарядку своего смартфона. В условиях, когда количество розеток даже в дорогих автомобилях ограничено, опция полезная.

Изображение с камеры выводится на 1.5-дюймовый цветной дисплей. Его площади вполне достаточно для контроля угла съемки и просмотра отснятых ранее роликов.

Справа от дисплея у КАРКАМ R1 выведены шесть механических кнопок управления. Четыре на тыльной стороне и еще две на правом торце. С управлением разобраться несложно, каждая из кнопок промаркирована.

Слева слот для карты памяти. Поддерживаются накопители объемом до 32 Гбайт. На нижней рамке скрытая кнопка перезагрузки.

С фронтальной стороны выведен объектив, собранный из группы стеклянных линз. Угол обзора 110 градусов.

Настройка

Несмотря на изначальные выверенные заводские настройки, данная модель предлагает и детальные ручные настройки. Выставляются разрешение съемки, длительность роликов, штамп записи. Проводится ручная корректировка параметров экспозиции и яркости. Отдельная категория выделена под выбор общих параметров работы системы.

Тесты

КАРКАМ R1 поддерживает запись в разрешении Full HD со скоростью 30 кадров в секунду. Ролики в расширении AVI не требуют дополнительного программного обеспечения для просмотра.

Качество на хорошем уровне. Записанные файлы могут использоваться в качестве доказательной базы при рассмотрении спорных ситуаций в суде. Номерные знаки читаемы.

Итоги по КАРКАМ R1

Ночные ролики сохраняют хороший уровень читаемости. Компенсируется излишний свет от фонарей на дороге и фар встречных автомобилей.КАРКАМ R1 станет отличным выбором при поиске видеорегистратора без переплаты за лишний функционал. Его ключевым преимуществом являются очень компактные габариты. Свою основную функцию – видеозапись всего, что происходит на дороге, он выполняет на отлично.