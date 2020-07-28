Обзор iBOX Сompass Dual. Двухканальный видеорегистрартор в виде накладки на салонное зеркало

Видеорегистраторы, выполненные в виде накладки на салонное зеркало, имеют сразу несколько преимуществ относительно традиционного формата. Одно из них неприметность - позволяет не снимать устройство на время длительной парковки и не привлекать внимание злоумышленников. Тестируемый сегодня iBOX Сompass Dual в дополнении к этому, служит помощником во время парковки.

iBOX Сompass Dual обзор

Рекомендованная стоимость составляет 4 499 рублей. Продажи стартовали.

Комплектация

Видеорегистратор упакован в коробку с откидной крышкой. Изучив информацию можно составить полное представление по внешнему виду и техническим характеристикам. В комплект входит пара резиновых скоб для крепления, дополнительная камера с монтажным комплектом, зарядное устройство в прикуриватель, карта памяти MicroSDHC 32GB и руководство пользователя.

Внешний вид

Опорой для фиксации устройства используется штатное зеркало. Видеорегистратор крепится к нему при помощи резиновых скоб.

Площадь зеркального элемента устройства больше, чем у штатного зеркала, что увеличивает обзор. Антибликовое покрытие предотвращает ослепление от фар автомобилей, которые движутся позади.

На внутреннюю сторону корпуса нанесены вспененные уплотнители. Они исключают появление царапин на родном зеркале и предотвращают скольжение при движении по неровным дорогам.

Объектив расположен на стороне, обращенной к дороге. Направление съемки и линия горизонта регулируются.

Разъемы iBOX Сompass Dual сосредоточены на верхней грани. Здесь же расположен порт для подключения дополнительной камеры и USB, используемый для подачи питания.

После монтажа в видимой части остается только ограниченная длина кабеля. Запись ведется на карту памяти в формате microSD. Рекомендованы накопители объемом до 32 Гбайт.

Под зеркальным элементом в центральной части расположен пятидюймовый IPS-дисплей, который дает возможность просматривать записанные видеоролики на самом видеорегистраторе, а также производить настройки устройства. Изображение четкое, хорошо различимо под разными углами наклона.

Устройство имеет сенсорное управление, на нажатия экран реагирует точно. Интерфейс интуитивно понятный.

Внешняя камера выполнена в защитном корпусе. Дополнена четырьмя светодиодами для подсветки при движении задним ходом. Важно: для вывода парковочной разметки нужно подключить дополнительный кабель от камеры к питанию фонаря заднего хода.

Длина кабеля подключения шесть метров. Установить камеру можно как в районе номерного знака, так и на заднем стекле автомобиля.

Настройки

Меню в iBOX Сompass Dual выполнено в виде трех основных разделов. Отдельно настраиваются параметры фото и видеосъемки.

Выставляются разрешение видео, двухканальный режим съемки, цикл записи и интервал. HDR и экспозиция. Датчик движения и режим парковки. Можно задать номер автомобиля и тип штампа на роликах.

Тесты

Дневная съемка iBOX Сompass Dual

Разрешение фотосъемки. Режим серийной съемки. Разрешение съемки. Стабилизация и экспозиция.Основной канал видеорегистратор пишет в Full HD разрешении (1920×1080), второй 640×480 пикселей. За обработку отвечает процессор JL 5601 с матрицей SC 2363P. Установлена шестислойная оптика с углом обзора в 170 градусов.

Ночная съемка iBOX Сompass Dual

Номерные знаки читаемы на большом расстоянии. Резкость держится по всей площади кадра в дневное и ночное время.

Вторая камера iBOX Сompass Dual

Файлы с двух каналов распределяются по отдельным папкам.

Итоги по iBOX Сompass Dual

iBOX Сompass Dual – видеорегистратор в форм-факторе накладки на салонное зеркало с поддержкой двухканальной съемки. Сенсорное управление, скрытый монтаж в салоне автомобиля, угол обзора 170 градусов, детальные ручные настройки.