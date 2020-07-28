Обзор iBOX Сompass Dual. Двухканальный видеорегистрартор в виде накладки на салонное зеркало

Видеорегистраторы, выполненные в виде накладки на салонное зеркало, имеют сразу несколько преимуществ относительно традиционного формата. Одно из них неприметность - позволяет не снимать устройство на время длительной парковки и не привлекать внимание злоумышленников. Тестируемый сегодня iBOX Сompass Dual в дополнении к этому, служит помощником во время парковки.

iBOX Сompass Dual

Рекомендованная стоимость составляет 4 499 рублей. Продажи стартовали.

iBOX Сompass Dual обзор

Комплектация

Видеорегистратор упакован в коробку с откидной крышкой. Изучив информацию можно составить полное представление по внешнему виду и техническим характеристикам. В комплект входит пара резиновых скоб для крепления, дополнительная камера с монтажным комплектом, зарядное устройство в прикуриватель, карта памяти MicroSDHC 32GB и руководство пользователя.

iBOX Сompass Dual

Внешний вид

Опорой для фиксации устройства используется штатное зеркало. Видеорегистратор крепится к нему при помощи резиновых скоб.

iBOX Сompass Dual

Площадь зеркального элемента устройства больше, чем у штатного зеркала, что увеличивает обзор. Антибликовое покрытие предотвращает ослепление от фар автомобилей, которые движутся позади.

iBOX Сompass Dual

На внутреннюю сторону корпуса нанесены вспененные уплотнители. Они исключают появление царапин на родном зеркале и предотвращают скольжение при движении по неровным дорогам.

iBOX Сompass Dual

Объектив расположен на стороне, обращенной к дороге. Направление съемки и линия горизонта регулируются.

iBOX Сompass Dual

Разъемы iBOX Сompass Dual сосредоточены на верхней грани. Здесь же расположен порт для подключения дополнительной камеры и USB, используемый для подачи питания.

iBOX Сompass Dual

После монтажа в видимой части остается только ограниченная длина кабеля. Запись ведется на карту памяти в формате microSD. Рекомендованы накопители объемом до 32 Гбайт.

iBOX Сompass Dual

Под зеркальным элементом в центральной части расположен пятидюймовый IPS-дисплей, который дает возможность просматривать записанные видеоролики на самом видеорегистраторе, а также производить настройки устройства. Изображение четкое, хорошо различимо под разными углами наклона.

iBOX Сompass Dual

Устройство имеет сенсорное управление, на нажатия экран реагирует точно. Интерфейс интуитивно понятный.

iBOX Сompass Dual

Внешняя камера выполнена в защитном корпусе. Дополнена четырьмя светодиодами для подсветки при движении задним ходом. Важно: для вывода парковочной разметки нужно подключить дополнительный кабель от камеры к питанию фонаря заднего хода.

iBOX Сompass Dual

Длина кабеля подключения шесть метров. Установить камеру можно как в районе номерного знака, так и на заднем стекле автомобиля.

iBOX Сompass Dual

Настройки

Меню в iBOX Сompass Dual выполнено в виде трех основных разделов. Отдельно настраиваются параметры фото и видеосъемки.

iBOX Сompass Dual

Выставляются разрешение видео, двухканальный режим съемки, цикл записи и интервал. HDR и экспозиция. Датчик движения и режим парковки. Можно задать номер автомобиля и тип штампа на роликах.

iBOX Сompass Dual

Разрешение фотосъемки. Режим серийной съемки. Разрешение съемки. Стабилизация и экспозиция.

Тесты

Основной канал видеорегистратор пишет в Full HD разрешении (1920×1080), второй 640×480 пикселей. За обработку отвечает процессор JL 5601 с матрицей SC 2363P. Установлена шестислойная оптика с углом обзора в 170 градусов.

Дневная съемка iBOX Сompass Dual

Номерные знаки читаемы на большом расстоянии. Резкость держится по всей площади кадра в дневное и ночное время.

Ночная съемка iBOX Сompass Dual

Файлы с двух каналов распределяются по отдельным папкам.

Вторая камера iBOX Сompass Dual

Итоги по iBOX Сompass Dual

iBOX Сompass Dual – видеорегистратор в форм-факторе накладки на салонное зеркало с поддержкой двухканальной съемки. Сенсорное управление, скрытый монтаж в салоне автомобиля, угол обзора 170 градусов, детальные ручные настройки.
Комментарии и отзывы iBOX Сompass Dual
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