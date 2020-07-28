Обзор iBOX Сompass Dual. Двухканальный видеорегистрартор в виде накладки на салонное зеркало

Рекомендованная стоимость составляет 4 499 рублей. Продажи стартовали.
iBOX Сompass Dual обзор
КомплектацияВидеорегистратор упакован в коробку с откидной крышкой. Изучив информацию можно составить полное представление по внешнему виду и техническим характеристикам. В комплект входит пара резиновых скоб для крепления, дополнительная камера с монтажным комплектом, зарядное устройство в прикуриватель, карта памяти MicroSDHC 32GB и руководство пользователя.
Внешний видОпорой для фиксации устройства используется штатное зеркало. Видеорегистратор крепится к нему при помощи резиновых скоб.
Площадь зеркального элемента устройства больше, чем у штатного зеркала, что увеличивает обзор. Антибликовое покрытие предотвращает ослепление от фар автомобилей, которые движутся позади.
На внутреннюю сторону корпуса нанесены вспененные уплотнители. Они исключают появление царапин на родном зеркале и предотвращают скольжение при движении по неровным дорогам.
Объектив расположен на стороне, обращенной к дороге. Направление съемки и линия горизонта регулируются.
Разъемы iBOX Сompass Dual сосредоточены на верхней грани. Здесь же расположен порт для подключения дополнительной камеры и USB, используемый для подачи питания.
После монтажа в видимой части остается только ограниченная длина кабеля. Запись ведется на карту памяти в формате microSD. Рекомендованы накопители объемом до 32 Гбайт.
Под зеркальным элементом в центральной части расположен пятидюймовый IPS-дисплей, который дает возможность просматривать записанные видеоролики на самом видеорегистраторе, а также производить настройки устройства. Изображение четкое, хорошо различимо под разными углами наклона.
Устройство имеет сенсорное управление, на нажатия экран реагирует точно. Интерфейс интуитивно понятный.
Внешняя камера выполнена в защитном корпусе. Дополнена четырьмя светодиодами для подсветки при движении задним ходом. Важно: для вывода парковочной разметки нужно подключить дополнительный кабель от камеры к питанию фонаря заднего хода.
Длина кабеля подключения шесть метров. Установить камеру можно как в районе номерного знака, так и на заднем стекле автомобиля.
НастройкиМеню в iBOX Сompass Dual выполнено в виде трех основных разделов. Отдельно настраиваются параметры фото и видеосъемки.
Выставляются разрешение видео, двухканальный режим съемки, цикл записи и интервал. HDR и экспозиция. Датчик движения и режим парковки. Можно задать номер автомобиля и тип штампа на роликах.
Разрешение фотосъемки. Режим серийной съемки. Разрешение съемки. Стабилизация и экспозиция.