Обзор iBOX Epic WiFi GPS. Компактный видеорегистратор с магнитным креплением

Обойтись без видеорегистратора во время эксплуатации автомобиля можно, но есть большие риски при возникновении аварийных ситуаций. Очень редко виновник аварии готов признать свои ошибки, предпринимая все возможное для перекладывания ответственности. Наличие видеозаписи эффективно решает все спорные вопросы. Тестируемый сегодня видеорегистратор iBOX Epic WiFi GPS, в свою очередь, упрощает перенос отснятых файлов на смартфон, а также предлагает быстросъемное магнитное крепление.

iBOX Epic WiFi GPS обзор

Рекомендованная стоимость составляет 4990 рублей. Продажи уже стартовали.

Комплектация

Упакован в коробку из плотного картона. Внутри дополнительно зафиксирован, что исключает риск повреждения при транспортировке. Комплект включает зарядное устройство в прикуриватель, USB-кабель, модуль GPS, крепление на лобовое стекло, руководство пользователя, инструкцию и гарантийный талон.

Внешний вид

Выполнен в компактном корпусе. По габаритам сопоставим со спичечным коробком. На лобовом стекле занимает минимальное пространство, не отнимая полезной площади обзора.

Для крепления используется площадка с магнитным креплением. Снимается и ставится быстро. Фиксация надежная. При движении по неровным дорогам не дребезжит.

В основании крепежа расположен microUSB разъем, задействуемый для подачи питания. Так упрощается скрытый подвод кабеля и аккуратный монтаж в салоне автомобиля.

К левой части крепления с помощью магнита фиксируется блок GPS-антенны. Он также оснащен разъемом для питания. В зависимости от подвода кабеля, можно выбрать между правой или левой стороной.

Есть возможность изменения угла съемки. Повороты в стороны ограничены.

Изображение в iBOX Epic WiFi GPS выводится на 1.5-дюймовый дисплей. Изображение хорошо читается под разными углами наклона.

Управляется при помощи группы механических кнопок, расположенных под экраном. Удобный и понятный интерфейс, поэтому разобраться с ним не составит труда.

На левой грани слот для карты памяти формата microSD. Поддерживаются накопители объемом до 32 Гбайт. Рядом отверстие микрофона.

С противоположной стороны разъем miniUSB, который можно использовать для подключения к ПК с целью передачи файлов. Здесь же скрытая кнопка перезагрузки и кнопка включения.

В комплекте идет крепление с запасом по длине кабеля. На корпусе выведен полноразмерный USB, позволяющий зарядить смартфон или навигатор.

Настройка

Провести настройки можно традиционным способом с экрана самого iBOX Epic WiFi GPS. Две вкладки. В первой выставляются основные параметры съемки.

Во второй можно изменить данные по беспроводной сети, отформатировать карту памяти и задать информацию, выводимую в виде штампа.

Софт

Установленный в видеорегистраторе модуль Wi-Fi используется для беспроводного подключения к смартфону. Приложение доступно для устройств, работающих на iOS и Android. Само подключение активируется в один клик (кнопка вверх). Далее проводится поиск сети с разовым вводом пароля.

С главного экрана можно просмотреть потоковое изображение с камеры. Запустить и остановить съемку.

Просмотреть отснятые файлы. Выбранные файлы переносятся в память смартфона. Лишние можно удалить.

С экрана смартфона есть возможность провести настройки системы.

Тесты

Дневная съемка iBOX Epic WiFi GPS

За обработку изображения с матрицы F37 отвечает процессор GP5168. Съемка ведется в Full HD разрешении со скоростью 30 кадров в секунду. Установлена шестислойная оптика с углом обзора в 170 градусов.

Ночная съемка iBOX Epic WiFi GPS

Номерные знаки хорошо читаемы на большом расстоянии. Резкость держится по всей площади кадра.

Итоги по iBOX Epic WiFi GPS

Установленный GPS-модуль используется для фиксации маршрута и скорости. Эти данные можно будет просмотреть в плеере. Пригодятся они для более детального разбора спорных ситуаций.iBOX Epic WiFi GPS – компактный видеорегистратор с магнитным быстросъемным креплением. Из особенностей: Wi-Fi подключение к смартфону с выгрузкой роликов и GPS с фиксацией скорости и маршрута. Детальные настройки, возможность скрытого монтажа в салоне автомобиля.