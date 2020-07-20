Обзор iBOX Epic WiFi GPS. Компактный видеорегистратор с магнитным креплением

Обойтись без видеорегистратора во время эксплуатации автомобиля можно, но есть большие риски при возникновении аварийных ситуаций. Очень редко виновник аварии готов признать свои ошибки, предпринимая все возможное для перекладывания ответственности. Наличие видеозаписи эффективно решает все спорные вопросы. Тестируемый сегодня видеорегистратор iBOX Epic WiFi GPS, в свою очередь, упрощает перенос отснятых файлов на смартфон, а также предлагает быстросъемное магнитное крепление.

iBOX Epic WiFi GPS

Рекомендованная стоимость составляет 4990 рублей. Продажи уже стартовали.

iBOX Epic WiFi GPS обзор

Комплектация

Упакован в коробку из плотного картона. Внутри дополнительно зафиксирован, что исключает риск повреждения при транспортировке. Комплект включает зарядное устройство в прикуриватель, USB-кабель, модуль GPS, крепление на лобовое стекло, руководство пользователя, инструкцию и гарантийный талон.

iBOX Epic WiFi GPS

Внешний вид

Выполнен в компактном корпусе. По габаритам сопоставим со спичечным коробком. На лобовом стекле занимает минимальное пространство, не отнимая полезной площади обзора.

iBOX Epic WiFi GPS

Для крепления используется площадка с магнитным креплением. Снимается и ставится быстро. Фиксация надежная. При движении по неровным дорогам не дребезжит.

iBOX Epic WiFi GPS

В основании крепежа расположен microUSB разъем, задействуемый для подачи питания. Так упрощается скрытый подвод кабеля и аккуратный монтаж в салоне автомобиля.

iBOX Epic WiFi GPS

К левой части крепления с помощью магнита фиксируется блок GPS-антенны. Он также оснащен разъемом для питания. В зависимости от подвода кабеля, можно выбрать между правой или левой стороной.

iBOX Epic WiFi GPS

Есть возможность изменения угла съемки. Повороты в стороны ограничены.

iBOX Epic WiFi GPS

Изображение в iBOX Epic WiFi GPS выводится на 1.5-дюймовый дисплей. Изображение хорошо читается под разными углами наклона.

iBOX Epic WiFi GPS

Управляется при помощи группы механических кнопок, расположенных под экраном. Удобный и понятный интерфейс, поэтому разобраться с ним не составит труда.

iBOX Epic WiFi GPS

На левой грани слот для карты памяти формата microSD. Поддерживаются накопители объемом до 32 Гбайт. Рядом отверстие микрофона.

iBOX Epic WiFi GPS

С противоположной стороны разъем miniUSB, который можно использовать для подключения к ПК с целью передачи файлов. Здесь же скрытая кнопка перезагрузки и кнопка включения.

iBOX Epic WiFi GPS

В комплекте идет крепление с запасом по длине кабеля. На корпусе выведен полноразмерный USB, позволяющий зарядить смартфон или навигатор.

iBOX Epic WiFi GPS

Настройка

Провести настройки можно традиционным способом с экрана самого iBOX Epic WiFi GPS. Две вкладки. В первой выставляются основные параметры съемки.

iBOX Epic WiFi GPS

Во второй можно изменить данные по беспроводной сети, отформатировать карту памяти и задать информацию, выводимую в виде штампа.

iBOX Epic WiFi GPS

Софт

iBOX Epic WiFi GPS

Установленный в видеорегистраторе модуль Wi-Fi используется для беспроводного подключения к смартфону. Приложение доступно для устройств, работающих на iOS и Android. Само подключение активируется в один клик (кнопка вверх). Далее проводится поиск сети с разовым вводом пароля.

iBOX Epic WiFi GPS

С главного экрана можно просмотреть потоковое изображение с камеры. Запустить и остановить съемку.

iBOX Epic WiFi GPS

iBOX Epic WiFi GPS

Просмотреть отснятые файлы. Выбранные файлы переносятся в память смартфона. Лишние можно удалить.

iBOX Epic WiFi GPS

С экрана смартфона есть возможность провести настройки системы.

iBOX Epic WiFi GPS

Тесты

За обработку изображения с матрицы F37 отвечает процессор GP5168. Съемка ведется в Full HD разрешении со скоростью 30 кадров в секунду. Установлена шестислойная оптика с углом обзора в 170 градусов.

Дневная съемка iBOX Epic WiFi GPS

Номерные знаки хорошо читаемы на большом расстоянии. Резкость держится по всей площади кадра.

Ночная съемка iBOX Epic WiFi GPS

Установленный GPS-модуль используется для фиксации маршрута и скорости. Эти данные можно будет просмотреть в плеере. Пригодятся они для более детального разбора спорных ситуаций.

Итоги по iBOX Epic WiFi GPS

iBOX Epic WiFi GPS – компактный видеорегистратор с магнитным быстросъемным креплением. Из особенностей: Wi-Fi подключение к смартфону с выгрузкой роликов и GPS с фиксацией скорости и маршрута. Детальные настройки, возможность скрытого монтажа в салоне автомобиля.
Комментарии и отзывы iBOX Epic WiFi GPS
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