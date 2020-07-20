Обзор iBOX Epic WiFi GPS. Компактный видеорегистратор с магнитным креплением

Рекомендованная стоимость составляет 4990 рублей. Продажи уже стартовали.
iBOX Epic WiFi GPS обзор
КомплектацияУпакован в коробку из плотного картона. Внутри дополнительно зафиксирован, что исключает риск повреждения при транспортировке. Комплект включает зарядное устройство в прикуриватель, USB-кабель, модуль GPS, крепление на лобовое стекло, руководство пользователя, инструкцию и гарантийный талон.
Внешний видВыполнен в компактном корпусе. По габаритам сопоставим со спичечным коробком. На лобовом стекле занимает минимальное пространство, не отнимая полезной площади обзора.
Для крепления используется площадка с магнитным креплением. Снимается и ставится быстро. Фиксация надежная. При движении по неровным дорогам не дребезжит.
В основании крепежа расположен microUSB разъем, задействуемый для подачи питания. Так упрощается скрытый подвод кабеля и аккуратный монтаж в салоне автомобиля.
К левой части крепления с помощью магнита фиксируется блок GPS-антенны. Он также оснащен разъемом для питания. В зависимости от подвода кабеля, можно выбрать между правой или левой стороной.
Есть возможность изменения угла съемки. Повороты в стороны ограничены.
Изображение в iBOX Epic WiFi GPS выводится на 1.5-дюймовый дисплей. Изображение хорошо читается под разными углами наклона.
Управляется при помощи группы механических кнопок, расположенных под экраном. Удобный и понятный интерфейс, поэтому разобраться с ним не составит труда.
На левой грани слот для карты памяти формата microSD. Поддерживаются накопители объемом до 32 Гбайт. Рядом отверстие микрофона.
С противоположной стороны разъем miniUSB, который можно использовать для подключения к ПК с целью передачи файлов. Здесь же скрытая кнопка перезагрузки и кнопка включения.
В комплекте идет крепление с запасом по длине кабеля. На корпусе выведен полноразмерный USB, позволяющий зарядить смартфон или навигатор.
НастройкаПровести настройки можно традиционным способом с экрана самого iBOX Epic WiFi GPS. Две вкладки. В первой выставляются основные параметры съемки.
Во второй можно изменить данные по беспроводной сети, отформатировать карту памяти и задать информацию, выводимую в виде штампа.
Софт
Установленный в видеорегистраторе модуль Wi-Fi используется для беспроводного подключения к смартфону. Приложение доступно для устройств, работающих на iOS и Android. Само подключение активируется в один клик (кнопка вверх). Далее проводится поиск сети с разовым вводом пароля.
С главного экрана можно просмотреть потоковое изображение с камеры. Запустить и остановить съемку.
Просмотреть отснятые файлы. Выбранные файлы переносятся в память смартфона. Лишние можно удалить.
С экрана смартфона есть возможность провести настройки системы.