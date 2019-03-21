Обзор iBOX PRO-790. Недорогой двухканальный видеорегистратор

Сегодня мы детально изучим недорогой видеорегистратор iBOX PRO-790 с поддержкой двухканальной съемки. Наличие второй камеры тут будет полезно не только для обеспечения круговой съемки происходящего на дороге, но и в качестве наглядного помощника при движении назад. Рекомендованная стоимость составляет 3990 рублей.

iBOX PRO-790 обзор

Список актуальных предложений собран в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.

Комплектация

Комплект включает вторую камеру с кабелем подключения и набором для монтажа, кабель USB, зарядное устройство в прикуриватель, крепление на лобовое стекло, инструкцию и гарантийный талон. Собрано все в коробке из плотного картона с изображением видеорегистратора и общими данными по техническим характеристикам.

Внешний вид

Выполнен в классическом форм-факторе. Прямоугольный корпус с закругленными углами. Основным материалом выступает пластик.

На фронтальной стороне iBOX PRO-790 расположен объектив, собранный из группы стеклянных линз с углом обзора 155 градусов, диафрагма F/2.0.

Управляется при помощи группы из семи механических кнопок, распределенных по боковым граням. Маркировка нанесена на сами кнопки.

Запись ведется на карту памяти формата microSD. Слот находится на левой грани.

На верхнем торце microUSB, используемый для подключения второй камеры. Рядом с ним miniUSB для подачи питания.

Длина проводов подключения второй камеры и адаптера питания позволит организовать скрытый монтаж в салоне автомобиля.

Дополнительную камеру можно будет установить как на заднее стекло, так и в районе номерного знака. Второй вариант оптимален, если планируется задействование дополнительной линии питания для автоматического вывода разметки при включении задней скорости.

Ее корпус защищен от попадания влаги и грязи. По периметру объектива четыре светодиодных индикатора, они будут полезны при парковке в ночное время.

Изображение выводится на 3-дюймовый цветной дисплей. Нажатием на кнопку меняется приоритет отображения между камерами.

Огрехов в качестве сборки не наблюдается. Крепится на стекле при помощи вакуумной присоски. Поддерживается поворот вокруг оси и изменение угла наклона.

Меню

В настройках можно изменять разрешение и длительность роликов. Выставляется номерной знак и тип штампа на роликах. Можно корректировать яркость и экспозицию. Просматривать ролики, защищать от перезаписи. Есть режим фотосъемки.

Тесты

Дневная съемка iBOX PRO-790

Ночная съемка iBOX PRO-790

Основной канал iBOX PRO-790 пишет в разрешении Full HD со скоростью 25 кадров в секунду. В HD разрешении скорость увеличивается до 30 кадров в секунду. Для просмотра роликов не требуется установка дополнительного программного обеспечения.

День задняя камера iBOX PRO-790

Качество соответствует моделям этого ценового сегмента. Записанные видео файлы могут использоваться в качестве доказательства в суде или при разборе в ГАИ.

Ночь задняя камера iBOX PRO-790

Вторая камера пишет с разрешением 640 на 480 пикселей. Файлы с нее сохраняются в отдельную папку на карте памяти.

Итоги по iBOX PRO-790

iBOX PRO-790 – недорогой видеорегистратор с поддержкой двухканальной съемки и помощи во время парковки. Проблем и сбоев в ходе длительного тестирования выявлено не было.