Обзор iBOX PRO-790. Недорогой двухканальный видеорегистратор

2019-03-21, Автор - Ленар Хайруллин; Продукт - iBOX PRO-790; [258]
Сегодня мы детально изучим недорогой видеорегистратор iBOX PRO-790 с поддержкой двухканальной съемки. Наличие второй камеры тут будет полезно не только для обеспечения круговой съемки происходящего на дороге, но и в качестве наглядного помощника при движении назад. Рекомендованная стоимость составляет 3990 рублей.

iBOX PRO-790

Список актуальных предложений собран в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.

iBOX PRO-790 обзор

Комплектация

Комплект включает вторую камеру с кабелем подключения и набором для монтажа, кабель USB, зарядное устройство в прикуриватель, крепление на лобовое стекло, инструкцию и гарантийный талон. Собрано все в коробке из плотного картона с изображением видеорегистратора и общими данными по техническим характеристикам.

iBOX PRO-790

Внешний вид

Выполнен в классическом форм-факторе. Прямоугольный корпус с закругленными углами. Основным материалом выступает пластик.

iBOX PRO-790

На фронтальной стороне iBOX PRO-790 расположен объектив, собранный из группы стеклянных линз с углом обзора 155 градусов, диафрагма F/2.0.

iBOX PRO-790

Управляется при помощи группы из семи механических кнопок, распределенных по боковым граням. Маркировка нанесена на сами кнопки.

iBOX PRO-790

Запись ведется на карту памяти формата microSD. Слот находится на левой грани.

iBOX PRO-790

На верхнем торце microUSB, используемый для подключения второй камеры. Рядом с ним miniUSB для подачи питания.

iBOX PRO-790

Длина проводов подключения второй камеры и адаптера питания позволит организовать скрытый монтаж в салоне автомобиля.

iBOX PRO-790

Дополнительную камеру можно будет установить как на заднее стекло, так и в районе номерного знака. Второй вариант оптимален, если планируется задействование дополнительной линии питания для автоматического вывода разметки при включении задней скорости.

iBOX PRO-790

Ее корпус защищен от попадания влаги и грязи. По периметру объектива четыре светодиодных индикатора, они будут полезны при парковке в ночное время.

iBOX PRO-790

Изображение выводится на 3-дюймовый цветной дисплей. Нажатием на кнопку меняется приоритет отображения между камерами.

iBOX PRO-790

Огрехов в качестве сборки не наблюдается. Крепится на стекле при помощи вакуумной присоски. Поддерживается поворот вокруг оси и изменение угла наклона.

iBOX PRO-790

Меню

iBOX PRO-790

В настройках можно изменять разрешение и длительность роликов. Выставляется номерной знак и тип штампа на роликах. Можно корректировать яркость и экспозицию. Просматривать ролики, защищать от перезаписи. Есть режим фотосъемки.

iBOX PRO-790

Тесты

Дневная съемка iBOX PRO-790

Основной канал iBOX PRO-790 пишет в разрешении Full HD со скоростью 25 кадров в секунду. В HD разрешении скорость увеличивается до 30 кадров в секунду. Для просмотра роликов не требуется установка дополнительного программного обеспечения.

Ночная съемка iBOX PRO-790

Качество соответствует моделям этого ценового сегмента. Записанные видео файлы могут использоваться в качестве доказательства в суде или при разборе в ГАИ.

День задняя камера iBOX PRO-790

Вторая камера пишет с разрешением 640 на 480 пикселей. Файлы с нее сохраняются в отдельную папку на карте памяти.

Ночь задняя камера iBOX PRO-790

Итоги по iBOX PRO-790

iBOX PRO-790 – недорогой видеорегистратор с поддержкой двухканальной съемки и помощи во время парковки. Проблем и сбоев в ходе длительного тестирования выявлено не было.

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