Обзор iBOX PRO 800 SIGNATURE. Сигнатурный радар-детектор

2019-03-28, Автор - Ленар Хайруллин; Продукт - iBOX PRO 800 SIGNATURE; [354]
В наше распоряжение попал обновленный iBOX PRO 800 SIGNATURE с поддержкой сигнатурных технологий. Это не только повысит эффективность детектирования всех типов радаров, но и значительно снизит количество ложных срабатываний в сравнении с iBOX PR0 800 GPS. Сегодня мы поделимся опытом нескольких недель его эксплуатации на дорогах Казани и РТ.

iBOX PRO 800 SIGNATURE

Рекомендованная стоимость составляет 5990 рублей. Список актуальных предложений в российских магазинах собран в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.

iBOX PRO 800 SIGNATURE обзор

Комплектация

Комплект включает металлический кронштейн с парой присосок на стекло, магнитное крепление, противоскользящий коврик, зарядное устройство в прикуриватель, USB-кабель, запасную пару предохранителей, руководство пользователя и гарантийный талон. Собрано все в коробке из плотного картона с подробной информацией по техническим характеристикам и особенностям работы.

iBOX PRO 800 SIGNATURE

Внешний вид

Выполнен iBOX PRO 800 SIGNATURE в классическом форм-факторе. Основным материалом выступает пластик с софт-тач покрытием. Габариты компактные.

iBOX PRO 800 SIGNATURE

Владелец этого радар-детектора сможет выбрать между несколькими вариантами крепления: классический металлический кронштейн с присосками, магнитное крепление на приборную панель и противоскользящий коврик.

iBOX PRO 800 SIGNATURE

На лобовом стекле не привлекает к себе повышенного внимания. При движении по неровным дорогам не дребезжит.

iBOX PRO 800 SIGNATURE

Управление осуществляется при помощи четырех механических кнопок с нанесенной маркировкой. Можно менять режимы чувствительности, проводить детальные настройки и активировать бесшумный режим.

iBOX PRO 800 SIGNATURE

На левой грани расположен барабан регулировки громкости, совмещенный с кнопкой включения. Рядом с ним miniUSB, используемый для прошивки и обновления базы.

iBOX PRO 800 SIGNATURE

Гнездо питания под 12V адаптер питания. Комплектный зарядник с возможностью сквозного подключения еще одного адаптера.

iBOX PRO 800 SIGNATURE

Данные по скорости движения, камерам контроля скорости, силе и типе излучения выводится на монохромный OLED-дисплей. Изображение с него читается хорошо как в дневное, так и ночное время.

iBOX PRO 800 SIGNATURE

Все важные уведомления также дублируются внятными голосовыми подсказками. Они хорошо слышны даже при работающей в салоне магнитоле.

iBOX PRO 800 SIGNATURE

Из дополнительный опций есть функция антисон и оповещение в начале каждого часа.

iBOX PRO 800 SIGNATURE

С фронтальной стороны расположены линза лазерного приемника и рупорная антенна.

iBOX PRO 800 SIGNATURE

Претензий по качеству сборки и используемым материалам нет. Радар-детектор производит впечатление премиального продукта.

Настройка

Меню iBOX PRO 800 SIGNATURE представлено последовательным выводом списка опций. Можно включить/отключить отдельные диапазоны, настроить пороги скорости, при которых будут выводиться звуковые уведомления, установка порога превышения и дистанции по оповещению GPS, отключение отдельных стационарных точек. Разобраться с настройками будет несложно. Заводские настройки позволяют начать полноценную эксплуатацию сразу после покупки.

Тесты

Перед началом эксплуатации были обновлены база камер и прошивки. В радар-детекторе есть несколько режимов детектирования. Длительные тесты продемонстрировали эффективность работы фильтра X-Signature, встречались только единичные и краткосрочные ложные срабатывания в мегаполисе. Отфильтровываются срабатывания от сигналов датчиков в дверях, высоковольтных ЛЭП, вышек сотовой связи и датчиков систем пассивной безопасности в автомобилях.

iBOX PRO 800 SIGNATURE

В iBOX PRO 800 SIGNATURE используется радарный модуль нового поколения на базе высокопроизводительного процессора ST MICROELECTRONICS с SENSITIVITY PLATFORM (SSP). Применен особый алгоритм обнаружения INTELLECT RADAR.

iBOX PRO 800 SIGNATURE

Определяются все типы используемых на российских дорогах комплексов, среди которых Стрелка, Кордон, Крис, Крис-П, Искра, Радис, Арена, Бинар, Беркут, Сокол, ВКС, Барьер-2М, ПКС-4, ЛИСД, АМАТА, ПОЛИСКАН и Визир. Дальности срабатывания достаточно для принятия решения по коррекции скоростного режима.

iBOX PRO 800 SIGNATURE

Навигационный модуль использует совместный сигнал GPS и ГЛОНАСС, на холодный старт уходит минимальное время. Точность определения скорости высокая. В базе присутствуют камеры контроля выделенной полосы и стоп-линии на перекрестках, комплексы безрадарного блока, парные камеры. Для АВТОДОРИЯ ведется расчет средней скорости на участке контроля, учет точек входа и выхода.

Итоги по iBOX PRO 800 SIGNATURE

iBOX PRO 800 SIGNATURE – эффективный радар-детектор с поддержкой сигнатурных технологий. Отличное качество сборки, детализированные настройки, информативный дисплей, частый выпуск обновлений, приятный голос оповещений, обнаружение всех типов современных радаров. Проблем и сбоев в ходе тестирования выявлено не было.

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Обзор iBOX PRO 800 SIGNATURE. Сигнатурный радар-детекторОбзор iBOX PRO 800 SIGNATURE. Сигнатурный радар-детектор
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