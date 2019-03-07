Обзор iBOX PRO-985. Двухканальный видеорегистратор-зеркало

С ежедневным ритуалом съема и установки видеорегистратора на стекло сталкивается большинство автолюбителей. Связано с риском кражи электроники в автомобиле во время длительной парковки. Этого недостатка лишены модели, выполненный в форм-факторе накладки на салонное зеркало. Тестируемый сегодня iBOX PRO-985, помимо этого, поддерживает двухканальную съемку и может выступать помощником во время парковки.

iBOX PRO-985 обзор

Рекомендованная стоимость составляет 4990 рублей. Список актуальных предложений в российских магазинах представлен в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.

Комплектация

Поставляется в продолговатой коробке из плотного картона с подробной информацией по техническим характеристикам. Комплект включает крепежные хомуты, блок второй камеры с кабелем подключения, зарядное устройство в прикуриватель, двухсторонний скотч и саморезы, инструкция и гарантийный талон.

Внешний вид

iBOX PRO-985 выполнен в формате накладки на салонное зеркало. Крепится при помощи двух резиновых хомутов.

Они обеспечивают оптимальную силу прижима и отсутствие дрожания во время движения по неровным дорогам. На внутренней части есть вспененные вставки.

Сам процесс установки простой, он не потребует помощи специалистов. Длина комплектных позволит организовать скрытый монтаж в салоне автомобиля.

Зеркальный элемент ровный, по площади он больше, чем штатное салонное зеркало в автомобиле. По центру расположен 5-дюймовый дисплей.

Такая увеличенная площадь, позволяет контролировать не только направление съемки и отснятые ролики, но и помогать во время парковки.

При подключении дополнительной линии питания второй камеры к фонарю заднего хода, будет автоматически выводиться изображение с нее и разметка.

Есть возможность смены выводимого изображения: камера-в-камере, основная камера и вторая камера. Экран можно отключить, сохранив беспрерывную съемку во время движения.

Управляется iBOX PRO-985 при помощи группы механических кнопок на нижнем торце. Для упрощения поиска маркировка нанесена с фронтальной стороны.

На верхнем торце слот для карты памяти формата microSD, разъем для подключения второй камеры и miniUSB, используемый для подачи питания.

Объектив с шарнирным креплением, можно изменить направление съемки и линию горизонта. Собран он из группы стеклянных линз.

Меню

Вторая камера выполнена в герметичном корпусе. Крепится на металлической ножке, установить можно как внутри автомобиля, так и снаружи. Она не боится попадания грязи, воды и снега.Опции управления разделены на две вкладки. В основной можно выставить разрешение съемки, длительность. Включить ночной режим c HDR. Провести корректировку экспозиции и яркости. Внести данные по номерному знаку и задать тип штампа.

Отдельная вкладка с общими параметрами системы.

Тесты

Дневная съемка iBOX PRO-985

За обработку изображения в iBOX PRO-985 с двух камер отвечает процессор Allwinner A10 с матрицей APTINA 5.0 Мп. Ролики пишутся в разрешении AVI, они распределяются по двум отдельным папкам. Для просмотра не требуется установка кодеков и дополнительного софта.

Ночная съемка iBOX PRO-985

Основная камера пишет в разрешении Full HD со скоростью 25 кадров в секунду. Резкость держится по всей площади кадра. В деталях фиксируются разметка, участники дорожного движения, знаки и пешеходы.

HDR съемка iBOX PRO-985

Ночью можно будет активировать HDR, разницу в картинке можно оценить на представленных ниже роликах.

День задняя съемка iBOX PRO-985

Вторая камера пишет в разрешении 640x480 пикселей.

Ночь задняя камера iBOX PRO-985

Итоги по iBOX PRO-985

iBOX PRO-985 – двухканальный видеорегистратор, выполненный в форм-факторе накладке салонного зеркала. 6-слойная стеклянная оптика, 5-дюймовый антибликовый экран, режим парковки, помощь при движении назад и широкий угол обзора.