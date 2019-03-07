Обзор iBOX PRO-985. Двухканальный видеорегистратор-зеркало

С ежедневным ритуалом съема и установки видеорегистратора на стекло сталкивается большинство автолюбителей. Связано с риском кражи электроники в автомобиле во время длительной парковки. Этого недостатка лишены модели, выполненный в форм-факторе накладки на салонное зеркало. Тестируемый сегодня iBOX PRO-985, помимо этого, поддерживает двухканальную съемку и может выступать помощником во время парковки.
Рекомендованная стоимость составляет 4990 рублей. Список актуальных предложений в российских магазинах представлен в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.
iBOX PRO-985 обзор
КомплектацияПоставляется в продолговатой коробке из плотного картона с подробной информацией по техническим характеристикам. Комплект включает крепежные хомуты, блок второй камеры с кабелем подключения, зарядное устройство в прикуриватель, двухсторонний скотч и саморезы, инструкция и гарантийный талон.
Внешний вид
iBOX PRO-985 выполнен в формате накладки на салонное зеркало. Крепится при помощи двух резиновых хомутов.
Они обеспечивают оптимальную силу прижима и отсутствие дрожания во время движения по неровным дорогам. На внутренней части есть вспененные вставки.
Сам процесс установки простой, он не потребует помощи специалистов. Длина комплектных позволит организовать скрытый монтаж в салоне автомобиля.
Зеркальный элемент ровный, по площади он больше, чем штатное салонное зеркало в автомобиле. По центру расположен 5-дюймовый дисплей.
Такая увеличенная площадь, позволяет контролировать не только направление съемки и отснятые ролики, но и помогать во время парковки.
При подключении дополнительной линии питания второй камеры к фонарю заднего хода, будет автоматически выводиться изображение с нее и разметка.
Есть возможность смены выводимого изображения: камера-в-камере, основная камера и вторая камера. Экран можно отключить, сохранив беспрерывную съемку во время движения.
Управляется iBOX PRO-985 при помощи группы механических кнопок на нижнем торце. Для упрощения поиска маркировка нанесена с фронтальной стороны.
На верхнем торце слот для карты памяти формата microSD, разъем для подключения второй камеры и miniUSB, используемый для подачи питания.
Объектив с шарнирным креплением, можно изменить направление съемки и линию горизонта. Собран он из группы стеклянных линз.
Вторая камера выполнена в герметичном корпусе. Крепится на металлической ножке, установить можно как внутри автомобиля, так и снаружи. Она не боится попадания грязи, воды и снега.
МенюОпции управления разделены на две вкладки. В основной можно выставить разрешение съемки, длительность. Включить ночной режим c HDR. Провести корректировку экспозиции и яркости. Внести данные по номерному знаку и задать тип штампа.
Отдельная вкладка с общими параметрами системы.