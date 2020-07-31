Обзор iBOX Spectr Dual. Двухканальный видеорегистратор с сенсорным управлением

Продолжая изучение модельной линейки актуальных видеорегистраторов iBOX в центре внимания сегодня Spectr Dual. Эта модель выполнена в виде накладки на салонное зеркало. Поддерживает съемку в двухканальном режиме, выводит на экран парковочную разметку при движении задним ходом.

iBOX Spectr Dual

Рекомендованная стоимость составляет 3 999 рублей. Продажи стартовали.

iBOX Spectr Dual обзор

Комплектация

Комплект включает дополнительную камеру с кабелем подключения и монтажным комплектом, пару резиновых скоб, зарядное устройство в прикуриватель, руководство и гарантийный талон. Упаковано все в коробку с привлекательным оформлением.

iBOX Spectr Dual

Внешний вид

Корпус видеорегистратора выполнен из металла. Отказ от пластика позволил заметно уменьшить толщину.

iBOX Spectr Dual

Этот же материал повысил общую прочность конструкции. Интересно смотрится аккуратный срез по всему периметру боковой грани.

iBOX Spectr Dual

На внутренней части корпуса iBOX Spectr Dual прорезиненные вставки. Они исключают смещение видеорегистратора после установки, а также появление царапин на салонном зеркале в автомобиле.

iBOX Spectr Dual

Фиксируются с помощью пары резиновых скоб. Есть возможность выбрать силу прижима. Мы проводили монтаж в нескольких автомобилях, проблем с совместимостью замечено не было.

iBOX Spectr Dual

На верхней грани расположены скрытая кнопка перезагрузки, гнездо под дополнительную камеру и кабель питания. Запись ведется на карты памяти формата microSD.

iBOX Spectr Dual

Такой тип исполнения позволяет организовать аккуратный монтаж в салоне автомобиля. Все комплектные провода с запасом по длине: дополнительная камера – 6 метров, питание – 3.5 метра.

iBOX Spectr Dual

Спрятав под обшивкой в видимой части, останется только ограниченный участок кабеля. Они не будут отвлекать от дороги и мешаться во время движения.

iBOX Spectr Dual

Сам видеорегистартор гармонично вписывается в интерьер автомобиля. Не привлекает к себе внимания в салоне и снаружи. Нет необходимости снимать на время парковки.

iBOX Spectr Dual

Зеркальный элемент ровный. Есть антибликовое покрытие. В правой части расположен 4.3-дюймовый дисплей. Это IPS-матрица с широкими углами обзора.

iBOX Spectr Dual

Нажатием на кнопку в интерфейсе, а управление тут сенсорное, можно переключать приоритет между выводом изображения с камер. Вывод с дополнительной камеры улучшит обзор при движении назад.

iBOX Spectr Dual

Устройство поддерживает автоматическую смену на нее. Для этого надо будет подключить дополнительную линию к питанию фонаря заднего хода.

iBOX Spectr Dual

Вторая камера может устанавливаться как внутри автомобиля на заднем стекле, так и в районе номерного знака.

iBOX Spectr Dual

Комплектное зарядное устройство оснащено USB-разъемом. С него можно запитать смартфон или навигатор.

Настройки

Взаимодействие с меню в iBOX Spectr Dual осуществляется с помощью сенсора. На нажатия экран реагирует точно. Пункты расположены интуитивно, плюс заводские настройки позволяют начать эксплуатацию сразу после установки.

iBOX Spectr Dual

В меню меняются разрешение и цикл. Корректируется видеосъемка. Изменяется работа датчиков и дополнительных режимов работы.

Тесты

Дневная съемка iBOX Spectr Dual

Пишет двухканальное видео без интервалов. Файлы с каналов распределяются по отдельным папкам. Для просмотра не требуется установка дополнительного программного обеспечения.

Ночная съемка iBOX Spectr Dual

Номерные знаки хорошо читаемы. Резкость держится по всей площади кадра. Основной канал пишет в Full HD, дополнительный в HD.

Вторая камера

Итоги по iBOX Spectr Dual

При невысокой стоимости iBOX Spectr Dual предлагает высокое качество исполнения, надежный металлический корпус, двухканальный режим съемки, угол обзора в 170 градусов, детальные ручные настройки и помощь при движении задним ходом.
Комментарии и отзывы iBOX Spectr Dual
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