Обзор iBOX Spectr Dual. Двухканальный видеорегистратор с сенсорным управлением

Рекомендованная стоимость составляет 3 999 рублей. Продажи стартовали.
iBOX Spectr Dual обзор
КомплектацияКомплект включает дополнительную камеру с кабелем подключения и монтажным комплектом, пару резиновых скоб, зарядное устройство в прикуриватель, руководство и гарантийный талон. Упаковано все в коробку с привлекательным оформлением.
Внешний видКорпус видеорегистратора выполнен из металла. Отказ от пластика позволил заметно уменьшить толщину.
Этот же материал повысил общую прочность конструкции. Интересно смотрится аккуратный срез по всему периметру боковой грани.
На внутренней части корпуса iBOX Spectr Dual прорезиненные вставки. Они исключают смещение видеорегистратора после установки, а также появление царапин на салонном зеркале в автомобиле.
Фиксируются с помощью пары резиновых скоб. Есть возможность выбрать силу прижима. Мы проводили монтаж в нескольких автомобилях, проблем с совместимостью замечено не было.
На верхней грани расположены скрытая кнопка перезагрузки, гнездо под дополнительную камеру и кабель питания. Запись ведется на карты памяти формата microSD.
Такой тип исполнения позволяет организовать аккуратный монтаж в салоне автомобиля. Все комплектные провода с запасом по длине: дополнительная камера – 6 метров, питание – 3.5 метра.
Спрятав под обшивкой в видимой части, останется только ограниченный участок кабеля. Они не будут отвлекать от дороги и мешаться во время движения.
Сам видеорегистартор гармонично вписывается в интерьер автомобиля. Не привлекает к себе внимания в салоне и снаружи. Нет необходимости снимать на время парковки.
Зеркальный элемент ровный. Есть антибликовое покрытие. В правой части расположен 4.3-дюймовый дисплей. Это IPS-матрица с широкими углами обзора.
Нажатием на кнопку в интерфейсе, а управление тут сенсорное, можно переключать приоритет между выводом изображения с камер. Вывод с дополнительной камеры улучшит обзор при движении назад.
Устройство поддерживает автоматическую смену на нее. Для этого надо будет подключить дополнительную линию к питанию фонаря заднего хода.
Вторая камера может устанавливаться как внутри автомобиля на заднем стекле, так и в районе номерного знака.
Комплектное зарядное устройство оснащено USB-разъемом. С него можно запитать смартфон или навигатор.
НастройкиВзаимодействие с меню в iBOX Spectr Dual осуществляется с помощью сенсора. На нажатия экран реагирует точно. Пункты расположены интуитивно, плюс заводские настройки позволяют начать эксплуатацию сразу после установки.
В меню меняются разрешение и цикл. Корректируется видеосъемка. Изменяется работа датчиков и дополнительных режимов работы.