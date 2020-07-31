Обзор iBOX Spectr Dual. Двухканальный видеорегистратор с сенсорным управлением

Продолжая изучение модельной линейки актуальных видеорегистраторов iBOX в центре внимания сегодня Spectr Dual. Эта модель выполнена в виде накладки на салонное зеркало. Поддерживает съемку в двухканальном режиме, выводит на экран парковочную разметку при движении задним ходом.

iBOX Spectr Dual обзор

Рекомендованная стоимость составляет 3 999 рублей. Продажи стартовали.

Комплектация

Комплект включает дополнительную камеру с кабелем подключения и монтажным комплектом, пару резиновых скоб, зарядное устройство в прикуриватель, руководство и гарантийный талон. Упаковано все в коробку с привлекательным оформлением.

Внешний вид

Корпус видеорегистратора выполнен из металла. Отказ от пластика позволил заметно уменьшить толщину.

Этот же материал повысил общую прочность конструкции. Интересно смотрится аккуратный срез по всему периметру боковой грани.

На внутренней части корпуса iBOX Spectr Dual прорезиненные вставки. Они исключают смещение видеорегистратора после установки, а также появление царапин на салонном зеркале в автомобиле.

Фиксируются с помощью пары резиновых скоб. Есть возможность выбрать силу прижима. Мы проводили монтаж в нескольких автомобилях, проблем с совместимостью замечено не было.

На верхней грани расположены скрытая кнопка перезагрузки, гнездо под дополнительную камеру и кабель питания. Запись ведется на карты памяти формата microSD.

Такой тип исполнения позволяет организовать аккуратный монтаж в салоне автомобиля. Все комплектные провода с запасом по длине: дополнительная камера – 6 метров, питание – 3.5 метра.

Спрятав под обшивкой в видимой части, останется только ограниченный участок кабеля. Они не будут отвлекать от дороги и мешаться во время движения.

Сам видеорегистартор гармонично вписывается в интерьер автомобиля. Не привлекает к себе внимания в салоне и снаружи. Нет необходимости снимать на время парковки.

Зеркальный элемент ровный. Есть антибликовое покрытие. В правой части расположен 4.3-дюймовый дисплей. Это IPS-матрица с широкими углами обзора.

Нажатием на кнопку в интерфейсе, а управление тут сенсорное, можно переключать приоритет между выводом изображения с камер. Вывод с дополнительной камеры улучшит обзор при движении назад.

Устройство поддерживает автоматическую смену на нее. Для этого надо будет подключить дополнительную линию к питанию фонаря заднего хода.

Вторая камера может устанавливаться как внутри автомобиля на заднем стекле, так и в районе номерного знака.

Настройки

Комплектное зарядное устройство оснащено USB-разъемом. С него можно запитать смартфон или навигатор.Взаимодействие с меню в iBOX Spectr Dual осуществляется с помощью сенсора. На нажатия экран реагирует точно. Пункты расположены интуитивно, плюс заводские настройки позволяют начать эксплуатацию сразу после установки.

Тесты

Дневная съемка iBOX Spectr Dual

В меню меняются разрешение и цикл. Корректируется видеосъемка. Изменяется работа датчиков и дополнительных режимов работы.

Ночная съемка iBOX Spectr Dual

Пишет двухканальное видео без интервалов. Файлы с каналов распределяются по отдельным папкам. Для просмотра не требуется установка дополнительного программного обеспечения.

Вторая камера

Номерные знаки хорошо читаемы. Резкость держится по всей площади кадра. Основной канал пишет в Full HD, дополнительный в HD.

Итоги по iBOX Spectr Dual

При невысокой стоимости iBOX Spectr Dual предлагает высокое качество исполнения, надежный металлический корпус, двухканальный режим съемки, угол обзора в 170 градусов, детальные ручные настройки и помощь при движении задним ходом.