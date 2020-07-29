Обзор iBOX X-Zoom Dual. Видеорегистратор в форм-факторе накладки на салонное зеркало

Рекомендованная стоимость 4 299 рублей. К моменту публикации продажи уже стартовали.
iBOX X-Zoom Dual обзор
КомплектацияВидеорегистратор упакован в коробку продолговатой формы с подробными данными по характеристикам. Комплект включает пару крепежных скоб, зарядное устройство в прикуриватель, дополнительную камеру с монтажным комплектом, а также руководство пользователя и гарантийный талон.
Внешний видВсю площадь лицевой стороны видеорегистратора занимает зеркальный элемент. Поверхность ровная. Есть антибликовое покрытие.
Справа под зеркалом скрывается цветной дисплей. Для тех, кто опасается, что во время работы он будет отвлекать от дороги, предусмотрена возможность автоматического выключения экрана через заданный интервал времени.
Также экран можно отключить вручную нажатием на кнопку питания. В целом же с учетом того, что предлагается увеличенная площадь в сравнении со штатным салонным зеркалом, обзор увеличивается. Плюс при подключении дополнительной линии питания к фонарю заднего хода, будет выводиться разметка, упрощающая процесс парковки.
Дополнительная камера выполнена в виде компактного кубика. Подключается при помощи шестиметрового кабеля. Корпус защищен от влаги и грязи. Установить можно как на заднем стекле, так и в районе номерного знака.
Сам формат исполнения iBOX X-Zoom Dual предполагает проведение скрытого монтажа в салоне автомобиля. В результате в видимой части останется только ограниченная часть кабелей. Со стороны улицы устройство остается неприметным.
Отсутствует необходимость снимать видеорегистратор на время длительной парковки. А с учетом поддержки съемки в режиме парковки, также обеспечит видео контроль происходящего вокруг автомобиля. От аварий на парковках домов и торговых центров никто не застрахован, чаще всего виновники пытаются скрыться и избежать ответственности.
Управляется устройство при помощи группы механических кнопок. Расположены на нижней грани.
На верхней грани слот для карты памяти формата microSD. Разъем для подключения внешней камеры и miniUSB, используемый для подачи питания.
Для крепления используется пара механических стяжек. Маркировка нанесена на фронтальной стороне.
НастройкиВ настройках iBOX X-Zoom Dual можно изменить разрешение и длительность. Выставляются дополнительные параметры. Корректируется тип штампа на роликах.
Также выставляются параметры для проведения фотосъемки.
С экрана видеорегистратора можно посмотреть отснятые файлы.