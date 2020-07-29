Обзор iBOX X-Zoom Dual. Видеорегистратор в форм-факторе накладки на салонное зеркало

Сегодня в центре внимания у нас видеорегистратор iBOX X-Zoom Dual. Как можно догадаться по названию, эта модель поддерживает двухканальный режим съемки. Выполнено устройство в форм-факторе накладки на салонное зеркало. Поддерживается режим парковки и помощи во время движения назад.

iBOX X-Zoom Dual обзор

Рекомендованная стоимость 4 299 рублей. К моменту публикации продажи уже стартовали.

Комплектация

Видеорегистратор упакован в коробку продолговатой формы с подробными данными по характеристикам. Комплект включает пару крепежных скоб, зарядное устройство в прикуриватель, дополнительную камеру с монтажным комплектом, а также руководство пользователя и гарантийный талон.

Внешний вид

Всю площадь лицевой стороны видеорегистратора занимает зеркальный элемент. Поверхность ровная. Есть антибликовое покрытие.

Справа под зеркалом скрывается цветной дисплей. Для тех, кто опасается, что во время работы он будет отвлекать от дороги, предусмотрена возможность автоматического выключения экрана через заданный интервал времени.

Также экран можно отключить вручную нажатием на кнопку питания. В целом же с учетом того, что предлагается увеличенная площадь в сравнении со штатным салонным зеркалом, обзор увеличивается. Плюс при подключении дополнительной линии питания к фонарю заднего хода, будет выводиться разметка, упрощающая процесс парковки.

Дополнительная камера выполнена в виде компактного кубика. Подключается при помощи шестиметрового кабеля. Корпус защищен от влаги и грязи. Установить можно как на заднем стекле, так и в районе номерного знака.

Сам формат исполнения iBOX X-Zoom Dual предполагает проведение скрытого монтажа в салоне автомобиля. В результате в видимой части останется только ограниченная часть кабелей. Со стороны улицы устройство остается неприметным.

Отсутствует необходимость снимать видеорегистратор на время длительной парковки. А с учетом поддержки съемки в режиме парковки, также обеспечит видео контроль происходящего вокруг автомобиля. От аварий на парковках домов и торговых центров никто не застрахован, чаще всего виновники пытаются скрыться и избежать ответственности.

Управляется устройство при помощи группы механических кнопок. Расположены на нижней грани.

На верхней грани слот для карты памяти формата microSD. Разъем для подключения внешней камеры и miniUSB, используемый для подачи питания.

Настройки

Для крепления используется пара механических стяжек. Маркировка нанесена на фронтальной стороне.В настройках iBOX X-Zoom Dual можно изменить разрешение и длительность. Выставляются дополнительные параметры. Корректируется тип штампа на роликах.

Также выставляются параметры для проведения фотосъемки.

С экрана видеорегистратора можно посмотреть отснятые файлы.

Тесты

Дневная съемка iBOX X-Zoom Dual

Ведет двухканальную съемку. Основной канал пишет в разрешении Full HD со скоростью 30 кадров в секунду. Установлен процессор GP 2247. Используется высокочувствительная матрица OmniVision 9732.

Ночная съемка iBOX X-Zoom Dual

Номерные знаки хорошо читаемы на большом расстоянии. Резкость держится по всей площади кадра.

Вторая камера iBOX X-Zoom Dual

Второй канал пишет с разрешением 640×480 (30 к/с).

Итоги по iBOX X-Zoom Dual

iBOX X-Zoom Dual – недорогой видеорегистартор с двухканальной съемкой, выполненный в формате накладки на салонное зеркало. Угол обзора 150 градусов, режим парковки, помощь при движении назад и скрытый монтаж в салоне автомобиля.