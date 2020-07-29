Обзор iBOX X-Zoom Dual. Видеорегистратор в форм-факторе накладки на салонное зеркало

Сегодня в центре внимания у нас видеорегистратор iBOX X-Zoom Dual. Как можно догадаться по названию, эта модель поддерживает двухканальный режим съемки. Выполнено устройство в форм-факторе накладки на салонное зеркало. Поддерживается режим парковки и помощи во время движения назад.

iBOX X-Zoom Dual

Рекомендованная стоимость 4 299 рублей. К моменту публикации продажи уже стартовали.

iBOX X-Zoom Dual обзор

Комплектация

Видеорегистратор упакован в коробку продолговатой формы с подробными данными по характеристикам. Комплект включает пару крепежных скоб, зарядное устройство в прикуриватель, дополнительную камеру с монтажным комплектом, а также руководство пользователя и гарантийный талон.

iBOX X-Zoom Dual

Внешний вид

Всю площадь лицевой стороны видеорегистратора занимает зеркальный элемент. Поверхность ровная. Есть антибликовое покрытие.

iBOX X-Zoom Dual

Справа под зеркалом скрывается цветной дисплей. Для тех, кто опасается, что во время работы он будет отвлекать от дороги, предусмотрена возможность автоматического выключения экрана через заданный интервал времени.

iBOX X-Zoom Dual

Также экран можно отключить вручную нажатием на кнопку питания. В целом же с учетом того, что предлагается увеличенная площадь в сравнении со штатным салонным зеркалом, обзор увеличивается. Плюс при подключении дополнительной линии питания к фонарю заднего хода, будет выводиться разметка, упрощающая процесс парковки.

iBOX X-Zoom Dual

Дополнительная камера выполнена в виде компактного кубика. Подключается при помощи шестиметрового кабеля. Корпус защищен от влаги и грязи. Установить можно как на заднем стекле, так и в районе номерного знака.

iBOX X-Zoom Dual

Сам формат исполнения iBOX X-Zoom Dual предполагает проведение скрытого монтажа в салоне автомобиля. В результате в видимой части останется только ограниченная часть кабелей. Со стороны улицы устройство остается неприметным.

iBOX X-Zoom Dual

Отсутствует необходимость снимать видеорегистратор на время длительной парковки. А с учетом поддержки съемки в режиме парковки, также обеспечит видео контроль происходящего вокруг автомобиля. От аварий на парковках домов и торговых центров никто не застрахован, чаще всего виновники пытаются скрыться и избежать ответственности.

iBOX X-Zoom Dual

Управляется устройство при помощи группы механических кнопок. Расположены на нижней грани.

iBOX X-Zoom Dual

На верхней грани слот для карты памяти формата microSD. Разъем для подключения внешней камеры и miniUSB, используемый для подачи питания.

iBOX X-Zoom Dual

Для крепления используется пара механических стяжек. Маркировка нанесена на фронтальной стороне.

Настройки

В настройках iBOX X-Zoom Dual можно изменить разрешение и длительность. Выставляются дополнительные параметры. Корректируется тип штампа на роликах.

iBOX X-Zoom Dual

Также выставляются параметры для проведения фотосъемки.

iBOX X-Zoom Dual

С экрана видеорегистратора можно посмотреть отснятые файлы.

iBOX X-Zoom Dual

Тесты

Ведет двухканальную съемку. Основной канал пишет в разрешении Full HD со скоростью 30 кадров в секунду. Установлен процессор GP 2247. Используется высокочувствительная матрица OmniVision 9732.

Дневная съемка iBOX X-Zoom Dual

Номерные знаки хорошо читаемы на большом расстоянии. Резкость держится по всей площади кадра.

Ночная съемка iBOX X-Zoom Dual

Второй канал пишет с разрешением 640×480 (30 к/с).

Вторая камера iBOX X-Zoom Dual

Итоги по iBOX X-Zoom Dual

iBOX X-Zoom Dual – недорогой видеорегистартор с двухканальной съемкой, выполненный в формате накладки на салонное зеркало. Угол обзора 150 градусов, режим парковки, помощь при движении назад и скрытый монтаж в салоне автомобиля.
Комментарии и отзывы iBOX X-Zoom Dual
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