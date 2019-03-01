Обзор iBOX Z-950. Двухканальный видеорегистратор с поворотной камерой

Такие сервисы, как Яндекс.Такси и UBER, предлагая удобный сервис по вызову автомобиля, а для водителей возможность подработки или постоянной работы. Но, как и в любой сфере тут есть свои риски, от части которых можно будет подстраховаться, установив видеорегистратор с поддержкой происходящего в салоне автомобиля. Тестируемый сегодня iBOX Z-950 поддерживает двухканальную съемку и предлагает сразу ряд интересных конструктивных преимуществ.

iBOX Z-950 обзор

К моменту публикации его продажи уже стартовали. Рекомендованная стоимость составляет 5999 рублей. Список актуальных предложений собран в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.

Комплектация

Поставляется в коробке из плотного картона с изображением видеорегистратора и данными по его техническим характеристикам. Комплект включает крепление на лобовое стекло, зарядное устройство в прикуриватель, съемный блок с камерой, руководство пользователя и гарантийный талон.

Внешний вид

Этот двухканальный видеорегистратор выгодно отличается от рассмотренных ранее двухканальных решений. Визуально он не отличается от обычных моделей.

Вторая камера тут выполнена в виде компактного модуля. Подключается он к нижней грани видеорегистратора.

Визуально не привлекает к себе внимания. Её можно поворачивать вокруг оси, сменяя направление съемки с салона на боковое стекло, сняв сотрудника ГАИ.

Само наличие видеорегистратора на стекле, фиксирующего происходящее в салоне автомобиля, не только обеспечивает видео доказательствами, но и выступает профилактикой совершения правонарушений со стороны пассажиров.

Корпус iBOX Z-950 выполнен из металла. По периметру аккуратный шлиц. Выглядит премиально.

На правой грани пять механических кнопок. Для упрощения поиска маркировка нанесена со стороны дисплея.

Изображение выводится на 3-дюймовый дисплей. Изображение хорошо читается под разными углами наклона.

Поддерживается автоматическое выключение экрана через заданный интервал времени. С помощью него можно будет контролировать поток сразу с двух камер в режиме «картинка-в-картинке».

Разъем под карту памяти формата microSD находится на верхнем торце. Поддерживаются накопители объемом 32 Гбайт.

По центру фронтальной стороны, выступающий блок объектива. Собран он из шести стеклянных линз с углом обзора 170 градусов по диагонали.

Питание подается через microUSB на правом торце. Длина кабеля комплектного адаптера позволит организовать скрытый монтаж в салоне автомобиля.

Адаптер с полноразмерным USB. Можно будет провести зарядку смартфона или обеспечить питание навигатора.

Настройки

На стекле фиксируется при помощи крепления с вакуумной присоской. Поворот вокруг оси и изменение угла наклона.Опции настроек разделены по двум вкладкам. Меню представлено списком опций. Настраивается разрешение съемки, длительность роликов, проводится ручная корректировка. Съемку второй камерой можно выключить отдельным пунктом.

Заводские настройки позволяют начать эксплуатацию сразу после установки карты памяти, не тратя время на изучение меню.

Тесты

iBOX Z-950 ведет беспрерывную двухканальную съемку, размещая файлы на карте памяти в отдельности. Основной канал с разрешением Full HD со скоростью 30 кадров в секунду.

Номерные знаки хорошо читаемы на большом расстоянии. Резкость держится по всей площади кадра. Файлы в расширении MOV с кодеком H.264, для просмотра они не потребуют установки дополнительного программного обеспечения.

Ночью читаемость сохраняется. Номерные знаки видимы в своем и соседнем потоках.

Вторая камера пишет в разрешение HD со скоростью 30 кадров в секунду. Её обзор позволяет фиксировать все происходящее в салоне автомобиля.

Итоги по iBOX Z-950

iBOX Z-950 станет правильным выбором для тех, кто ставит задачу съемки не только дороги, но и салона. Компактные габариты, возможность поворота второй камеры, отсутствие проводов, металлический корпус, адаптер питания с USB, детальные настройки и высокое качество съемки.