Обзор iBOX Z-950. Двухканальный видеорегистратор с поворотной камерой

2019-03-01, Автор - Ленар Хайруллин; Продукт - iBOX Z-950; [372]
Такие сервисы, как Яндекс.Такси и UBER, предлагая удобный сервис по вызову автомобиля, а для водителей возможность подработки или постоянной работы. Но, как и в любой сфере тут есть свои риски, от части которых можно будет подстраховаться, установив видеорегистратор с поддержкой происходящего в салоне автомобиля. Тестируемый сегодня iBOX Z-950 поддерживает двухканальную съемку и предлагает сразу ряд интересных конструктивных преимуществ.

iBOX Z-950

К моменту публикации его продажи уже стартовали. Рекомендованная стоимость составляет 5999 рублей. Список актуальных предложений собран в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.

iBOX Z-950 обзор

Комплектация

Поставляется в коробке из плотного картона с изображением видеорегистратора и данными по его техническим характеристикам. Комплект включает крепление на лобовое стекло, зарядное устройство в прикуриватель, съемный блок с камерой, руководство пользователя и гарантийный талон.

iBOX Z-950

Внешний вид

Этот двухканальный видеорегистратор выгодно отличается от рассмотренных ранее двухканальных решений. Визуально он не отличается от обычных моделей.

iBOX Z-950

Вторая камера тут выполнена в виде компактного модуля. Подключается он к нижней грани видеорегистратора.

iBOX Z-950

Визуально не привлекает к себе внимания. Её можно поворачивать вокруг оси, сменяя направление съемки с салона на боковое стекло, сняв сотрудника ГАИ.

iBOX Z-950

Само наличие видеорегистратора на стекле, фиксирующего происходящее в салоне автомобиля, не только обеспечивает видео доказательствами, но и выступает профилактикой совершения правонарушений со стороны пассажиров.

iBOX Z-950

Корпус iBOX Z-950 выполнен из металла. По периметру аккуратный шлиц. Выглядит премиально.

iBOX Z-950

На правой грани пять механических кнопок. Для упрощения поиска маркировка нанесена со стороны дисплея.

iBOX Z-950

Изображение выводится на 3-дюймовый дисплей. Изображение хорошо читается под разными углами наклона.

iBOX Z-950

Поддерживается автоматическое выключение экрана через заданный интервал времени. С помощью него можно будет контролировать поток сразу с двух камер в режиме «картинка-в-картинке».

iBOX Z-950

Разъем под карту памяти формата microSD находится на верхнем торце. Поддерживаются накопители объемом 32 Гбайт.

iBOX Z-950

По центру фронтальной стороны, выступающий блок объектива. Собран он из шести стеклянных линз с углом обзора 170 градусов по диагонали.

iBOX Z-950

Питание подается через microUSB на правом торце. Длина кабеля комплектного адаптера позволит организовать скрытый монтаж в салоне автомобиля.

iBOX Z-950

Адаптер с полноразмерным USB. Можно будет провести зарядку смартфона или обеспечить питание навигатора.

iBOX Z-950

На стекле фиксируется при помощи крепления с вакуумной присоской. Поворот вокруг оси и изменение угла наклона.

Настройки

Опции настроек разделены по двум вкладкам. Меню представлено списком опций. Настраивается разрешение съемки, длительность роликов, проводится ручная корректировка. Съемку второй камерой можно выключить отдельным пунктом.

iBOX Z-950

Заводские настройки позволяют начать эксплуатацию сразу после установки карты памяти, не тратя время на изучение меню.

iBOX Z-950

Тесты

iBOX Z-950 ведет беспрерывную двухканальную съемку, размещая файлы на карте памяти в отдельности. Основной канал с разрешением Full HD со скоростью 30 кадров в секунду.

Номерные знаки хорошо читаемы на большом расстоянии. Резкость держится по всей площади кадра. Файлы в расширении MOV с кодеком H.264, для просмотра они не потребуют установки дополнительного программного обеспечения.

Ночью читаемость сохраняется. Номерные знаки видимы в своем и соседнем потоках.

Вторая камера пишет в разрешение HD со скоростью 30 кадров в секунду. Её обзор позволяет фиксировать все происходящее в салоне автомобиля.

Итоги по iBOX Z-950

iBOX Z-950 станет правильным выбором для тех, кто ставит задачу съемки не только дороги, но и салона. Компактные габариты, возможность поворота второй камеры, отсутствие проводов, металлический корпус, адаптер питания с USB, детальные настройки и высокое качество съемки.

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