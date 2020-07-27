Обзор iBOX Zoom. Недорогой видеорегистратор с углом обзора 155 градусов

Тестируемый сегодня iBOX Zoom будет интересен тем, кто находится в поисках современного видеорегистратора, но при этом ограничен бюджетом. Предлагает он базовый функционал, съемку в Full HD разрешении, сверхширокий угол обзора в 155 градусов, а также поворотное крепление.

iBOX Zoom обзор

Рекомендованная стоимость составляет 3 499 рублей. Продажи уже стартовали.

Комплектация

В комплекте зарядное устройство в прикуриватель, USB-кабель, руководство пользователя и гарантийный талон. Упаковано все в коробку из плотного картона с изображением видеорегистратора и данными по его техническим характеристикам.

Внешний вид

Используется традиционный вариант крепления с вакуумной присоской. Поддерживается возможность поворота на 360 градусов.

При необходимости можно будет снять беседу с сотрудником ГАИ или происходящее в салоне. Выбранное положение фиксируется накатанной гайкой.

На правой грани у iBOX Zoom расположен miniUSB-разъем, используемый для подключения к ПК и подачи питания. Рядом с ним слот для карты памяти формата microSD.

С противоположной стороны кнопка включения. Еще четыре кнопки выведены под дисплеем. Управление интуитивное. Кнопки хорошо закреплены к корпусу, не дребезжат.

Установлен 1.5-дюймовый дисплей. С помощью дисплея можно проводить настройки системы, контролировать съемку и просматривать ранее отснятые файлы. Поддерживается функция автоматического отключения экрана.

На фронтальной стороне зафиксирована металлическая декоративная пластина со шлицем по периметру.

В центре объектив, собранный из 4 стеклянных линз. Угол обзора 155 градусов.

Настройки

Комплектное зарядное устройство позволяет провести аккуратный монтаж в салоне автомобиля. Длина кабеля с запасом.Начать полноценную эксплуатацию iBOX Zoom можно сразу после покупки. Желающие также смогут провести индивидуальную настройку системы. В первой вкладке выбираются длительность и разрешение роликов, а также дополнительные параметры.

Помимо времени, можно задать тип штампа записи и указать номер автомобиля. Поддерживается режим парковки.

Тесты

Дневная съемка iBOX Zoom

Используется процессор GP1247 в связке с матрицей GC1034. Максимальное разрешение съемки Full HD со скоростью 30 кадров в секунду. Для просмотра роликов не требуется установка дополнительного программного обеспечения.

Ночная съемка iBOX Zoom

Дневные и ночные ролики позволяют составить полное представление о происходящем на дороге.

Итоги по iBOX Zoom

При своей невысокой стоимости iBOX Zoom эффективно решает основную задачу любого видеорегистратора – безинтервальную съемку происходящего на дороге. Компактные габариты, поворотное крепление, детальные настройки и возможность скрытого монтажа в салоне.