Обзор iBOX Zoom. Недорогой видеорегистратор с углом обзора 155 градусов

Рекомендованная стоимость составляет 3 499 рублей. Продажи уже стартовали.
iBOX Zoom обзор
КомплектацияВ комплекте зарядное устройство в прикуриватель, USB-кабель, руководство пользователя и гарантийный талон. Упаковано все в коробку из плотного картона с изображением видеорегистратора и данными по его техническим характеристикам.
Внешний видИспользуется традиционный вариант крепления с вакуумной присоской. Поддерживается возможность поворота на 360 градусов.
При необходимости можно будет снять беседу с сотрудником ГАИ или происходящее в салоне. Выбранное положение фиксируется накатанной гайкой.
На правой грани у iBOX Zoom расположен miniUSB-разъем, используемый для подключения к ПК и подачи питания. Рядом с ним слот для карты памяти формата microSD.
С противоположной стороны кнопка включения. Еще четыре кнопки выведены под дисплеем. Управление интуитивное. Кнопки хорошо закреплены к корпусу, не дребезжат.
Установлен 1.5-дюймовый дисплей. С помощью дисплея можно проводить настройки системы, контролировать съемку и просматривать ранее отснятые файлы. Поддерживается функция автоматического отключения экрана.
На фронтальной стороне зафиксирована металлическая декоративная пластина со шлицем по периметру.
В центре объектив, собранный из 4 стеклянных линз. Угол обзора 155 градусов.
Комплектное зарядное устройство позволяет провести аккуратный монтаж в салоне автомобиля. Длина кабеля с запасом.
НастройкиНачать полноценную эксплуатацию iBOX Zoom можно сразу после покупки. Желающие также смогут провести индивидуальную настройку системы. В первой вкладке выбираются длительность и разрешение роликов, а также дополнительные параметры.
Помимо времени, можно задать тип штампа записи и указать номер автомобиля. Поддерживается режим парковки.