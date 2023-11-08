Выбор велокомпьютера с навигацией и ANT+. Обзор iGPSport BSC100S

В автомобилях бортовой компьютер встраивается по умолчанию, решая сразу ряд важных задач, велосипедисты этот вопрос решают установкой велокомпьютера. Это устройство ведет измерение путевых параметров, таких как скорость, время в пути, пройденное расстояние, а продвинутые модели, как изучаемый сегодня iGPSport BSC100S дают еще возможность подключения дополнительного кардиодатчика для пульса, а также соединение с приложением на смартфоне.

iGPSport BSC100S

Комплектация

Доступны несколько модификаций в зависимости от комплектации, у нас базовый комплект, помимо него есть расширенный с кардиодатчиком IGPSPORT HR40 и штангой для велосипеда.

iGPSport BSC100S

Комплект включает крепление, руководство пользователя и гарантийный талон.

iGPSport BSC100S

Внешний вид

Корпус собран из пластика. Сборка проведена качественно, он достаточно жесткий. Отсутствуют выступающие элементы, потенциально подверженные излому.

iGPSport BSC100S

Габариты оптимальны с учетом установки на руль велосипеда и при этом обеспечивают достаточную информативность через экран с диагональю 2.6 дюйма.

iGPSport BSC100S

Занимает экран большую часть площади лицевой стороны. На верхней рамке логотип бренда, снизу две сенсорные кнопки управления. Проблем со считыванием касаний во время движения не было.

iGPSport BSC100S

Набор элементов дополнен двумя механическими кнопками на нижнем торце. В комплектной инструкции подробно описаны сценарии взаимодействия с интерфейсом, но по нашей практике эксплуатации, все достаточно интуитивно, разобраться можно быстро.

iGPSport BSC100S

На внутренней стороне корпуса кронштейн с распространенным исполнением для установки на крепление. В базовой версии идет фиксатор на руль с помощью двух резиновых скоб, вместо него можно использовать сторонние аксессуары, в том числе и от этого же производителя.

iGPSport BSC100S

Мы эксплуатировали велокомпьютер в течение 3 недель, активно используя комплектный крепеж. Он надежно удерживал его на раме, без заметной вибрации и смещения с точки размещения. Преимуществом такого варианта является возможность снять и использовать iGPSport BSC100S на разном арендном транспорте.

iGPSport BSC100S

Работу компьютера обеспечивает встроенный аккумулятор с емкостью 600 мАч. Зарядка идет через USB-С, скрытый под резиновой заглушкой на крышке. Батарея дает до 40 часов автономной работы.

Оснащение

Для вывода изображения используется жидкокристаллический экран с диагональю 2.6 дюйма. Картинка контрастна под разными углами наклона, что важно, сохраняет читаемость под прямыми солнечными лучами. Не бликует.

iGPSport BSC100S

Для движения в вечернее время есть подсветка белого цвета. Она включается и отключается автоматически, днем выключается для продления времени автономной работы.

iGPSport BSC100S

Установлен комбинированный ГНСС датчик. Используются данные GPS, ГЛОНАСС, BEIDOU, GALILEO. Холодный старт не занимает много времени, и уже с началом движения цепко держит связь со спутниками, точность позиционирования высокая.

Для связи со смартфоном установлен модуль Bluetooth 5.0, он же здесь задействуется для обмена данными с внешними датчиками через протокол ANT+. Владелец сможет дополнить компьютер датчиком частоты вращения педалей, измеритель мощности и монитор сердечного ритма.

Софт

iGPSport BSC100S сопровождается бесплатным приложением, в котором можно будет проводить настройку, запускать и анализировать тренировки. Интерфейс его полностью русифицирован.

iGPSport BSC100S

В главном окне выводятся данные по последним тренировкам. Общий прогресс за месяц.

iGPSport BSC100S

Проведенные тренировки можно просмотреть, изучив пройденное расстояние, скорость и общее время.

iGPSport BSC100S

Есть рекомендации по маршрутам, позволяющие подобрать для себя оптимальный маршрут прогулки или тренировки.

iGPSport BSC100S

Проводится актуализация версии прошивки. Добавление внешних датчиков, настройка вывода уведомлений.

iGPSport BSC100S

Интерфейс

Выводимая на экран информация разделяется на пять ключевых ячеек. В верхней выводятся данные по скорости, количеству кругов и скорости.

iGPSport BSC100S

Ниже данные по расстоянию, времени поездки. Ниже дополнительные данные. Набор и тип информации можно менять под себя. В статус баре уровень приема спутников, иконки синхронизации со смартфоном, время и заряд аккумулятора.

Итоги

В итоге iGPSport BSC100S- это доступный и удобный велокомпьютер, который будет полезен как для велопрогулок, так и проведения тренировок. Тонкий и компактный корпус, информативный дисплей с автоматической подсветкой, хорошие показатели автономной работы, подключение внешних датчиков, приложение на русском языке, совместимость со стандартными велосипедными креплениями, точность позиционирования.
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