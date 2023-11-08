Выбор велокомпьютера с навигацией и ANT+. Обзор iGPSport BSC100S

Комплект включает крепление, руководство пользователя и гарантийный талон.
Габариты оптимальны с учетом установки на руль велосипеда и при этом обеспечивают достаточную информативность через экран с диагональю 2.6 дюйма.
Занимает экран большую часть площади лицевой стороны. На верхней рамке логотип бренда, снизу две сенсорные кнопки управления. Проблем со считыванием касаний во время движения не было.
Набор элементов дополнен двумя механическими кнопками на нижнем торце. В комплектной инструкции подробно описаны сценарии взаимодействия с интерфейсом, но по нашей практике эксплуатации, все достаточно интуитивно, разобраться можно быстро.
На внутренней стороне корпуса кронштейн с распространенным исполнением для установки на крепление. В базовой версии идет фиксатор на руль с помощью двух резиновых скоб, вместо него можно использовать сторонние аксессуары, в том числе и от этого же производителя.
Мы эксплуатировали велокомпьютер в течение 3 недель, активно используя комплектный крепеж. Он надежно удерживал его на раме, без заметной вибрации и смещения с точки размещения. Преимуществом такого варианта является возможность снять и использовать iGPSport BSC100S на разном арендном транспорте.
Работу компьютера обеспечивает встроенный аккумулятор с емкостью 600 мАч. Зарядка идет через USB-С, скрытый под резиновой заглушкой на крышке. Батарея дает до 40 часов автономной работы.
Для движения в вечернее время есть подсветка белого цвета. Она включается и отключается автоматически, днем выключается для продления времени автономной работы.
Установлен комбинированный ГНСС датчик. Используются данные GPS, ГЛОНАСС, BEIDOU, GALILEO. Холодный старт не занимает много времени, и уже с началом движения цепко держит связь со спутниками, точность позиционирования высокая.
В главном окне выводятся данные по последним тренировкам. Общий прогресс за месяц.
Проведенные тренировки можно просмотреть, изучив пройденное расстояние, скорость и общее время.
Есть рекомендации по маршрутам, позволяющие подобрать для себя оптимальный маршрут прогулки или тренировки.
Проводится актуализация версии прошивки. Добавление внешних датчиков, настройка вывода уведомлений.
Ниже данные по расстоянию, времени поездки. Ниже дополнительные данные. Набор и тип информации можно менять под себя. В статус баре уровень приема спутников, иконки синхронизации со смартфоном, время и заряд аккумулятора.