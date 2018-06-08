Обзор SJCAM SJ8 Pro. Ответ на выход GoPro Hero 6 Black, съемка 4K с 60FPS

2018-06-08, Автор - Ленар Хайруллин; Продукт - SJCAM SJ8 Pro; [163]
SJ8 Pro, заявив о поддержке съемки в разрешении 4K со скоростью 60 кадров в секунду. Среди особенностей отмечали наличие двух экранов, поддержку электронной стабилизации изображения в 4K, функцию трансляции контента в сеть и сенсорный экран. Позже было объявлено о расширении модельной линейки еще двумя камерами - SJ8 Air и SJ8 Plus.

SJCAM SJ8 Pro

Все три экшен-камеры поступили в наше распоряжение, и мы рады поделиться опытом эксплуатации с вами. Также в ближайшем будущем мы планируем провести детальные сравнения с моделями сезона 2018 года. Продажи в скором времени стартуют у официального дилера SJCAM в России - https://sjcam.ru...sjcam-sj8-pro-ehkshn-kamera/.

SJCAM SJ8 Pro обзор

Комплектация

Начиная с восьмой серии, производитель разделил варианты комплектации в две версии: полная и только камера. Со своей стороны рекомендуем немного доплатить и брать полный комплект, наличие в нем бокса избавит от дополнительных трат в ближайшей перспективе. Простая сборка включает только USB Type-C кабель и руководство пользователя.

SJCAM SJ8 Pro

Внешний вид

Имея опыт тестирования как камер SJCAM, так и конкурентов, в течение длительного времени можем отметить заметные улучшения от поколения к поколению.

SJCAM SJ8 Pro

На фото вы можете видеть три камеры: SJCAM SJ5000X, SJCAM SJ7 Star и SJCAM SJ8 Pro. Выполнена новинка в корпусе с заделом на премиальность.

SJCAM SJ8 Pro

Боковая грань по тактильным ощущениям напоминает керамику. Отсутствуют декоративные элементы, потенциально подверженные излому.

SJCAM SJ8 Pro

Сторона, обращенная к пользователю, занята «безграничным» дисплеем. Это уже не первая модель в линейке этого производителя. Нареканий к работе сенсора за время тестов не возникло.

SJCAM SJ8 Pro

За запуск съемки и включение устройства отвечает пара механических кнопок. Расположены они на боковых гранях. Обе совмещены со светодиодными индикаторами.

SJCAM SJ8 Pro

Для удобства съемки влогов или при удаленном размещении, а также экономии заряда, с фронтальной стороны доступен монохромный экран.

SJCAM SJ8 Pro

Синхронизация и зарядка проводится через USB Type-C разъем, защищенный заглушкой.

SJCAM SJ8 Pro

На нижней грани у SJCAM SJ8 Pro доступен винтовой разъем для прямой установки на монопод и системы креплений.

SJCAM SJ8 Pro

Тут же расположена крышка съемного аккумулятора. В этом отсеке расположен слот для карты памяти формата microSD.

SJCAM SJ8 Pro

Экшен-камера оснащена Wi-Fi модулем, работающим в двух диапазонах - 2.4 и 5 ГГц. Используется беспроводное подключение для синхронизации и управления со смартфона.

Софт

Для взаимодействия используется утилита SJCAM Zone. С помощью программы можно выгружать ролики в память смартфона, просматривать удаленно изображение с камеры, управлять основными функциями.

SJCAM SJ8 Pro

SJCAM SJ8 Pro

SJCAM SJ8 Pro

Настройка

Доступно два вида оформления интерфейса: классический и оформленный иконками. Свайпом вниз выводится меню с быстрым включением блокировки экрана, активацией Wi-Fi, режимом съемки в полете и подключения пульта ДУ.

SJCAM SJ8 Pro

Свайпом вверх выводится меню с быстрым выбором режимов съемки: видео, видеосъемка с интервалом, замедленная съемка, фото, фото через интервалы времени и серийная съемка.

SJCAM SJ8 Pro

В один клик можно вывести меню выбора разрешения съемки и основных ее параметров.

SJCAM SJ8 Pro

Нажатием на «волшебную палочку» корректируется экспозиция, цветовой баланс, цветовой пресет, включается стабилизация, выбирается кодек (H.264 или H.265).

SJCAM SJ8 Pro

Есть меню с выбором ключевых параметров работы системы.

Тесты

Установлен процессор Ambarella H22S85 с поддержкой H.264 (AVC) и H.265 (10-bit HEVC-10). Это 4-ядерный процессор ARM Cortex-A53. Матрица Sony IMX377. SJCAM SJ8 Pro поддерживает съемку в 4К-разрешении без использования интерполяции. Частота съемки в сравнении с прошлым поколением, увеличена с 30 до 60 кадров. Для примера приведем дневное и ночное видео.

4К день 60FPS

4К ночь 60FPS

Full HD со скоростью 60 кадров также поддерживается. В примерах ночное и дневное видео, снятые с рук.

Full HD ночь 60FPS

4К ночь 60FPS

Поддерживается электронная стабилизация. В 4К она активируется при уменьшении частоты кадров до 30. Для сравнения приведем ролик с активной и выключенной системой стабилизации.

Тест EIS стабилизации

Есть режим съемки Full HD со скоростью 120 кадров в секунду. Будет полезен при съемке динамичных сцен с целью дальнейшего замедления.

Тест Full HD 120FPS день и ночь

Предлагается два варианта цветового пресета: FLAT и SJCAM. Разницу в них можно оценить в примере.

Тест Full HD 120FPS день и ночь

Вручную активируется функция коррекции эффекта «рыбий глаз».

Функция Distortion Correction

Все ролики со съемки доступны для загрузки и самостоятельного детального изучения в нашем OneDrive - https://1drv.ms/f/s!AtaaWBJ4otcEwXcehziLL3sOilkC. В ближайшее время у нас выйдут обзоры камер SJCAM SJ8 PLUS и SJ8 AIR, вслед за ними ряд сравнительных тестов с ключевыми решениями на рынке 2018 года.

Время автономной работы

  • Съемка 4K 60 FPS - 1 час 15 минут
  • Съемка Full HD 60 FPS - 2 час 05 минут

Итоги по SJCAM SJ8 Pro

Золото. Выбор редакции MegaObzorSJCAM SJ8 Pro стала достойным ответом выходу GoPro Hero 6 Black и YI 4K Plus. Камера предлагает качество съемки и функционал моделей премиального уровня. Рекомендовать её можно под широкий круг задач и требований. Поддержка 4K со скоростью 60 кадров в секунду, позволит владельцу снимать плавные и детализированные видео, как днем, так и ночью. Сбоев и проблем за время тестирования выявлено не было.
SJCAM SJ8 Pro получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".

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Обзор SJCAM SJ8 Pro. Ответ на выход GoPro Hero 6 Black, съемка 4K с 60FPSОбзор SJCAM SJ8 Pro. Ответ на выход GoPro Hero 6 Black, съемка 4K с 60FPS
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