Обзор SJCAM SJ8 Pro. Ответ на выход GoPro Hero 6 Black, съемка 4K с 60FPS

SJ8 Pro, заявив о поддержке съемки в разрешении 4K со скоростью 60 кадров в секунду. Среди особенностей отмечали наличие двух экранов, поддержку электронной стабилизации изображения в 4K, функцию трансляции контента в сеть и сенсорный экран. Позже было объявлено о расширении модельной линейки еще двумя камерами - SJ8 Air и SJ8 Plus.

SJCAM SJ8 Pro обзор

Все три экшен-камеры поступили в наше распоряжение, и мы рады поделиться опытом эксплуатации с вами. Также в ближайшем будущем мы планируем провести детальные сравнения с моделями сезона 2018 года. Продажи в скором времени стартуют у официального дилера SJCAM в России - https://sjcam.ru...sjcam-sj8-pro-ehkshn-kamera/

Комплектация

Начиная с восьмой серии, производитель разделил варианты комплектации в две версии: полная и только камера. Со своей стороны рекомендуем немного доплатить и брать полный комплект, наличие в нем бокса избавит от дополнительных трат в ближайшей перспективе. Простая сборка включает только USB Type-C кабель и руководство пользователя.

Внешний вид

Имея опыт тестирования как камер SJCAM, так и конкурентов, в течение длительного времени можем отметить заметные улучшения от поколения к поколению.

На фото вы можете видеть три камеры: SJCAM SJ5000X . Выполнена новинка в корпусе с заделом на премиальность.

Боковая грань по тактильным ощущениям напоминает керамику. Отсутствуют декоративные элементы, потенциально подверженные излому.

Сторона, обращенная к пользователю, занята «безграничным» дисплеем. Это уже не первая модель в линейке этого производителя. Нареканий к работе сенсора за время тестов не возникло.

За запуск съемки и включение устройства отвечает пара механических кнопок. Расположены они на боковых гранях. Обе совмещены со светодиодными индикаторами.

Для удобства съемки влогов или при удаленном размещении, а также экономии заряда, с фронтальной стороны доступен монохромный экран.

Синхронизация и зарядка проводится через USB Type-C разъем, защищенный заглушкой.

На нижней грани у SJCAM SJ8 Pro доступен винтовой разъем для прямой установки на монопод и системы креплений.

Тут же расположена крышка съемного аккумулятора. В этом отсеке расположен слот для карты памяти формата microSD.

Софт

Экшен-камера оснащена Wi-Fi модулем, работающим в двух диапазонах - 2.4 и 5 ГГц. Используется беспроводное подключение для синхронизации и управления со смартфона.Для взаимодействия используется утилита SJCAM Zone. С помощью программы можно выгружать ролики в память смартфона, просматривать удаленно изображение с камеры, управлять основными функциями.

Настройка

Доступно два вида оформления интерфейса: классический и оформленный иконками. Свайпом вниз выводится меню с быстрым включением блокировки экрана, активацией Wi-Fi, режимом съемки в полете и подключения пульта ДУ.

Свайпом вверх выводится меню с быстрым выбором режимов съемки: видео, видеосъемка с интервалом, замедленная съемка, фото, фото через интервалы времени и серийная съемка.

В один клик можно вывести меню выбора разрешения съемки и основных ее параметров.

Нажатием на «волшебную палочку» корректируется экспозиция, цветовой баланс, цветовой пресет, включается стабилизация, выбирается кодек (H.264 или H.265).

Тесты

4К день 60FPS

Есть меню с выбором ключевых параметров работы системы.Установлен процессор Ambarella H22S85 с поддержкой H.264 (AVC) и H.265 (10-bit HEVC-10). Это 4-ядерный процессор ARM Cortex-A53. Матрица Sony IMX377. SJCAM SJ8 Pro поддерживает съемку в 4К-разрешении без использования интерполяции. Частота съемки в сравнении с прошлым поколением, увеличена с 30 до 60 кадров. Для примера приведем дневное и ночное видео.

4К ночь 60FPS

Full HD ночь 60FPS

Full HD со скоростью 60 кадров также поддерживается. В примерах ночное и дневное видео, снятые с рук.

4К ночь 60FPS

Тест EIS стабилизации

Поддерживается электронная стабилизация. В 4К она активируется при уменьшении частоты кадров до 30. Для сравнения приведем ролик с активной и выключенной системой стабилизации.

Тест Full HD 120FPS день и ночь

Есть режим съемки Full HD со скоростью 120 кадров в секунду. Будет полезен при съемке динамичных сцен с целью дальнейшего замедления.

Тест Full HD 120FPS день и ночь

Предлагается два варианта цветового пресета: FLAT и SJCAM. Разницу в них можно оценить в примере.

Функция Distortion Correction

Вручную активируется функция коррекции эффекта «рыбий глаз».

Время автономной работы

Съемка 4K 60 FPS - 1 час 15 минут

Съемка Full HD 60 FPS - 2 час 05 минут

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