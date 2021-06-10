Psychetronik Mix - самоопределяющийся жанр, точка, где музыкальные стили сливаются с человеческими чувствами. Многие из этих записей были найдены во время гастролей, они таились в пыльных ящиках с пластинками ожидая момента, когда их найдут. И мы искренне надеемся, что вам понравится это путешествие в мир неповторимого звучания. Новый микс стал второй частью трилогии и объединяет жанры musique concrete, психоделического рока, а также электронной музыки от легендарных исполнителей: Делия Дербишир, Пьер Генри, Мортон Сабтоник и многих других. Первая часть также доступна на площадке Sonos Sound System Archive на Mixcloud.

“Мы рады представить вам подборку нашей любимой музыки. Надеемся, что в любое время суток каждый сможет найти для себя что-то подходящее. Продолжайте слушать эксклюзивные диджейские миксы, которые открывают наши музыкальные пристрастия" - отмечают представители группы The Chemical Brothers. Кроме того, слушателям по всему миру доступен новый сезон Sonos Radio Hours. Это 60-минутное радиошоу с авторской музыкой и комментариями о вдохновляющих артистах, релизах и последних работах авторов.

Sonos Radio - потоковое радио, созданное для пользователей Sonos. объединяет более 60 000 локальных и мировых радиостанций. Сервис Sonos Radio бесплатно и по умолчанию доступен всем пользователям Sonos, объединяя все потоковое радио в одном месте с момента установки фирменного приложения.