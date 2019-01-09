uCalc: Онлайн-калькулятор, как инструмент увеличения лидов

Сегодня существует множество различных инструментов, способных не только улучшить и сделать удобней сайт, но и привлечь новых клиентов и увеличить продажи. Одним из таких инструментов является онлайн-калькулятор.

Калькуляторы могут стать незаменимым инструментом для любого корпоративного сайта или интернет-магазина. Они помогут привлечь внимание целевого клиента готового произвести покупку. С помощью калькулятора посетители сайта смогут самостоятельно произвести расчет интересующих их товаров и услуг, значительно сэкономив ваше время. За счет вовлечения посетителей к использованию онлайн калькулятора, вы можете получить положительный результат от поисковых систем в виде увеличения поведенческих факторов и роста позиций сайта.

Есть несколько способов создания онлайн калькуляторов для сайта:

Индивидуальная разработка - вы можете заказать разработку калькуляторов обратившись к фрилансеру или веб-студию. В этом случае вам придется подробно описывать задачу по созданию калькулятора и даже готовить техническое задание. Ведь от этого будет зависеть функционал будущего калькулятора. Стоит понимать, что стоимость индивидуальной разработки у фрилансера и веб-студии может сильно отличаться. Заказать калькулятор в веб-студии выйдет дороже, ведь над проектом будет работать несколько человек, которые запрограммируют логику, нарисуют дизайн, сверстают и подключат калькулятор к сайту.

В случае заказа индивидуальной разработки калькулятора, будьте готовы к тому, что если понадобится проводить какие-то изменения, то придется снова обращаться к разработчикам, либо самому разбираться в программном коде.

Готовые скрипты - в интернете можно найти множество готовых скриптов калькуляторов для различной сферы. Такие скрипты можно скачать абсолютно бесплатно и использовать на своем сайте как угодно. Однако если вы захотите что-то в них изменить, то вам придется это делать самим, либо обращаться к специалистам и уже не за бесплатно. Зачастую исходный код этих калькуляторов состоит из большого количество не документированного и не понятного кода, в котором со временем не всегда может разобраться даже сам разработчик. Кроме этого, бесплатные скрипты калькуляторов не дают никакой гарантии правильной и безопасной работы. Конечно же, говорить о стабильной работе таких решений не приходится. Так как исходный код калькуляторов открыт для любого желающего, то вполне способен привлечь внимание злоумышленников и особенно спамеров. Если в калькуляторе кроме обычных расчетов есть еще отправка результатов расчета на email, то опасайтесь наплыва спама. Готовые скрипты больше подойдут для разработчиков и студий, которые умеют программировать и смогут правильно их использовать. Предпринимателям, а уж тем более крупному бизнесу, готовые скрипты лучше не применять. А если и применяете, то на свой страх и риск.

Онлайн-виджеты - существует немало сайтов и целых каталогов с размещенными на них примерами калькуляторов. Эти калькуляторы вполне можно использовать, установив специальный виджет на своем сайте. Однако у таких виджетов есть минусы. Все файлы виджетов подгружаются с чужого сайта. В случае если сайт будет недоступен или кто-то удалит файлы, то калькулятор перестанет работать. Редактировать содержимое и дизайн этих виджетов не всегда возможно, а значит добавить что-то свое или изменить невозможно. Виджеты такого рода больше подойдут для демонстрации, например, для какой-нибудь статьи в блоге, нежели для серьезного использования на бизнес сайте.

Готовые плагины - если у вас ограниченный бюджет и вы хотите создать калькулятор абсолютно бесплатно, то в этом случае вам помогут плагины. Однако в случае использования бесплатных плагинов, никто не может гарантировать качественный калькулятор и наличие нужного функционала. Если вам понадобится что-то еще, то придется обращаться к разработчикам. К тому же, не для всех систем управления сайтами есть плагины для создания калькуляторов. Например, если для Wordpress вы без труда сможете подобрать себе плагин, то для других платформ их может не оказаться.

Excel расчеты - таблицы Excel получили достаточно хорошую популярность для различных финансовых и бухгалтерских расчетов. Они активно использовались и продолжают использоваться для описания различных прайс-листов и списков товаров для расчета стоимости. Однако способ использования Excel для калькуляции стоимости давно устарел и содержит множество минусов. В первую очередь, это необходимость клиенту постоянно скачивать Excel файл, чтобы узнать его содержимое и произвести в нем расчет. Во-вторых, не у каждого пользователя не может оказаться на компьютере программа для просмотра Excel. Кроме этого, чтобы сделать калькулятор с помощью Excel, необходимы хорошие знания и наверняка весь процесс создания расчетов покажется вам затруднительным. А для клиентов такой калькулятор будет крайне неудобен. Если клиент все-таки вздумает скачать файл и воспользоваться калькулятором в нем, то у него все-равно возникнет масса вопросов не только по товарам, но и по самим расчетам стоимости.

Конструкторы калькуляторов - это наиболее оптимальный способ создания калькулятора для тех, кто не только дорожит своим временем и бюджетом, но и желает получить качественное решение с возможностью без труда изменять содержимое калькулятора самостоятельно. Но стоит заметить, что на данный момент, не так много хороших конструкторов калькуляторов, которые действительно способны содержать в себе весь необходимый набор инструментов для создания калькуляторов и подойти под потребности любого бизнеса.

Однако есть один инструмент, который содержим в себе все, что нужно для создания современного онлайн калькулятора для бизнеса.

uCalc - онлайн сервис с помощью которого вы в визуальном режиме сможете без труда создать любой калькулятор. На сегодня это лучшее решение представленное на рынке, которое используют клиенты со всего мира.

Главной особенностью конструктора является его простота и удобность. Для создания калькулятора совсем не нужно быть программистом или дизайнером, а тем более приглашать сторонних разработчиков и веб-студии. Весь процесс конструирования калькулятора предельно прост, поэтому вы сможете с легкостью использовать конструктор самостоятельно.

За счет продуманного визуального редактора, построение калькулятора сводится к добавлению и перетаскиванию блоков с элементами. А гибкая система работы с формулами, позволяет производить финансовые расчеты любой сложности. Конструктор содержит множество виджетов: выпадающие списки, флажки, галочки, текстовые и числовые поля, даты, кнопки и многое другое.

Кроме этого, позволяет настроить прием заявок на email и телефон, а также отправлять результаты расчета клиенту. Через созданный калькулятор можно сразу же принимать платежи клиентов, например, через PayPal. Еще одной полезной возможностью, является подключение систем аналитики и отслеживание целей, например, Google Analytics.

При этом, если вы опытный пользователь и хотите добавить в калькулятор чего-то своего, то сможете воспользоваться вставкой HTML-кода. За счет всех этих полезный возможностей, uCalc будет наиболее подходящим инструментом для каждого из нас.

Плюсы использования конструктора калькуляторов очевидны:

Вы можете свободно изменять содержимое калькулятора и настраивать дизайн под стиль вашего сайта

Для подключения дополнительных скриптов и сервисов можно редактировать код калькулятора

Прием новых заявок из калькулятора может осуществляться на email и телефон

Масса готовых шаблонов калькуляторов для различных отраслей бизнеса

Гибкая система математических операций и формул

Прием оплат клиентов на PayPal прямо из калькулятора

Данные калькуляторов и платежи защищены по 256-битному протоколу SSL

Для поддержания калькулятора не требуется особых затрат

Онлайн калькуляторы активно используют абсолютно разные сферы бизнеса. Это не просто красивая и бесполезная игрушка, а отличный инструмент для увеличения генерации лидов на вашем бизнес сайте.