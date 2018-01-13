Что надо знать при покупке недвижимости?

Ни для кого не является секретом, что покупка недвижимости одновременно достаточно ответственное событие, так и рискованное. На рынке недвижимости как было, так и остается немало мошенников, которые хотят теми или иными уловками заработать на вашей доверчивости, либо незнании. С моральной точки зрения - это неправильно, с практической все верно - человек должен испытывать дискомфорт от своего невежества. Для того чтоб вы были более менее подкованы в данной заметке мы рассмотрим подводные камни при покупке любой недвижимости.

Нередко на рынке квартиру продаются продать лица, которые к этой квартире не имеют никакого отношения. Кому принадлежит квартира в действительности вы можете узнать запросив выписку из ЕГРН здесь https://rosreestr.net. Если продавец и собственник одно лицо - это замечательно, если он собирается продавать ее по доверенности - требуйте присутствие собственника на сделке. На сегодняшний день зачастую квартиры по доверенности продают дети чиновников, судей и других государственных служащих, которые в связи с необходимостью декларации доходов не могут оформлять квартиры на себя, поэтому оформляют их на дядь, теть, племянников, которых при продаже они не хотят таскать с собой - это же лишние улыбки, просьбы родственникам, которые взамен рано или поздно попросят помощь.

Другой подводный камень - это заложенность квартиры в банке в качестве обеспечения. Как вы заметили, многие в нашей стране активно покупают квартиры в ипотеку или берут кредиты, по которым банки требуют обеспечение. Заложенную в банк квартиру вам не позволит переоформить Росреестр, поэтому хотя бы за неделю до покупки получите выписку из ЕГРН по приобретаемому объекту - это обезопасит вас от должника банка. Естественно, это не дает вам 100% гарантии, так как арест может быть наложен в момент оформления сделки в Росреестре. Но, тем не менее.

Насторожитесь, если объект отказываются продавать по ипотеке. Как правило, это мотивируют тем, что сделка будет идти очень долго, деньги получат после переоформления. По факту у объекта бывают проблемы с техническим паспортом из-за перепланировки, который теперь кроме банков никто не смотрит, а если будет выявлена несогласованная перепланировка - банк добро на покупку не даст.