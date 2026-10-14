TCL открыли Индустриальный музей в честь 45-летия компании

В честь своего 45-летия компания TCL открыла Индустриальный музей TCL в Хуэйчжоу. Именно в этом городе в 1981 году зародилась история бренда. Музей разместился на месте бывшего завода TTK, который стал предшественником TCL, и повествует о пути развития компании на фоне формирования китайской электронной отрасли. Общая площадь музея составляет свыше 23 000 м², причём более 9 000 м² отведено под экспозицию. Шесть выставочных залов и центральный атриум вмещают свыше 3 000 тщательно отобранных экспонатов.

Собрание отражает важнейшие вехи технологического прогресса. Среди наиболее ценных предметов — механический сканирующий диск Нипкова, созданный в 1920-х годах, первый китайский телевизор, первый коммерческий компьютер Китая, а также представленный в 2024 году компанией TCL CSOT первый в мире серийный печатный OLED-дисплей с разрешением 4K. В отдельной галерее телевизоров можно увидеть более 100 исторических моделей из различных стран. Экспозиция музея показывает инновационные разработки TCL в сфере потребительской электроники, дисплейных технологий и чистой энергетики.