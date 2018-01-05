Интернет-магазин гаджетов - как выжить в борьбе с сетевиками?

Ситуация на отечественном рынке такова, что покупательский спрос сжимается из года в год, из квартала в квартал, из месяца в месяц. Если еще пару лет назад новым iPhone могли похвастаться даже школьники, медсестры больниц и учительницы отечественных школ, то сегодня новым смартфоном от Samsung или Nokia могут похвастаться не многие - в основном у всех китайские решения от Xiaomi до Lenovo. При этом их владельцы будут, брызгая слюнями, рассказывать какой они купили отличный смартфон по низкой цене и ни iPhone, ни Samsung им точно не нужны. На самом деле это далеко не так - просто нет денег на покупку уже привычных некогда топовых смартфонов. Как в подобных условиях сжимающегося рынка выжить интернет-магазинам сотовых телефонов, гаджетов? Рассмотрим ассортимент в интернет-магазине AngryStore.ru в качестве примера.

Как видно, интернет магазин AngryStore.ru полностью отказался от продажи сотовых телефонов, смартфонов от любого проиводителя. Причины объективны. С одной стороны не сетевому магазину достаточно трудно бороться с производителями с целью получения уникального ценового предложения. С другой стороны покупательский спрос настолько сжимается, что придется продавать исключительно китайские смартфоны, которые многие успешно покупают непосредственно из китайских интернет-магазинов. Поэтому в ассортименте интернет магазина AngryStore.ru представлены аксессуары для сотовых телефонов, которых обычно недостаточно у сетевых магазинов, а если они и есть, то они вынуждены продавать их дороже, так как получить уникальную цену на качественный китайский дешевый товар достаточно сложно, а издержки у сетевых магазинов в любом случае в разы больше, чем у несетевых.

Также интернет магазин AngryStore.ru делает упор на продажу различных гаджетов - от умных часов до фитнес браслетов. Как правило, сетевые магазины продают гаджеты исключительно тех производителей, смартфоны которых у них представлены. В то время как в мире существует множество производителей гаджетов, которые смартфоны не выпускают. Заняв данную нишу несетевой магазин получает неоспоримое преимущество перед сетевым. При этом сетевой магазин никогда не будет заинтересован в занятии данной ниши, поэтому можно рассчитывать на определенный более-менее постоянный успех.