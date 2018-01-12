Советы по организации Wi-Fi беспроводной точки доступа. Типичные ошибки

На сегодняшний день Интернет не может быть проводным - именно за счет беспроводного доступа обеспечивается прогресс в мире. Современное оборудование для организации Wi-Fi настолько доступно, что покрытие даже достаточно больших площадей и зданий беспроводным интернетом не будет затратным мероприятием. К примеру, всепогодную точку доступа Ubiquiti NanoStation Loco M2 можно приобрести в пределах 3000 рублей.

Ключевым элементом любой Wi-Fi сети является источник Интернета. В идеальном варианте это должен быть LAN кабель 100/1000 мбит/с с оптоволоконным подходом до дома, либо подъезда. Лучше всего выбирать провайдера обеспечивающего связь по PPOE протоколу - это меньше всего будет загружать ваш роутер при работе. Если кабельного Интернета у вас нет, то как вариант остается лишь доступ через мобильного оператора, либо через спутниковый Интернет. Спутниковый интернет сегодня двусторонний, поэтому его применение вполне оправданно, если его стоимость вас устроит. Как только определились с источником Интернета необходимо определяться с покупкой Wi-Fi роутера.

Не следует переплачивать за роутеры напичканные антенной в надежде, что одним устройством вы покроете всю необходимую территорию беспроводным интернетом. Главное требование к роутеру - это стабильная работа, обеспечение передачи всей скорости интернет соединения на устройства и поддержка протоколов 802.11 b/g/n и, самое главное - 802.11ac. Последний протокол наиболее быстрый и наиболее современный. Он поддерживается всеми современными телевизорами, смартфонами, планшетами и ноутбуками. Поэтому купите роутер с его поддержкой и затем покупайте исключительно устройства с его поддержкой. Протокол 802.11ac работает лишь на частотах 5 Ггц и обеспечивает передачу данных до 1.3 Гбит/с. К примеру, протокол 802.11n по одной антенне может обеспечить лишь 150 Мбит/с, а по четырем антеннам до 600 Мбит/с. Для того чтоб обеспечить быстрый Wi-Fi 802.11ac необходимо купить соответствующий роутер и соответствующие устройства.

Покрытие Wi-Fi сети следует обеспечивать отдельными точками доступа, а не мощными роутерами выглядящими как "паук" за счет торчащих во все стороны антенн. Точки доступа приобретайте с поддержкой тех протоколов, которые поддерживает ваш роутер. Если это максимально 802.11n, то берите точки доступа с ним, если это 802.11ac, то переплатите за эти точки доступа.