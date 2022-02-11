10-гигабитный интернет появится в течение десятилетия

Почти два десятилетия назад широко доступные интернет-соединения со скоростью 500 Мбит/с – 1 Гбит/с открыли двери для услуг, о которых мы и мечтать не могли. Для следующего шага эволюции Интернета необходимы более высокие скорости. CableLabs, компания, которая возглавляет разработку протокола DOCSIS, используемого в кабельных сетях, уже имеет технологию, которая позволит дома или в офисе подключаться к Интернету со скоростью 10 Гбит/с, но чтобы сделать их широко распространенными в этом десятилетии.

Стандарты CableLabs DOCSIS 3.1 и DOCSIS 4.0 уже поддерживают максимальную скорость нисходящего потока до 10 Гбит/с, а также скорости восходящего потока 1–2 Гбит/с или 6 Гбит/с соответственно. Для поддержки таких экстремальных скоростей передачи данных на больших расстояниях технологии используют полный спектр кабеля (от 0 МГц до ~ 1,80 ГГц, только DOCSIS 4.0 ), квадратурную амплитудную модуляцию 4096, более узкое (шириной 25 кГц или 50 кГц) ортогональное частотное разделение. мультиплексирование (OFDM) поднесущих, которые могут быть связаны внутри блочного спектра, и ряд других инноваций.

Но в то время как DOCSIS 3.1 используется несколькими кабельными компаниями в США, DOCSIS 4.0 все еще нуждается в широкой поддержке. DOCSIS 4.0 не станет массовой технологией в одночасье, многие компании работают над решениями, позволяющими сделать 10-гигабитные интернет-соединения реальностью в течение этого десятилетия. Теоретически сегодня можно построить модем с поддержкой DOCSIS 4.0, но проблема в том, что для DOCSIS 4.0 требуется оптоволоконная сеть или немного более дешевая гибридная оптоволоконно-коаксиальная сеть. Создание новой инфраструктуры требует времени и денег. Чтобы облегчить операторам переход на DOCSIS 4.0, CableLabs разработала новое устройство под названием Coherent Termination Device (CTD), которое объединяет когерентную оптику и мультиплексирование с разделением по длине волны (WDM) в оптической сети доступа для повышения эффективности существующих волоконно-оптических сетей и, следовательно, увеличить скорость передачи данных.
Комментарии и отзывы Интернет
Огромная сделка Nvidia с Arm только что была отменена…
Огромная сделка Nvidia с Arm только что была отмененаГрафический гигант Nvidia больше не будет заключать сделку на сумму 40 миллиардов долларов на приобретени…
Китай может превзойти США в основных технологиях 21-го века…
Китай может превзойти США в основных технологиях 21-го векаПоскольку Китай агрессивно расширяется в различных областях, таких как искусственный интеллект, сети 5G, …
Samsung объединяется с New York Mets…
Samsung объединяется с New York MetsSamsung и New York Mets объявили о новом партнерстве, в рамках которого Samsung будет использовать свои н…
Acer сообщает об общей выручке в размере 28,85 млрд. долларо…
Acer сообщает об общей выручке в размере 28,85 млрд. доллароAcer Inc. объявила сегодня о своей общей выручке за ноябрь в размере 28,85 млрд новых тайваньских долларо…
Бренд IMOU показал рекордный рост выручки …
Бренд IMOU показал рекордный рост выручки IMOU…
Intel объявляет о смене руководства: Грегори Брайант покидае…
Intel объявляет о смене руководства: Грегори Брайант покидаеКорпорация Intel сегодня объявила, что исполнительный вице-президент (EVP) Мишель Джонстон Холтхаус возгл…
Илон Маск продал еще 1 млрд долларов акций Tesla…
Илон Маск продал еще 1 млрд долларов акций TeslaСогласно финансовой отчетности, опубликованной на этой неделе, генеральный директор Tesla Илон Маск прода…
Сопродюсер «Матрицы: воскрешения» подал в суд на Warner Bros…
Сопродюсер «Матрицы: воскрешения» подал в суд на Warner BrosСопродюсер «Матрицы: Воскрешения» в новом судебном иске обвиняет низкие кассовые сборы фильма в потоковом…
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2022
© MegaObzor