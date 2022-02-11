10-гигабитный интернет появится в течение десятилетия

Почти два десятилетия назад широко доступные интернет-соединения со скоростью 500 Мбит/с – 1 Гбит/с открыли двери для услуг, о которых мы и мечтать не могли. Для следующего шага эволюции Интернета необходимы более высокие скорости. CableLabs, компания, которая возглавляет разработку протокола DOCSIS, используемого в кабельных сетях, уже имеет технологию, которая позволит дома или в офисе подключаться к Интернету со скоростью 10 Гбит/с, но чтобы сделать их широко распространенными в этом десятилетии.

Стандарты CableLabs DOCSIS 3.1 и DOCSIS 4.0 уже поддерживают максимальную скорость нисходящего потока до 10 Гбит/с, а также скорости восходящего потока 1–2 Гбит/с или 6 Гбит/с соответственно. Для поддержки таких экстремальных скоростей передачи данных на больших расстояниях технологии используют полный спектр кабеля (от 0 МГц до ~ 1,80 ГГц, только DOCSIS 4.0 ), квадратурную амплитудную модуляцию 4096, более узкое (шириной 25 кГц или 50 кГц) ортогональное частотное разделение. мультиплексирование (OFDM) поднесущих, которые могут быть связаны внутри блочного спектра, и ряд других инноваций.

Но в то время как DOCSIS 3.1 используется несколькими кабельными компаниями в США, DOCSIS 4.0 все еще нуждается в широкой поддержке. DOCSIS 4.0 не станет массовой технологией в одночасье, многие компании работают над решениями, позволяющими сделать 10-гигабитные интернет-соединения реальностью в течение этого десятилетия. Теоретически сегодня можно построить модем с поддержкой DOCSIS 4.0, но проблема в том, что для DOCSIS 4.0 требуется оптоволоконная сеть или немного более дешевая гибридная оптоволоконно-коаксиальная сеть. Создание новой инфраструктуры требует времени и денег. Чтобы облегчить операторам переход на DOCSIS 4.0, CableLabs разработала новое устройство под названием Coherent Termination Device (CTD), которое объединяет когерентную оптику и мультиплексирование с разделением по длине волны (WDM) в оптической сети доступа для повышения эффективности существующих волоконно-оптических сетей и, следовательно, увеличить скорость передачи данных.