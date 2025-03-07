1Password добавила сортировку паролей по GPS

Разработчики приложения 1Password представили новую функцию, которая упростит поиск логинов, паролей и кодов доступа в зависимости от вашего местоположения. Теперь можно привязать конкретное физическое место к сохранённым данным, и они автоматически появятся в новом разделе «Рядом» на главной вкладке приложения, если вы находитесь поблизости. Ранее менеджер паролей уже позволял быстро получать доступ к избранным или часто используемым записям без поиска — однако если у вас длинный список паролей, эти разделы могли становиться перегруженными. Добавление данных о местоположении поможет отображать только самые актуальные пароли в нужный момент — например, медицинскую карту в больнице или документы для путешествий в аэропорту, избавляя от необходимости листать список или вспоминать точное название сохранённого элемента.

Добавить местоположение можно как для новых, так и для уже сохранённых записей. Это можно сделать прямо на месте или выбрать точку на карте в специальном режиме, который позволяет найти нужное место удалённо. Также можно ограничить радиус действия функции — например, показывать пароли только в пределах 15 метров или до 16 километров. Однако слишком большой радиус может свести пользу функции на нет, снова перегрузив список. Разработчик 1Password, компания AgileBits, заверяет, что данные о местоположении не хранятся, не передаются и не отслеживаются. Проверка доступных записей происходит локально, а текущее местоположение пользователя не покидает его устройство.