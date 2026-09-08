4-дюймовый ридер Onyx Boox Picco оценили в 100 долларов

Компания Onyx пополнила ассортимент электронных книг очень компактной моделью Boox Picco mini, которая получила 3,97-дюймовый дисплей на основе электронных чернил E Ink со встроенной подсветкой, а также регулируемой яркостью и цветовой температурой. Новинка также характеризуется физическими кнопками, оптимизированной для чтения версией Linux, интерфейсом USB-C для скачивания книг, слотом для карты памяти microSD, поддержкой беспроводной связи Wi-Fi, статистикой чтения, списком дел и таймером. Остальные технические характеристики и точная цена ридера будут объявлены ближе к старту продаж, который ожидается в ноябре этого года. Ориентировочная цена устройства составляет 100 долларов.