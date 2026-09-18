Представлен компактный ридер Onyx Boox Palma 3…

Это решение отлично подойдет тем пользователям, которые привыкли читать литературу на мобильном телефоне, но при этом хотят получить компактное и быстрое устройство с функцией создания заметок. Под капотом находится новая платформа, состоящая из современного восьмиядерного чипа с частотой 2,9 ГГц и 6 ГБ оперативки. Также в ONYX BOOX Palma 3 предусмотрено 128 ГБ постоянной памяти для хранения файлов. Что касается программной части, то здесь применяется Android 16, благодаря чему пользователь может свободно инсталлировать любые приложения от сторонних разработчиков, в том числе через предустановленный каталог Google Play. Встроенный аудиоплеер дает возможность слушать как аудиокниги, так и музыку. Само устройство выпускается в сером цвете, имеет малый вес и компактные размеры, а оформить предварительный заказ на него можно по цене 41 490 рублей.