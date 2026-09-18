Представлен компактный ридер Onyx Boox Palma 3

МакЦентр анонсировали новинку — Onyx Boox Palma 3, представляющую собой компактное устройство для чтения, чей внешний вид и габариты максимально напоминают обычный смартфон. В оснащение модели входит экран диагональю 6,13 дюйма, выполненный на базе технологии E Ink Carta Plus (иначе Carta 1300), с высоким разрешением и пропорциями 1:2. Данный дисплей получил встроенную подсветку, а также поддержку сенсорного ввода, включая работу со стилусом. Аппаратная начинка построена на актуальном мощном чипе, а в роли операционной системы выступает Android 16. Если сравнивать с устройствами прошлой генерации, то данная модель получила заметно улучшенный дисплей Carta 1300, переработанный корпус, более производительный процессор, свежую версию ОС и возможность использования активного пера.

Это решение отлично подойдет тем пользователям, которые привыкли читать литературу на мобильном телефоне, но при этом хотят получить компактное и быстрое устройство с функцией создания заметок. Под капотом находится новая платформа, состоящая из современного восьмиядерного чипа с частотой 2,9 ГГц и 6 ГБ оперативки. Также в ONYX BOOX Palma 3 предусмотрено 128 ГБ постоянной памяти для хранения файлов. Что касается программной части, то здесь применяется Android 16, благодаря чему пользователь может свободно инсталлировать любые приложения от сторонних разработчиков, в том числе через предустановленный каталог Google Play. Встроенный аудиоплеер дает возможность слушать как аудиокниги, так и музыку. Само устройство выпускается в сером цвете, имеет малый вес и компактные размеры, а оформить предварительный заказ на него можно по цене 41 490 рублей.