90-летняя любительница игр попала в Книгу рекордов Гиннеса

Эксперты Книги рекордов Гиннесса официально признали самым возрастным игроком в мире 90-летнюю жительницу Японии Хамако Мори.

В то время как другие пенсионеры ежедневно развлекают себя вязанием или шитьем, Мори-сан делает это, чтобы разогреться перед видеоигрой. Японка поделилась, что обычно играет по 7-8 часов в день, но не считает это занятие тратой времени. Больше всего ей нравятся GTA 5 и Call of duty: Modern warfare. В месяц она выпускает по три-четыре видеоролика на своем YouTube-канале, которые обычно снимаются ее внуком Кейсуке Нагао. На сегодняшний день она получила более 300 000 подписчиков.

Естественно, как и большинство из нас, эта опытная ветеран игр с опытом работы более четырех десятилетий с нетерпением ожидает выхода PlayStation 5, но по прошествии многих лет Мори-сан признает, что ей иногда не удается выполнить более быстрые движения рук.
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