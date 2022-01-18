ADATA Industrial представляет новый твердотельный накопитель ISSS31AP емкостью 4 ТБ

ADATA ISSS31AP оснащен избранными оригинальными микросхемами и 96-слойной флэш-памятью 3D TLC, что обеспечивает высокую емкость 4 ТБ и 3000 циклов программного стирания (PE) для превосходной надежности и стабильности. Кроме того, ISSS31AP поддерживает технологии SLC Cache и DRAM Buffer, которые помогают продлить срок его службы. Он также использует SATA III 6 Гбит/с для обеспечения производительности до 550/520 МБ в секунду при меньшем энергопотреблении. Каждый компонент ISSS31AP прошел тщательную проверку и тестирование в рамках собственного процесса проверки твердотельных накопителей ADATA.