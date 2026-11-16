Представлен SSD Orico FlashMem FM9800 с оптимизацией для ИИ

Компания Orico представила твердотельный накопитель FlashMem FM9800, разработанный специально для работы с локальными моделями искусственного интеллекта. Новинка выполнена в стандартном форм-факторе M.2 2280 и оснащается высокоскоростным интерфейсом PCIe 5.0, флеш-памятью 3D TLC NAND, графеновой термопрокладкой для эффективного пассивного охлаждения, а также выделенной сверхбыстрой областью AI Cache в режиме pSLC с независимым контролем износа ячеек и собственными алгоритмами планирования операций записи.

Устройство доступно в двух необычных конфигурациях: с основным объёмом 768 ГБ и буфером на 85 ГБ, либо на 1638 ГБ основного пространства с кэшем на 128 ГБ. Отдельный раздел памяти предназначен для хранения весов нейросетей, контекста запросов и промежуточных данных инференса. По утверждению производителя, работа накопителя в связке со встроенным программным комплексом Herdsman связывает флеш-буфер с системной оперативной памятью и видеопамятью графического ускорителя, существенно снижая задержки при локальных ИИ-вычислениях.