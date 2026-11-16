Устройство доступно в двух необычных конфигурациях: с основным объёмом 768 ГБ и буфером на 85 ГБ, либо на 1638 ГБ основного пространства с кэшем на 128 ГБ. Отдельный раздел памяти предназначен для хранения весов нейросетей, контекста запросов и промежуточных данных инференса. По утверждению производителя, работа накопителя в связке со встроенным программным комплексом Herdsman связывает флеш-буфер с системной оперативной памятью и видеопамятью графического ускорителя, существенно снижая задержки при локальных ИИ-вычислениях.