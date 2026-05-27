Обзор и тесты карты памяти Silicon Power High Endurance microSDXC 256 ГБ (SP256GBSTXDV3V1HSP)

Карты памяти microSD сейчас получили наибольшее распространение в качестве накопителя для носимой электроники, камер и систем умного дома, портативных консолей, видеорегистраторов в автомобилях. Изучаемая сегодня Silicon Power High Endurance microSDXC 256 ГБ может эксплуатироваться с самыми требовательными устройствами, обеспечивая скорость записи до 80 Мбайт/сек и скорость чтения до 100 Мбайт/сек. Сопровождается 2-летней гарантией на территории России.

Обзор и тесты карты памяти Silicon Power High Endurance microSDXC 256 ГБ

Комплектация

Поставляется в пластиковом блистере с данными по скорости работы с данными, отметкой о поддержке работы с Ultra HD разрешением, списком поддерживаемых устройством и спецификациями. Зафиксирована в пластиковом блистере.

комплектация Silicon Power High Endurance microSDXC 256 ГБ

Внешний вид и особенности

Относится накопитель к серии защищенных накопителей, рассчитанных на работу 24/7 в широком температурном диапазоне и разном уровне влажности, позволяя рассматривать для установки в системы видеонаблюдения, экшен-камеры, видеорегистраторы и дроны.

внешний вид Silicon Power High Endurance microSDXC 256 ГБ

Температурный диапазон от -25 до +85 градусов, влажность от 8% до 95%. В таких условиях обеспечивает длительную и беспрерывную работу.

Еще один важный параметр для любого накопителя — это скорость записи и чтения. Для Silicon Power High Endurance microSDXC заявлено 100 МБ/с для чтения и 80 МБ/с для записи. Соответствует классам Class 10, UHS-I U3, A1, V30.

внешний вид Silicon Power High Endurance microSDXC 256 ГБ

Помимо тестируемой карты объемом 256 Гбайт также представлены 32 Гбайт, 64 Гбайт, 128 Гбайт и 512 Гбайт..

Выполнена в традиционном формате из пластика черного цвета. На крышке нанесены логотип бренда, название серии, пометки по объему и классам скорости. С внутренней стороны контактная группа, серийный номер и страна производства.

Тесты

Карта памяти тестировалась с картридером, поддерживающим стандарт UHS-II. Согласно полученным результатам скорости работы с данными полностью соответствуют заявленным.

тесты Silicon Power High Endurance microSDXC 256 ГБ

тесты Silicon Power High Endurance microSDXC 256 ГБ

тесты Silicon Power High Endurance microSDXC 256 ГБ

В тесте от BlackMagic помимо общих данных по скорости, можем видеть возможность использования ее в видеорегистраторах и экшен-камерах, поддерживающих 4К разрешение с высоким битрейтом.

тесты Silicon Power High Endurance microSDXC 256 ГБ

Итоги

Silicon Power High Endurance microSDXC 256 ГБ – надежная и быстрая карта памяти под разные типы устройств, обеспечивающая стабильную работу в режиме работы 24/7. К плюсам отнесем 2 года гарантии на территории России.
Цены на HDD и SSD вновь подскочат…
Жёсткие диски и твердотельные накопители сейчас стали одними из самых востребованных компонентов на рынке…
Satechi представила корпус DotDisk для SSD…
Сегодня компания Satechi представила DotDisk — компактный корпус для M.2 NVMe-накопителей с интерфейсом U…
Представлен SSD на 16 ТБ за 16 тысяч долларов…
Если у вас нет ограничений по бюджету, теперь появился способ получить 16 ТБ NVMe PCIe 4.0 хранилища в фо…
Обзор и тесты карты памяти Silicon Power High Endurance micr…
Карты памяти microSD сейчас получили наибольшее распространение в качестве накопителя для носимой электро…
SanDisk представила новые карты памяти Extreme PRO…
Сегодня компания SanDisk официально представила новые карты памяти Extreme PRO CFexpress 4.0 Type B, расш…
Обзор ADATA Legend 860. Доступный М.2 накопитель PCIe 4.0Обзор ADATA Legend 860. Доступный М.2 накопитель PCIe 4.0
Обзор и тесты карты памяти Silicon Power High Endurance microSDXC 256 ГБ (SP256GBSTXDV3V1HSP)Обзор и тесты карты памяти Silicon Power High Endurance microSDXC 256 ГБ (SP256GBSTXDV3V1HSP)
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2026
© MegaObzor