Обзор и тесты карты памяти Silicon Power High Endurance microSDXC 256 ГБ (SP256GBSTXDV3V1HSP)

Карты памяти microSD сейчас получили наибольшее распространение в качестве накопителя для носимой электроники, камер и систем умного дома, портативных консолей, видеорегистраторов в автомобилях. Изучаемая сегодня Silicon Power High Endurance microSDXC 256 ГБ может эксплуатироваться с самыми требовательными устройствами, обеспечивая скорость записи до 80 Мбайт/сек и скорость чтения до 100 Мбайт/сек. Сопровождается 2-летней гарантией на территории России.

Комплектация

Поставляется в пластиковом блистере с данными по скорости работы с данными, отметкой о поддержке работы с Ultra HD разрешением, списком поддерживаемых устройством и спецификациями. Зафиксирована в пластиковом блистере.

Внешний вид и особенности

Относится накопитель к серии защищенных накопителей, рассчитанных на работу 24/7 в широком температурном диапазоне и разном уровне влажности, позволяя рассматривать для установки в системы видеонаблюдения, экшен-камеры, видеорегистраторы и дроны.

Температурный диапазон от -25 до +85 градусов, влажность от 8% до 95%. В таких условиях обеспечивает длительную и беспрерывную работу.Еще один важный параметр для любого накопителя — это скорость записи и чтения. Для Silicon Power High Endurance microSDXC заявлено 100 МБ/с для чтения и 80 МБ/с для записи. Соответствует классам Class 10, UHS-I U3, A1, V30.

Тесты

Помимо тестируемой карты объемом 256 Гбайт также представлены 32 Гбайт, 64 Гбайт, 128 Гбайт и 512 Гбайт..Выполнена в традиционном формате из пластика черного цвета. На крышке нанесены логотип бренда, название серии, пометки по объему и классам скорости. С внутренней стороны контактная группа, серийный номер и страна производства.Карта памяти тестировалась с картридером, поддерживающим стандарт UHS-II. Согласно полученным результатам скорости работы с данными полностью соответствуют заявленным.

В тесте от BlackMagic помимо общих данных по скорости, можем видеть возможность использования ее в видеорегистраторах и экшен-камерах, поддерживающих 4К разрешение с высоким битрейтом.

Итоги

Silicon Power High Endurance microSDXC 256 ГБ – надежная и быстрая карта памяти под разные типы устройств, обеспечивающая стабильную работу в режиме работы 24/7. К плюсам отнесем 2 года гарантии на территории России.