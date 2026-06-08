Обзор и тесты Smarbuy Helix 256GB NVME. Доступный М.2 SSD с маркетплейса

На фоне раздувания «пузыря» ИИ заметно увеличилась стоимость оперативной памяти и твердотельных накопителей, при этом другие компоненты наоборот стали немного доступнее. Сегодня рассмотрим один из доступных вариантов, если можно назвать доступным ценник в 5000 руб за 256 Гбайт, Smarbuy Helix 256GB NVME с интерфейсом PCIe 3.0.

Комплектация

Компактный блистер, внутри которого накопитель зафиксирован в прозрачный пластик. Сопровождается 3-летней гарантией.

Внешний вид

Выполнен в традиционном форм-факторе 2280. Печатная плата черного цвета с размещенными на ней компонентами. Для соединения используется PCIe 3.0 с заявленными скоростями чтения и записи – 3200 и 2700 Мб/с соответственно.

На лицевую сторону нанесена наклейка с названием серии, серийным номером и данными по характеристикам. Противоположная сторона свободная.

В Smarbuy Helix используется TLC 3D NAND флэш-память. Бюджетный контроллер Maxiotek MAP1202C. Заявленное время наработки на отказ 1500000 часов и ресурс 128 TBW.

Тесты

CrystalDiskMark

AJA Bench

AS SSD

Итоги

Smarbuy Helix 256GB NVME – типичный твердотельный М.2 накопитель с высокими скоростями записи и чтения для интерфейса PCIe 3.0. Подойдет для использования в качестве системного или дополнительного. Не подойдет для консоли PlayStation 5.