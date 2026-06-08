Обзор и тесты Smarbuy Helix 256GB NVME. Доступный М.2 SSD с маркетплейса

На фоне раздувания «пузыря» ИИ заметно увеличилась стоимость оперативной памяти и твердотельных накопителей, при этом другие компоненты наоборот стали немного доступнее. Сегодня рассмотрим один из доступных вариантов, если можно назвать доступным ценник в 5000 руб за 256 Гбайт, Smarbuy Helix 256GB NVME с интерфейсом PCIe 3.0.

Обзор и тесты Smarbuy Helix 256GB NVME

Комплектация

Компактный блистер, внутри которого накопитель зафиксирован в прозрачный пластик. Сопровождается 3-летней гарантией.

комплектация Smarbuy Helix 256GB NVME

Внешний вид

Выполнен в традиционном форм-факторе 2280. Печатная плата черного цвета с размещенными на ней компонентами. Для соединения используется PCIe 3.0 с заявленными скоростями чтения и записи – 3200 и 2700 Мб/с соответственно.

внешний вид Smarbuy Helix 256GB NVME

На лицевую сторону нанесена наклейка с названием серии, серийным номером и данными по характеристикам. Противоположная сторона свободная.

внешний вид Smarbuy Helix 256GB NVME

В Smarbuy Helix используется TLC 3D NAND флэш-память. Бюджетный контроллер Maxiotek MAP1202C. Заявленное время наработки на отказ 1500000 часов и ресурс 128 TBW.

внешний вид Smarbuy Helix 256GB NVME

Тесты

CrystalDiskMark

тесты Smarbuy Helix 256GB NVME

AJA Bench

тесты Smarbuy Helix 256GB NVME

AS SSD

тесты Smarbuy Helix 256GB NVME

тесты Smarbuy Helix 256GB NVME

Итоги

Smarbuy Helix 256GB NVME – типичный твердотельный М.2 накопитель с высокими скоростями записи и чтения для интерфейса PCIe 3.0. Подойдет для использования в качестве системного или дополнительного. Не подойдет для консоли PlayStation 5.
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