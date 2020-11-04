ADATA SE770G оборудован подсветкой

Производителям компьютерных компонентов все сложнее и сложнее привлекать внимание аудитории, так как пользователи уже всё видели и пробовали, им не особо интересны обычные устройства или компоненты. Специально для того, чтобы привлечь внимание пользователей, был разработан накопитель ADATA SE770G, который обладает собственной RGB-подсветкой. Это действительно уникальный продукт, ведь аналогов на рынке просто нет, плюс устройство выглядит очень привлекательно и необычно. Стоимость накопителя пока что не называется, но производитель явно планирует отправить новинку в релиз совсем скоро, так что стоит просто подождать. Вероятно, это будет не совсем доступный вариант, но, с другой стороны, и конкурентов у него на рынке нет.