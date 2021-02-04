ADATA SE900G внешний накопитель со скоростью чтения 2000 мб/с

ADATA представила внешний накопитель SE900G. Устройство предлагает варианты с 512 ГБ, 1 ТБ и 2 ТБ объемом памяти. Это позволяет хранить пользователю большое количество данных, игр и других файлов. Быструю передачу данных обеспечивает интерфейс USB 3.2 Gen 2x2, скорость чтения и записи достигает 2000 мб/с, вы сможете передать большой видеофайл 4K HD размером 10 ГБ всего за десять секунд.

Накопитель выделяется среди конкурентов RGB-подсветкой. ADATA SE900G работает с операционными системами Android, macOS и Windows. На данный момент дата релиза накопителя не объявлена, как и его стоимость.