4D-мышка ADATA XPG HEADSHOT, XPG GAMMIX S50 SSD и другие новинки на IFA 2019

2019-09-09, Автор - Ленар Хайруллин; Продукт - XPG GAMMIX S50 SSD; [97]
На стенде компании ADATA в рамках выставки IFA 2019 представлен целый ряд интересных новинок, среди которых первая игровая мышка в 4D-формате, периферия новой серии, твердотельный диск с высокими скоростями обмена данными.

ADATA XPG HEADSHOT

Наше внимание на стенде привлекли мышки, выполненные на 4D-принтере.

Манипуляторы ADATA XPG HEADSHOT создаются индивидуально под руку пользователя, учитывая все индивидуальные анатомические особенности. Применяется связка из 4D-принтера и искусственного интеллекта. Рассчитывается обхват, длина ладони и другие параметры. Печатается корпус, оптимизированный под ладонь и требуемый тип хвата. Устанавливаются кнопки, колесико прокрутки и сенсор. Идея интересная, будем следить за ней и ждем выхода коммерческих устройств. Внимания явно заслуживают.

ADATA XPG Mera Edition Gaming Peripherals

Представлена специальная серия периферии в стилистике Mera Edition.

Включает она мышку, клавиатуру и коврик. Окрашены они в розовый цвет. Смотрится интересно и оригинально на фоне черных вариантов исполнения.

ADATA XPG PRECOG

Наушники ADATA XPG PRECOG получили по два излучателя в каждую чашку. Такой конструктивный подход обеспечивает насыщенное звучание на широком диапазоне частот. Эргономичная конструкция корпуса и несколько вариантов подключения. Высокочувствительный микрофон и агрессивный внешний вид.

ADATA XPG GAMMIX S50 SSD

Твердотельные диски ADATA XPG GAMMIX S50 SSD со скоростями обмена данными 5000/4200 МБ.

Использует интерфейс PCIe 4.0, обеспечивая обратную совместимость.

Применена 3D NAND память с SLC-кешированием. Выполнены в форм-факторе M.2 2280. Ориентированы на использование в высокопроизводительных системах.

ADATA XPG SUMMONER

Клавиатура ADATA XPG SUMMONER с несколькими видами переключателей, включая быстрые CHERRY MX Silver.

Здесь же на стенде можно опробовать разницу в разных видах переключателей. Пока неизвестны сроки появления этой периферии на российском рынке.

ADATA XPG LEVANTE

Системы водяного охлаждения ADATA XPG LEVANTE поддерживают актуальные сокеты INTEL и AMD. Оснащается двумя вентиляторами с многоцветной подсветкой. Крышка помпы также идет с зонами подсветки. Радиатор типоразмера 240 мм.

ADATA CORE REACTOR

Блоки питания ADATA CORE REACTOR с полностью модульным кабель-менеджментом. В серии представлены блоки питания разной мощности, включая модели ориентированные на сборку системы на базе двух видеокарт.

ADATA XPG Orb

В завершение можно насладиться снимками ADATA XPG Orb. Инсталляция в виде космического корабля, элементами управления которого является новая периферия. «Движок» также собран на компонентах этого производителя.


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