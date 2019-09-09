4D-мышка ADATA XPG HEADSHOT, XPG GAMMIX S50 SSD и другие новинки на IFA 2019

ADATA XPG HEADSHOT

На стенде компании ADATA в рамках выставки IFA 2019 представлен целый ряд интересных новинок, среди которых первая игровая мышка в 4D-формате, периферия новой серии, твердотельный диск с высокими скоростями обмена данными.Наше внимание на стенде привлекли мышки, выполненные на 4D-принтере.

Манипуляторы ADATA XPG HEADSHOT создаются индивидуально под руку пользователя, учитывая все индивидуальные анатомические особенности. Применяется связка из 4D-принтера и искусственного интеллекта. Рассчитывается обхват, длина ладони и другие параметры. Печатается корпус, оптимизированный под ладонь и требуемый тип хвата. Устанавливаются кнопки, колесико прокрутки и сенсор. Идея интересная, будем следить за ней и ждем выхода коммерческих устройств. Внимания явно заслуживают.

ADATA XPG Mera Edition Gaming Peripherals

Представлена специальная серия периферии в стилистике Mera Edition.

Включает она мышку, клавиатуру и коврик. Окрашены они в розовый цвет. Смотрится интересно и оригинально на фоне черных вариантов исполнения.

ADATA XPG PRECOG

Наушники ADATA XPG PRECOG получили по два излучателя в каждую чашку. Такой конструктивный подход обеспечивает насыщенное звучание на широком диапазоне частот. Эргономичная конструкция корпуса и несколько вариантов подключения. Высокочувствительный микрофон и агрессивный внешний вид.

ADATA XPG GAMMIX S50 SSD

Твердотельные диски ADATA XPG GAMMIX S50 SSD со скоростями обмена данными 5000/4200 МБ.

Использует интерфейс PCIe 4.0, обеспечивая обратную совместимость.

Применена 3D NAND память с SLC-кешированием. Выполнены в форм-факторе M.2 2280. Ориентированы на использование в высокопроизводительных системах.

ADATA XPG SUMMONER

Клавиатура ADATA XPG SUMMONER с несколькими видами переключателей, включая быстрые CHERRY MX Silver.

Здесь же на стенде можно опробовать разницу в разных видах переключателей. Пока неизвестны сроки появления этой периферии на российском рынке.

ADATA XPG LEVANTE

ADATA CORE REACTOR

ADATA XPG Orb

Системы водяного охлаждения ADATA XPG LEVANTE поддерживают актуальные сокеты INTEL и AMD. Оснащается двумя вентиляторами с многоцветной подсветкой. Крышка помпы также идет с зонами подсветки. Радиатор типоразмера 240 мм.Блоки питания ADATA CORE REACTOR с полностью модульным кабель-менеджментом. В серии представлены блоки питания разной мощности, включая модели ориентированные на сборку системы на базе двух видеокарт.В завершение можно насладиться снимками ADATA XPG Orb. Инсталляция в виде космического корабля, элементами управления которого является новая периферия. «Движок» также собран на компонентах этого производителя.