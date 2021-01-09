ADATA XPG покажет новые продукты на CES 2021

Полностью цифровая выставка CES 2021 стартует в ближайшие дни. ADATA намерена продемонстрировать на ней свои новые продукты. Совместный продукт XPG и Intel, игровые ноутбуки XPG XENIA Xe построенные на базе процессоров Intel 11-го поколения с встроенной графикой Intel Xe.

Твердотельный накопитель XPG GAMMIX S70 PCIe Gen4 M.2 2280 с интерфейсом PCIe 4.0. Накопитель предлагает скорость чтения до 7400 Мб/с, что делает одним из быстрейших на рынке.

ADATA представит новые корпуса XPG DEFENDER PRO E-ATX Mid-Tower и XPG STARKER AIR ATX Mid-Tower.

Система жидкостного XPG LEVANTE PRO All-in-One, в разработке которого приняла участие Asetek.

Ожидаем увидеть, стильный внешний твердотельный накопитель ADATA SE900G RGB с максимальной скоростью передачи данных до 2000 Мб/с.

Кроме того, ADATA XPG расскажет о новейшей памяти ADATA DDR5 DRAM и картах-памяти ADATA SD Express.