ADATA XPG представила новые карты памяти

2018-11-29, Автор - Влад Волошин; Продукт - ADATA XPG; [61]
Вы удивитесь, но некоторые современные портативные консоли используют карты-памяти вместо встроенной памяти. Это довольно странно, учитывая развитие современных технологий, когда буквально каждый второй смартфон получает громадное пространство для контента. Но, эту проблему тоже решили — компания ADATA XPG представила новую линейку карт памяти для игровых устройств формата microSDXC. Эти карточки позволят вам обзавестись дополнительной памятью на 128, 256 или 512 гигабайт и этого уж точно хватит для того, чтобы вы могли без проблем загружать любимые игры и сражаться в виртуальных мирах. Стоимость новинок пока что не называется, но это не проблема. Нужно понимать, что это не бюджетное решение и стоить оно будет довольно приличных денег. Вскоре мы узнаем точную цену и все детальнее расскажем.


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