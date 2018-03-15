ADATA XPG выпускает Gaming SX950U 3D NAND SSD

ADATA сегодня выпустила XPG SX950U 2,5-дюймовый SATA 6 Гбит / с Gaming SSD, который использует новейшую флэш-память 3D NAND и управляется высокоскоростным SMI-контроллером для достижения большой емкости до 960 ГБ со значительно более высокой скоростью чтения / записи до 560/520 МБ / с.Кроме того, SX950U оснащен интеллектуальным кэшированием SLC и буфером кэша DRAM для обеспечения оптимальной и согласованной производительности. Чтобы обеспечить целостность данных и безопасность передачи данных, SX950U оснащен технологиями LDPC ECC и RAID Engine, повышая стабильность системы и продлевая срок службы SSD. Для энтузиастов ПК и геймеров в поисках оптимального игрового опыта SX950U является идеальным выбором для улучшения производительности системы по доступной цене.